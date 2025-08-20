নেটফ্লিক্স ছিল “টিভি পর্যটক,” চ্যানেল 4 এর লুইসা কমপটন বলেছেন

চ্যানেল 4 নিউজ বস লুইসা কমপটন নেটফ্লিক্সকে স্ট্রিমারের ব্রেকআউট হিটের জন্য “টিভি পর্যটকদের” মতো আচরণ করার অভিযোগ করেছেন কৈশোর।
এডিনবার্গ টিভি উত্সবে উদ্বোধনী বিতর্ক চলাকালীন কমপটন চ্যানেল 4 এর “গর্বিত বাবা -মা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন কৈশোর কারণ যেভাবে নেটওয়ার্ক রক্তপাত করেছিল কৈশোর সহ-নির্মাতা জ্যাক থর্ন এবং স্টিফেন গ্রাহাম বহু বছর ধরে এবং একাধিক শোতে। থর্ন সহ কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটি চ্যানেল 4 শো করেছে এটি ইংল্যান্ড ’86 এবং সাহায্য, উভয়ই গ্রাহাম উপস্থিত হয়েছিল।
“আমরা নেটফ্লিক্সকে টিভি পর্যটক হিসাবে আসতে এবং কার্যকরভাবে কমিশন হিসাবে আসতে দেওয়া প্রতিভা বিকাশ ও লালন করেছি (কৈশোর), “কমপটন বলেছেন, যিনি চ্যানেল 4 এর জন্য নিউজ, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং ক্রীড়া চালাচ্ছেন।” আমাদের ছাড়া এটি ঘটত না। ”
কমপটন যোগ করেছেন, “স্ট্রিমাররা যেখানে না সেখানে আমরা লালন করি।” “গাজা বা ট্রাম্পের স্ট্রিমারগুলির তদন্তগুলি কোথায়? স্ট্রিমারদের উপর কোনও বর্তমান বিষয় নেই। সবকিছু পূর্ববর্তী বিষয়। (বর্তমান বিষয়) পিএসবিএস অফার একটি অনন্য বিষয়” ”
কৈশোর নেটফ্লিক্সের সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বাধিক দেখা ইংরেজি ভাষার শো। ব্রডকাস্টারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক্সিকিউটিভরা এর আগে বলেছিলেন যে শোটি তাদের পক্ষে সহ-প্রো-প্রো অর্থ ছাড়াই ব্যয়বহুল হত।
ডিউটির লাইন ইপি সাইমন হিথ, যিনি ওয়ার্ল্ড প্রোডাকশন পরিচালনা করেন, তিনি বলেছিলেন যে “আপনি যেমন শো করা বন্ধ করেন” কৈশোর ” যদি যুক্তরাজ্যের প্রযোজকরা কেবল আন্তর্জাতিকভাবে মুখোমুখি শো করতে খুব বেশি প্রলুব্ধ হন, যা তাদের বাজেটের প্রয়োজন যুক্তরাজ্যের বাইরে থেকে শীর্ষে রয়েছে।
হিথ যোগ করেছেন, “যা ঘটে তা হ’ল আপনি যে শোয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করছেন তা আপনি আন্তর্জাতিক বাজারে অর্ধেকেরও বেশি নজর দেওয়ার চেষ্টা করছেন,” হিথ যোগ করেছেন। “ঝুঁকিটি হ’ল আন্তর্জাতিক তহবিলের তাড়াটি মৌলিকভাবে আমরা যে ধরণের গল্প বলতে পারি তা পরিবর্তন করে” “
ওয়ার্ল্ড প্রোডাকশনস সম্প্রতি স্প্ল্যাশি বিবিসি-নেটফ্লিক্স লকার্বি নাটক তৈরি করেছে প্যান এএম 103 এর বোমা হামলা তবে হিথ বলেছিলেন যে এই ধরণের সহ-প্রো একটি “বিরলতা”। “আরও বেশি সংখ্যক স্ট্রিমার তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানগুলি অনুসরণ করতে চায়, তারা কোনও সহ-প্রো পরিস্থিতিতে থাকতে চায় না,” তিনি যোগ করেন।
হিথের মতে, “কম দামের নাটক যা আমাদের সৃজনশীল নিয়ন্ত্রণ দিয়েছে”, এবং তিনি বলেছিলেন যে আইটিভি স্টুডিওস-সমর্থিত ইন্ডি এখন সেই স্বল্প মূল্যের শিকড়গুলিতে ফিরে আসার কথা ভাবছে।
“তবে আপনি এমন এক পৃথিবীতে রয়েছেন যেখানে শ্রোতারা সিনেমাগুলির উত্পাদন মূল্য খুঁজছেন কারণ স্ট্রিমাররা সেখানে কী রাখছে, এবং এটি একটি চ্যালেঞ্জ,” তিনি বলেছিলেন।
ঘরে বসে শিং লক করা
কমপটন বিতর্কিত নতুন চ্যানেল 4 ইন-হাউস প্রোডাকশন ইউনিট সম্পর্কে প্রযোজক ট্রেড বডি প্যাক্টের বিদায়ী সিইও জন ম্যাকভয়ের সাথে শিং লক করেছিলেন।
ম্যাকভে ইউনিটটিকে “ভুল” এবং “সময় এবং কার্যনির্বাহী মনোযোগের অপচয়” বলে অভিহিত করেছেন: “আমি নিশ্চিত নই যে এটি চ্যানেল 4 এর যে পার্থক্য প্রয়োজন তা তৈরি করবে।”
তবে কমপটন ম্যাকভে চ্যানেল 4 “এটির জন্য জিজ্ঞাসা করেনি” মনে করিয়ে দিয়েছিল – ইউনিটটি আসলে সরকার তাদের উপহার দিয়েছিল – এবং তিনি বলেছিলেন যে “আমরা যা কিছু করি তা ইন্ডি সেক্টরের জন্য, এবং একটি শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যকর চ্যানেল 4 ইন্ডি সেক্টরের পক্ষে ভাল।”
এই দলটি শোন্ডা রাইমস, টিনা ফে এবং গ্রাহাম নর্টনের পছন্দগুলির আগে এডিনবার্গ টিভি উত্সবে উদ্বোধনী বিতর্ক চলাকালীন কথা বলছিল।