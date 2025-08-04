নেটফ্লিক্সের মুক্তিপণ ক্যানিয়ন সিজন 2 একটি কাস্ট সদস্যকে সিরিজ নিয়মিত হিসাবে প্রচার করে

নেটফ্লিক্সের রোমান্টিক পশ্চিমা নাটক মুক্তিপণ ক্যানিয়ন জোদি থমাসের উপন্যাসের সিরিজের ভিত্তিতে ২ season তু 2 এর জন্য নিয়মিত স্ট্যাটাস সিরিজে একজন কাস্ট সদস্যকে পদোন্নতি দিয়েছেন, মুক্তিপণ ক্যানিয়ন নেটফ্লিক্সে এপ্রিল 17, 2025 -এ প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং রোম্যান্স, প্রতিশোধ এবং পুনর্বিবেচনার পটভূমির বিপরীতে তারা তাদের জমি এবং উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করার সাথে সাথে তিনটি পালক পরিবারকে অনুসরণ করে।
2025 জুন, মুক্তিপণ ক্যানিয়ন 2 মরসুম নেটফ্লিক্স দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিলশোটি তার 10-পর্বের প্রথম মরসুমে প্রসারিত হওয়ার সাথে সেট করে। কাস্ট মুক্তিপণ ক্যানিয়ন উপরে উঠেছে ট্রান্সফর্মার জেমস ব্রোলিন, জ্যাক শুমাচার এবং লিজি গ্রিন সহ একটি সহায়ক কাস্ট সহ মহিলা লিড চরিত্রে মিনকা কেলির বিপরীতে স্টার জোশ ডুহামেল।
প্রতি সময়সীমাদ্য শো পুনরাবৃত্ত তারকা ক্যাসি ডব্লিউ জনসনকে একটি সিরিজের নিয়মিত ভূমিকায় প্রচার করেছে মুক্তিপণ ক্যানিয়ন মরসুম 2। জনসনের প্রথম মৌসুমে কিট রাসেল হিসাবে পুনরাবৃত্ত ভূমিকা ছিল, একজন ঝামেলা মানুষ তার ছোট ভাই লুকাসের জন্য পিতৃতান্ত্রিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, উভয়ই তাদের ট্রমাজনিত পেস্টের মধ্য দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন যারা তাদের ত্যাগ করেছিলেন।
মুক্তিপণ ক্যানিয়ন মরসুম 2 এর জন্য এর অর্থ কী
জনসনের দ্বিতীয় মরসুম থেকে নিয়মিত ভূমিকা থাকবে তা নিশ্চিত করে, এর অর্থ কিট আরও বিশিষ্ট হতে চলেছে মুক্তিপণ ক্যানিয়ন চরিত্র, যার অর্থ তাকে ঘিরে বেশ কয়েকটি মূল প্লট পয়েন্ট অনুসন্ধান করা। অবশ্যই, কিটের পারিবারিক কাহিনীটি তাঁর চরিত্রের চাপের মূল অঙ্গ এবং বিকাশ, এবং এটি 2 মরসুমে অন্বেষণ করা অব্যাহত থাকবে।
আটটি অফিসিয়াল উপন্যাস রয়েছে মুক্তিপণ ক্যানিয়ন সিরিজ।
যাইহোক, এছাড়াও আছে গাড়ি দুর্ঘটনার পিছনে রহস্যের সাথে তাঁর জড়িততা যেখানে স্টেটেনের (দুহামেল) পুত্র র্যান্ডাল মারা গিয়েছিলেন। এটি এমন একটি প্লট পয়েন্ট হতে বাধ্য যা আরও বিশদে অনুসন্ধান করা হচ্ছে র্যানসন ক্যানিয়ন দ্বিতীয় মরসুম, এবং এটি সম্ভবত কিটের চরিত্রটি উন্নত হওয়ার এবং জনসনকে নিয়মিত সিরিজে পদোন্নতি দেওয়ার পিছনে একটি বড় কারণ হতে পারে।
বিশদ যখন মুক্তিপণ ক্যানিয়ন 2 মরসুম এখনও নিশ্চিত হয় না, জনসনের নিয়মিত একটি সিরিজে প্রচারের পরামর্শ দেয় যে গাড়ি দুর্ঘটনার উপর প্রকাশগুলি একটি প্রধান প্লট পয়েন্টে পরিণত হবে। মুক্তিপণ ক্যানিয়নশেরিফ ব্রিগম্যানের স্ত্রী মার্গারেটের সাথে কিটের সম্পর্ক প্রকাশ করেছে, যিনি র্যান্ডালের দুর্ঘটনার কারণ কারণে তারা দু’জনেই ট্রাক চালাচ্ছিলেন।
জনসনের মরসুম 2 প্রচারের পরামর্শ দিতে পারে যে কিটটি শোয়ের একটি দীর্ঘমেয়াদী অংশ হতে চলেছে এবং খুব কমপক্ষে, এটি আসন্ন মৌসুমে একটি বিশিষ্ট অংশকে নিশ্চিত করে। কোন গল্পের কাহিনী মুক্তিপণ ক্যানিয়ন দ্বিতীয় মরসুমের জন্য অন্বেষণ করতে প্রস্তুত এটি এখনই অস্পষ্ট, তবে এটি বেশ সিদ্ধান্তগত বলে মনে হচ্ছে যে কিট মরসুমে মূল ভূমিকা পালন করবে।
মুক্তিপণ ক্যানিয়ন
- প্রকাশের তারিখ
-
এপ্রিল 17, 2025
- নেটওয়ার্ক
-
নেটফ্লিক্স
- শোরনার
-
এপ্রিল ব্লেয়ার
- পরিচালক
-
আমন্ডা মার্সালিস
- লেখক
-
এপ্রিল ব্লেয়ার