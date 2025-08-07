নেটফ্লিক্স কেন ম্যাথু ম্যাককনৌয়ের এজেন্ট এলভিস বাতিল করেছে

“আর্চার” লেখক মাইক আর্নল্ড এবং গায়ক-স্ক্রিন রাইটার জন এডি থেকে একজন গোপন এজেন্ট হিসাবে এলভিস সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান হিট হওয়ার জন্য যথেষ্ট বন্য বলে মনে হচ্ছে-বা, কমপক্ষে একটি কাল্ট প্রিয়। দুঃখের বিষয়, “এজেন্ট এলভিস” কে পরিণত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি, কারণ নেটফ্লিক্স তার প্রথম মরসুমের পরে জ্যানি এন্টারপ্রাইজ বাতিল করে দিয়েছে। এটি হ’ল, স্ট্রিমারটি 1 মরসুমের উপলভ্য হওয়ার বেশ কয়েক মাস পরে অ্যানিমেটেড সিরিজটি আঁকিয়েছিল, যা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে তবে 2023 একটি অশান্ত বছর ছিল যা খুব শীঘ্রই অনেকগুলি শো দাবি করেছিল।
“এজেন্ট এলভিস” বাতিলকরণ সম্ভবত সবচেয়ে বড় হতাশাগুলির মধ্যে একটি ছিল, যদি কেবল শোতে আত্মপ্রকাশের আগে এত প্রতিশ্রুতি এবং হাইপ ছিল। সিরিজের ট্রেলারটি ম্যাথিউ ম্যাককনৌহিকে কিংয়ের একটি গোপন এজেন্ট সংস্করণ হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি বিদেশী রম্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যখন “এজেন্ট এলভিস” এর প্রাথমিক ফুটেজ একইভাবে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অ্যানিমেটেড শো টিজ করেছিল যে /ফিল্মের রাফায়েল মোটামায়র “স্ট্রাইকিং” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে “এলভিস কখনও ভাল দেখায়নি।” রাজার বাস্তব জীবনের বিধবা প্রিসিলা প্রিসলি নিজেকে অভিনয় করেছিলেন, ম্যাককনৌঘি শিরোনামের আইকনটি কণ্ঠ দিয়েছেন, কেবল এই চুক্তিকে মিষ্টি করেছিলেন।
এত তাড়াতাড়ি এই জাতীয় শোতে কী শেষ হতে পারে? ঠিক আছে, সাধারণ আর্থিক বিবেচনাগুলি একটি ভূমিকা পালন করেছিল, তবে “এজেন্ট এলভিস” এর সময়কালের দিক থেকেও কেবল দুর্ভাগ্য ছিল।
এজেন্ট এলভিস খুব শীঘ্রই একটি আনন্দদায়ক অফ-ওয়াল সিরিজ বাতিল হয়ে গেছে
“এজেন্ট এলভিস” প্রিমিয়ার করেছিলেন মার্চ 17, 2023 সালে, তার প্রত্যাবর্তনের সময় রাজার দিকে মনোনিবেশ করে এবং তাঁর 1968 সালের ক্রিসমাস স্পেশাল দিয়ে শুরু করেছিলেন – এলভিসের ইতিহাসের একটি কিংবদন্তি ইভেন্ট এবং 2022 “এলভিস” চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা মুহুর্ত। তবে শীঘ্রই, শোটি খাঁটি কাল্পনিকতার জন্য একটি মোড় নেয় যখন এলভিসকে টিসিবি নামে পরিচিত একটি রহস্যময় সরকারী সংস্থা নিয়োগ দেয়। তারপরে তিনি নিজেকে লাস ভেগাস থেকে গ্রেসল্যান্ড এবং এর মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে যাওয়া গল্পে তাঁর সংগীত কেরিয়ার বজায় রাখার চেষ্টা করার সময় নিজেকে ঘৃণ্য বাহিনীর সাথে লড়াই করতে দেখেন।
এই হাস্যকর ভিত্তি ছাড়িয়ে শোয়ের আবেদন যুক্ত করা ছিল অতিথি তারকা এবং চরিত্রগুলির চিত্তাকর্ষক কাস্ট, যা ফ্রেড আর্মিসেনকে চার্লস ম্যানসন, সাইমন পেগের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, পল ম্যাককার্টনি এবং জেসন ম্যান্টজুকাস হাওয়ার্ড হিউজেসকে তাঁর কণ্ঠে nding ণ দিয়েছিলেন। “এজেন্ট এলভিস” এমনকি বাজ লুহরমানের উদাসীন এলভিন বায়োপিকের ভক্তদের জন্য একটি ক্যামিও ছুঁড়েছিল।
নেটফ্লিক্সের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সাঁতার স্টাইলের কাল্ট সাফল্যের জন্য কমপক্ষে, এই সমস্তগুলির মধ্যে তৈরি হওয়া উচিত। পরিবর্তে, সিরিজটি 15 নভেম্বর, 2023 এ বাতিল করা হয়েছিল, এটি স্ট্রিমারে আত্মপ্রকাশের মাত্র আট মাস পরে। সময়সীমা “এজেন্ট এলভিস” “ছায়া এবং হাড়” এবং “গ্ল্যামারাস” সহ আরও পাঁচটি নেটফ্লিক্স শোয়ের পাশাপাশি “এজেন্ট এলভিস” কে অক্ষে দেওয়া হয়েছে বলে এই সংবাদটি জানিয়েছে। এখানকার প্রধান কারণটি ছিল স্ক্রিন অভিনেতা গিল্ড এবং রাইটার্স গিল্ড স্ট্রাইকস, যা কমিশনার, চ্যানেল এবং স্ট্রিমারদের বিড়ম্বনায় ফেলেছিল, আউটলেট রিপোর্ট করে যে নেটফ্লিক্স সাগ-এফটিআরএ ধর্মঘটের শেষের এক সপ্তাহের পরে এই নির্দিষ্ট ভেলাটি পুনর্নবীকরণ না করার জন্য বেছে নিয়েছিল এবং ডাব্লুজিএ ধর্মঘটের এক মাসের পরে এক মাসের পরে একটি শেষের দিকে আসে। উভয় ধর্মঘটের ফলে সাত মাসের উত্পাদন স্টপেজ তৈরি হয়েছিল, যা মূলত শোগুলির জন্য এখনও তাদের পা খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি মৃত্যুদণ্ড ছিল।
2023 একটি এলভিস সিক্রেট এজেন্ট শোতে আত্মপ্রকাশের জন্য মোটামুটি বছর ছিল
ডেডলাইন অনুসারে, পারফরম্যান্স বনাম কস্ট নেটফ্লিক্সের 2023 এর লেজ-শেষে বেশ কয়েকটি শো পুনর্নবীকরণ না করার সিদ্ধান্তে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল, “এজেন্ট এলভিস” অন্তর্ভুক্ত। তবে ধর্মঘটগুলি একটি অতিরিক্ত উপাদান ছিল যা জিনিসগুলিকে বিশেষত কঠিন করে তুলেছিল, বিশেষত নতুন সিরিজের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ডব্লিউজিএ ধর্মঘটটি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, ইউনিয়নের সদস্যরা অর্থবহ লাভ এবং সুরক্ষা সুরক্ষিত করে, সম্ভবত উল্লেখযোগ্যভাবে এআইয়ের ক্ষেত্রে, যা আজ হলিউডের উপর দিয়ে চলেছে। (যদিও বেন অ্যাফ্লেকের মতো কিছু লোক অত্যন্ত সন্দেহজনক যে এআই সিনেমাগুলি গ্রহণ করবে।) তারপরে, নভেম্বরের গোড়ার দিকে, historic তিহাসিক সাগ-এএফটিআরএ ধর্মঘটটিও এআইয়ের বিরুদ্ধে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার পরেও শেষ হয়েছিল-যদিও এর মধ্যে অনেকগুলিই প্রশ্নে ডাকা হয়েছিল।
যদিও অনেক লেখক এবং অভিনয়শিল্পীরা যথাযথভাবে তাদের জয় উদযাপন করছিলেন, বেশ কয়েকটি শো ফলআউটের সূত্রপাত করছিল। ডেডলাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ধর্মঘটের ফলে উত্পাদনের বিলম্বগুলি সম্পূর্ণরূপে আপেন্ডেড নেটওয়ার্ক এবং স্ট্রিমারদের সময়সূচী ছিল, যা স্পষ্টতই ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে একটি “পাইপলাইন লগজাম” তৈরি করেছিল This এর অর্থ এই যে নেটফ্লিক্স “এজেন্ট এলভিসকে পুনর্নবীকরণ করেছিলেন,” দর্শকদের আগমনের জন্য 2 মরসুমের জন্য আরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে। শোটি বাতিল করার নেটফ্লিক্সের সিদ্ধান্তের বিচার করে, সংস্থাটি ভাবেন নি যে মরসুম 1 নম্বরগুলি দর্শকদের এত দিন অপেক্ষা করে তোলে। আপনার সিরিজটি ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে, 2023 আত্মপ্রকাশের মোটামুটি সময় ছিল।
“এজেন্ট এলভিস” এছাড়াও একটি বিশাল সমালোচনামূলক হিট ছিল না, একটি ঠিক আছে 64% পচা টমেটো প্লাস একটি 76% পপকর্ন মিটার স্কোর। সম্ভবত যদি এটি কিছুটা ভাল প্রাপ্ত হত তবে এটি নেটফ্লিক্সের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। আপাতত, তবে, এলভিসের সিক্রেট এজেন্টের দিনগুলি শেষ হয়ে গেছে।