নেটফ্লিক্সের ওয়ান পিস সিজন 3 নিশ্চিত হয়েছে, তবে সিরিজটি কত দিন স্থায়ী হবে?

“ওয়ান পিস” লাইভ-অ্যাকশন শোয়ের দ্বিতীয় মরসুমের প্রথম যথাযথ ট্রেলারটি অবশেষে এখানে রয়েছে এবং আমরা ধূমপায়ী এবং ভিভি থেকে শুরু করে ব্রোগ এবং নিকো রবিন পর্যন্ত কিছু উচ্চ প্রত্যাশিত অবস্থান এবং চরিত্রগুলিতে আমাদের প্রথম চেহারা পেয়েছি। এখনও অবধি, কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এই শোতে ইতিমধ্যে একটি ভাল ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং ট্রেলারটি হতাশ করে না।
শোটি আইচিরো ওডার কিংবদন্তি মঙ্গাকে অভিযোজিত করেছে, যা ইতিমধ্যে সমানভাবে কিংবদন্তি এমন একটি স্থির এনিমে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এটি বানর ডি লফি (আইয়াকি গডয়) অনুসরণ করে, যিনি পাইরেটসের রাজা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখেন এবং এক টুকরো হিসাবে পরিচিত কিংবদন্তি ধন খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। শোটি শয়তান ফলের দ্বারা আনা অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সমস্ত ধরণের প্রাণী এবং বুনো উদ্ভাবনী জাহাজ দ্বারা পূর্ণ। সিজন 2 লোগুটাউন, রিভার্স মাউন্টেন, হুইস্কি পিক, লিটল গার্ডেন এবং ড্রাম আইল্যান্ড আর্কসকে কভার করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা আরও বেশি বন্য ধারণা এবং প্রাণীর পরিচয় করিয়ে দেয়।
যুক্তিযুক্তভাবে, উইকএন্ডের আরও বড় খবরটি ট্রেলারটির মুক্তি ছিল না, বরং এর শেষে ঘোষণাটি যে “ওয়ান পিস” অদূর ভবিষ্যতেও তৃতীয় মরসুম পাবে। এটি অবশ্যই ভক্তদের জন্য দুর্দান্ত খবর, বিশেষত কারণ এর অর্থ এই শোটি আলাবাস্তার সেরা গল্পের আর্কগুলির একটিকে মানিয়ে নিতে পারে। বলা হচ্ছে, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: শোটি বাস্তবিকভাবে কতক্ষণ স্থায়ী হতে পারে?
এক টুকরো কি কখনও সম্পূর্ণ অভিযোজন হতে পারে?
লাইভ-অ্যাকশনে “ওয়ান পিস” রূপান্তর করার সমস্যাটি হ’ল গল্পটি অপ্রতিরোধ্যভাবে দীর্ঘ। যুক্তিযুক্তভাবে কোনও একক কাল্পনিক গল্প নেই যতটা বড় সুযোগ বা ওডা “ওয়ান পিস” এর মতো বিবরণী হিসাবে এটি বর্তমানে ১১66 অধ্যায় এবং গণনা করে, যার মধ্যে লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজনের প্রথম মরসুমটি কেবল প্রায় 96 এর চেয়েও কম হয়-এমনকি যদি একটি উচ্চ-প্রোফাইল টিভি শোয়ের নতুন মৌসুমের মধ্যে থাকে তবে “খুব কমই থাকে, সেখানে খুব কম সুযোগ থাকে” এমনকি গল্পের চূড়ান্ত তোরণও নয়! মূল কাস্টটি তাদের 20 এর দশকের শেষের দিকে 30 এর দশকের গোড়ার দিকে রয়েছে (গডয় ব্যতীত, যিনি লফি খেলেন এবং 21 বছর বয়সী), নেটফ্লিক্স কাস্টের 50 টির কাছে পৌঁছানোর সাথে শোটি চালিয়ে যাবেন তবে এখনও কিশোর -কিশোরীরা খেলছেন।
এমনকি “ওয়ান পিস” কেবল এখান থেকে আরও বড় হয়ে ওঠে এই সত্যের জন্য এটি অ্যাকাউন্টিংও নয়। এমনকি যদি দ্বিতীয় মরসুমের ট্রেলারটি জায়ান্টস বা তিমি লাবুনের মতো আরও কিছু চমত্কার উপাদানগুলির অনুবাদ করার জন্য একটি ভাল কাজ করে তবে আমরা এখনও গল্পের প্রথম দিনেই রয়েছি। নিয়মিতভাবে মার্ময়েডস, সাইবার্গস, জম্বি, জায়ান্ট জম্বিগুলি বা অকারণে 20 ফুট লম্বা চরিত্রগুলির চরম সংখ্যার সাথে দেখা শুরু করার আগে এখনও অনেক দীর্ঘ পথ যেতে হবে। এবং আমরা এমনকি গল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে ঘটে যাওয়া অযৌক্তিক পাওয়ার স্কেলিংয়ের কথা উল্লেখ করি নি, চরিত্রগুলি দৈত্য ড্রাগন এবং সমস্ত ধরণের প্রাণীর মধ্যে পরিণত হতে সক্ষম হয়। সাধারণত, গল্পটি কেবল সুযোগের দিক থেকেই বড় হয় না (আপনি কি মেরিনফোর্ড বা ওয়ানো নেটফ্লিক্স দেউলিয়া না হয়ে লাইভ-অ্যাকশনে অভিযোজিত হওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন?) তবে স্কেল বাড়ার সাথে সাথে গল্পটির সুরটি আরও বেশি অযৌক্তিক হয়ে উঠেছে। এটি একটি কার্টুনিশ, অদ্ভুত এবং নির্বোধ বিশ্ব এবং এমনকি লাইভ-অ্যাকশন শোয়ের 1 মরসুম যদি এটি ক্যাপচার করে একটি দুর্দান্ত কাজ করে, তবে কার্টুনিশ উপাদানগুলি কেবল পোশাকের পছন্দগুলিতে নয়, গল্পের বাস্তবতার খুব ফ্যাব্রিককে প্রসারিত করার পরে এটি আরও শক্ত হয়ে যায়।
সর্বোপরি, গল্পের সবচেয়ে বড় পাওয়ার আপটি হ’ল মূলত লফি বাগ বুনিতে রূপান্তরিত হয়, যা অ্যানিমেশনে আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে তবে এটি কি লাইভ-অ্যাকশনে করা যায়?
এক টুকরো কখন থামতে হবে?
গল্পের শেষের দিকে পৌঁছানোর আগে যদি “ওয়ান পিস” বন্ধ হয়ে যায় তবে এটি অনুমান করার মতো এটি কোথায় (বা হওয়া উচিত) শেষ হতে পারে। যুক্তিযুক্তভাবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল শোতে এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া দরকার যা এটিকে সবচেয়ে সন্তোষজনক স্টপিং পয়েন্ট দিতে পারে, যদিও এখনও আখ্যানটিতে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি থাকার কারণে যে সেখানে পৌঁছানো নিষিদ্ধভাবে ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে না।
এর অর্থ হ’ল নিখুঁত সর্বশেষ শোটি তাত্ত্বিকভাবে শেষ করতে পারে মেরিনফোর্ডের সাথে, কারণ এটি টাইমস্কিপের ঠিক আগে আসে যেখানে গল্পটি সমস্তই সর্বজনীন দুই বছরের জন্য থামে। এর সাথে সমস্যাটি হ’ল মেরিনফোর্ড উভয়ই “লর্ড অফ দ্য রিংস” ট্রিলজির চেয়ে বড় লড়াইয়ের সাথে একটি বিশাল ব্যয়বহুল এবং বিস্তৃত গল্পের চাপ। অন্য সমস্যাটি হ’ল মেরিনফোর্ড একটি বরং টক নোটে শেষ হয়, আমাদের চরিত্রগুলির জন্য পরাজয়ের মুহুর্ত – তাই আপনি যেখানে শোটি শেষ করতে চান ঠিক সেই বিন্দু নয়।
যদি তা না হয় তবে গল্পটি থামানোর পরবর্তী সুস্পষ্ট জায়গাটি হ’ল জল 7 এবং লবি এনিজ। আমার জন্য, এটি সেরা কেস দৃশ্য হবে। এনিজ লবি পুরো সিরিজের অন্যতম সেরা গল্পের আর্কস: এটি যে মুহুর্তে নিকো রবিন পুরোপুরি খড়ের হাটের সদস্য হয়ে ওঠে, এই মুহুর্তে লফি পুরো বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য স্বল্প সময়ের কিন্তু শক্তিশালী জলদস্যু থেকে যায় এবং এই মুহুর্তে “ওয়ান পিস” তাদের নিজস্ব ছোট্ট দু: সাহসিক কাজগুলিতে কেবল একদল বন্ধুদের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এখানে থামার অর্থ শ্রোতাদের অবাক করে দেওয়ার এবং কল্পনা করতে বাকি রয়েছে ঠিক গল্পটি কোথায় যায় (এনিমে এবং মঙ্গার জন্য একটি নিখুঁত বিক্রয় কেন্দ্র) এখনও খড়ের টুপিগুলির গল্পের একটি সন্তোষজনক পরিণতি (কমপক্ষে যারা এই পর্যায়ে যোগদান করেছিলেন) একটি দল হিসাবে একত্রিত হয়ে।
3 মরসুমটি আলাবাস্তাকে cover াকতে গ্যারান্টিযুক্ত, এটি যুক্তিযুক্তভাবে পরবর্তী গল্পের কিছুটি কভার করতে হবে কারণ একটি একক চাপের আটটি পর্ব কেবল খুব দীর্ঘ (বিশেষত শোটি এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে)। সর্বাধিক সম্ভবত দৃশ্যটি হ’ল 3 মরসুমটি আমাদের স্কাইপিয়ার খুব শুরুতে বা এর খুব শীঘ্রই শুরু করবে, যখন 4 মরসুম আমাদের 7 টি পানিতে পৌঁছে দেয় এবং যেখানে খড়ের টুপিগুলির জন্য সবকিছু ভুল হতে শুরু করে। এটি পঞ্চম মরসুমকে গল্পটি একটি মহিমান্বিত উপায়ে শেষ করার সুযোগ দেয়। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং দেখতে হবে, তবে এর মধ্যে, 2026 সালে নেটফ্লিক্সে “ওয়ান পিস” এর 3 মরসুম 3।