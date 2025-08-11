নেক্সস্টার অধিগ্রহণের আলোচনায় টেগনা স্টক রকেটস; স্থানীয় টিভি মালিকানার নিয়মগুলি সহজ করার জন্য এফসিসি প্রস্তুত

স্থানীয় টিভি জায়ান্ট তেগনার শেয়ারগুলি সোমবার মিড-ডে ট্রেডিংয়ে প্রায় 30% বেড়েছে যে এই সংবাদে শীর্ষস্থানীয় স্টেশন মালিক নেক্সস্টার এই সংস্থাটি অর্জনের জন্য উন্নত আলোচনায় রয়েছেন।
আলোচনার সাথে পরিচিত একটি উত্স তাদের সময়সীমার কাছে নিশ্চিত করেছে। মূল্যায়ন আপাতত অস্পষ্ট রয়ে গেছে, তবে এটি বিলিয়নে ভাল হবে। 2023 সালে টেগনার বেসরকারী ইক্যুইটি ফার্ম স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল থেকে 8.6 বিলিয়ন ডলার অফার (debt ণ সহ) ছিল। সেই সময়ে, ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে, এফসিসি কার্যকরভাবে এই উদ্বেগের কারণে লেনদেনকে অবরুদ্ধ করেছিল যে এটি অতিরিক্ত ছাঁটাই এবং অন্যায়ভাবে কর্মীদের বোঝায়।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ছিল প্রথম প্রতিবেদন শুক্রবার সন্ধ্যায় সম্ভাব্য সংযুক্তির।
ডোনাল্ড ট্রাম্প যেহেতু হোয়াইট হাউসে ফিরে এসেছেন, তাই এফসিসির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর বাছাই, ব্রেন্ডন কার স্টেশন মালিকদের কাছ থেকে স্টেশন মালিকদের বর্তমান ক্যাপটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য কল প্রতিধ্বনিত করেছেন। কয়েক বছর ধরে জল্পনা কল্পনা করার পরে, ক্যাপটি উত্তোলন বা সমাপ্তি সম্ভবত দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 39% এরও বেশি পৌঁছাতে স্টেশনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা থেকে মালিকদের প্রতিরোধ করা হয়েছে, গত মাসে অ্যান্টি-ক্যাপ পক্ষের একটি বিজয় রেকর্ড করা হয়েছিল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টম সার্কিটের জন্য আপিল আদালত একক বাজারে একাধিক বিগ ফোর ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কগুলির নিয়ন্ত্রক থেকে সীমাবদ্ধ করার বিরুদ্ধে রায় দেয়।
স্টেশনগুলি বলছে যে তারা এমন একটি বাজারে অন্যায়ভাবে সংযত হচ্ছে যেখানে বড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এখন টিভি এবং ভিডিও বিতরণের বিশাল সোয়াথকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা মালিকানার ক্যাপটি কল্পনা করার সময় প্রাক-ইন্টারনেট যুগ থেকে অনেক দূরে। যদি এটি এগিয়ে যায় তবে একটি নেক্সস্টার-টেগএনএ চুক্তি সম্ভবত স্থানীয় টিভি সেক্টরে আরও বেশি একীকরণকে ট্রিগার করবে। এ জাতীয় ঝাপটায় বিস্তৃত মিডিয়া এবং প্রযুক্তি খাতের বিপরীতে দাঁড়াবে। ডিজনি, মেটা প্ল্যাটফর্ম এবং অন্যদের আইনী জনবসতি সহ প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্স মার্জারকে অনুমোদনের কয়েক মাস দীর্ঘ প্রক্রিয়া, ট্রাম্পের ২.০ এর প্রথম দিকের প্রথম দিনগুলির চেয়ে এমএন্ডএ সম্পর্কে অনেক খেলোয়াড়কে আরও বেশি অস্থায়ী রেখে গেছে।
জনস্বার্থ গোষ্ঠীগুলির আপত্তিগুলির পাশাপাশি, যারা একচেটিয়া আচরণের প্রচার হিসাবে প্রবিধানকে শিথিল করে দেখেন, ছোট স্টেশন গ্রুপগুলি নেক্সস্টারকে আরও বেশি রিয়েল এস্টেট দেওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ক্যার ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কগুলির (যেমন, টেগনা, গ্রে মিডিয়া, হার্স্ট ইত্যাদি) মালিকদের মালিকদের জন্য ক্যাপটি তুলে নেওয়ার একটি দৃশ্যও ভাসিয়েছেন (যেমন, টেগনা, গ্রে মিডিয়া, হার্স্ট ইত্যাদি) তবে ফক্স কর্পোরেশন, প্যারামাউন্ট এবং এনবিসিউনিভারসালের মতো নেটওয়ার্ক মালিকদের জন্য এটি সংরক্ষণ করে।
এফসিসি বর্তমানে মালিকানা ক্যাপ সম্পর্কে জনসাধারণের মন্তব্য নিচ্ছে। অনেক স্টেশন গ্রুপ, নেটওয়ার্ক অ্যাফিলিয়েটস এবং অন্যান্য শিল্প সমিতিগুলি 22 আগস্টের সর্বশেষতম প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে মন্তব্য করেছে। এই প্রচেষ্টাটির সুবিধার্থে সংস্থাটি গত বছর ওয়াশিংটন, ডিসিতে একটি সরকারী সম্পর্ক অফিস প্রতিষ্ঠা করেছিল।
নেক্সস্টার এবং টেগনা উভয়ই গত সপ্তাহের শেষের দিকে দ্বিতীয়-কোয়ার্টারের উপার্জনের কথা জানানোর পরে একীভূত হওয়ার শব্দটি প্রকাশিত হয়েছিল। শুক্রবার ওয়াল স্ট্রিট বিশ্লেষকদের সাথে কোম্পানির উপার্জনের আহ্বানে অষ্টম সার্কিটের রায়কে সল্ট করেছেন তেগনার সিইও মাইক স্টিইব। “আমরা বিশ্বাস করি নিয়ন্ত্রণহীনকরণ আসছে এবং উল্লেখযোগ্য সুযোগ তৈরি করবে,” তিনি বলেছিলেন। “সুযোগের উপর নির্ভর করে আমরা ক্রেতা বা বিক্রেতা হওয়ার জন্য উন্মুক্ত এবং আমাদের পদ্ধতির শৃঙ্খলাবদ্ধ।”
গ্যাবেলি ফান্ডের পোর্টফোলিও ম্যানেজার হান্না হাওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন যে নেক্সস্টার “histor তিহাসিকভাবে সম্প্রচারের জায়গার বৃহত্তম একীভূতকারী ছিলেন এবং সম্প্রতি আরও অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সোচ্চার ছিলেন” যদি ক্যাপটি সহজ হয় বা বাতিল করা হয়। তিনি বলেছিলেন যে এফসিসি কারের অধীনে “নতুন” এবং “বন্ধুত্বপূর্ণ” (যদিও এটি প্রধান মিডিয়া সংস্থাগুলিকে বলার চেষ্টা করে) এবং যোগ করেছেন যে স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল ডিলটি ভেঙে যাওয়ার পরে তেগনা ইতিমধ্যে অন্যান্য পক্ষের কাছ থেকে ওভারচার পেয়েছিল।
ব্যারিংটন রিসার্চের জিম গস টেগনার শেয়ারগুলিতে তার “মার্কেট পারফর্ম” রেটিং পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন, “এফসিসি কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপগুলি করা যেতে পারে এবং তাদের নাগালের ক্যাপের পরীক্ষার ফলাফলের ফলাফল আমরা জানি না,” পাশাপাশি মোকদ্দমার চূড়ান্ত ফলাফল যা প্রাথমিকভাবে ইন-মার্কেটের মালিকানার সীমাবদ্ধতাগুলি শিথিল করে তুলেছে। “