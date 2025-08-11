নেটফ্লিক্সের জন্য ‘প্লাস্টিক বিউটি’ তে অভিনয় করার জন্য মায়ু মাতসুওকা এবং রিসা নাকা

মায়ু মাতসুওকা (শপলিফটার, কাঁপুন সব আপনি চান) এবং রিসা নাকা (বর্ডারল্যান্ডে অ্যালিস, যে মেয়েটি সময় দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে) অভিনয় করবে প্লাস্টিক সৌন্দর্যপ্লাস্টিক সার্জারির বিশ্বে একটি জাপানি লাইভ-অ্যাকশন নাটক সিরিজ সেট করা।
সিরিজটি জুনিয়া ইকেগামির চিত্রনাট্য থেকে এসেছে (নেকড়ে রক্ত, দ্য ভিলেনদের রানী) এবং পরিচালনা করছেন ইউকি সাইতো (আনমেট: একটি নিউরোসার্জনের ডায়েরি)। কে 2 ছবিগুলি প্রযোজক এবং হরু মিয়াকে এবং কাতসুহিতো মোটিগি প্রযোজক, শিনিচি কুডো উন্নয়ন প্রযোজক সহ।
সৃজনশীল দলটি একই যা জাপানের প্রাপ্তবয়স্ক চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে সিরিজ তৈরি করেছিল (নগ্ন পরিচালক) এবং রিয়েল এস্টেট কেলেঙ্কারী (টোকিও সুইন্ডলার্স) নেটফ্লিক্সের জন্য।
প্লাস্টিক সৌন্দর্য প্লাস্টিক সার্জারির গ্ল্যামারাস এবং ছায়াময় বিশ্বে সেট করা হয়েছে, এবং মাতসুওকে ফুমি নুমাতা হিসাবে অনুসরণ করে, একজন প্রতিভাশালী সার্জন, যার পরিস্থিতি তাকে সাধারণ অস্ত্রোপচার থেকে নান্দনিকতায় স্থানান্তরিত করতে চাপ দেয়। তিনি নিজেকে নাকার চরিত্র রিন তোহায়ামার সাথে মতবিরোধে আবিষ্কার করেছেন, একজন সেলিব্রিটি কসমেটিক সার্জন যিনি সৌন্দর্যকে পরিত্রাণের রূপ হিসাবে দেখেন।
“সৌন্দর্য কী, সত্যিই? সেই মৌলিক প্রশ্নটি সূচনা পয়েন্টে পরিণত হয়েছিল প্লাস্টিক সৌন্দর্য“নেটফ্লিক্সে জাপানের লাইভ অ্যাকশন ক্রিয়েটিভের পরিচালক শিনিচি তাকাহাশি বলেছিলেন। মায়ু মাতসুওকা, রিসা নাকা এবং পরিচালক ইউকি সাইতোর সাথে একসাথে আমরা জটিল, গভীরভাবে ব্যক্তিগত, তবুও সর্বজনীনভাবে সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্কিত তা অনুসরণ করি। সৌন্দর্য আপনার কাছে কী বোঝায় তা আবিষ্কার করতে এই যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দিন ”
Saito, the director, said the series would explore “both the light and the dark sides of the increasingly popular world of plastic surgery,” adding: “Having two actors as distinct as Mayu Matsuoka and Riisa Naka face off, challenge each other, and ultimately find mutual understanding — if we can capture even the subtlest emotional shifts in their performances, I believe it will deeply resonate with our viewers.”