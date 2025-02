নেটফ্লিক্স ডিওসি ডিরেক্টর সংগীত চলাকালীন হাঁটু গেড়ে দেশে দেশে ফিরছে ইউএসএ এনবিএ খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনা করেছেন

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করার চার বছর আগে, সেই দলের বেশ কয়েকজন সদস্য – লেব্রন জেমস, অ্যান্টনি ডেভিস, জেসন তাতুম, জোয়েল এম্বিড এবং বাম আদেবায়ো – জাতিগত অবিচারের প্রতিবাদ করার জন্য জাতীয় সংগীত চলাকালীন হাঁটু গেড়ে অংশ নিয়েছিলেন; স্টিফেন কারি 2021 সালে ক্যাপিটল দাঙ্গার কয়েক ঘন্টা পরে অংশ নিয়েছিলেন।

এটি করার পরে, এমন আহ্বান জানানো হয়েছিল যে দু’জন এমন একটি দেশকে অসম্মান করছে যা তারা বাস্তবে অংশ হতে চায় না। যাইহোক, সবচেয়ে বড় মঞ্চে তারা এবং স্ট্রাইপগুলি উপস্থাপন করা অন্যথায় বলে বলে মনে হয়।

জেমস এবং ডেভিসের এই গত গ্রীষ্মে স্বর্ণপদকের জন্য কোয়েস্টটি “কোর্ট অফ গোল্ড” শীর্ষক একটি নতুন নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারে প্রদর্শিত হয়েছিল, যা প্যারিসে আমেরিকান, ফরাসী, সার্বিয়ান এবং কানাডিয়ান জাতীয় দলগুলি অনুসরণ করেছিল।

ছয় অংশের ডকটি গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিচালক জ্যাক রোগাল বলেছিলেন যে তিনি কোনও খেলোয়াড়ের সাথে রাজনীতি নিয়ে কখনও আলোচনা করেননি, তবে তিনি অবশ্যই বলতে পেরেছিলেন যে তারা অতীতে যে বিষয়গুলি নিয়ে থাকতে পারে তা সত্ত্বেও তারা তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে নি।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে রোগাল বলেছিলেন, “আমি মনে করি আপনি কোথা থেকে এসেছেন সে সম্পর্কে আপনার গর্ব রয়েছে, এমনকি আপনি কীভাবে সন্তুষ্ট হন না তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট না হন।” “আমি মনে করি যে আমরা একটি মেরুকরণ, অশান্ত পরিবেশে আছি And এবং আমি মনে করি যে যাই হোক না কেন, আপনি এটি পছন্দ করুন বা না করুন, আপনি এখান থেকে এসেছেন, এবং আপনি এটি উপস্থাপনে আপনার সেরা পা এগিয়ে রাখতে চান” “

এটি নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে বেশিরভাগ আমেরিকান বংশোদ্ভূত এনবিএ খেলোয়াড়রা স্বর্ণপদকের চেয়ে লিগের শিরোনাম পছন্দ করবে তবে এই মুহুর্তে এটি অবশ্যই বলা শক্ত বলে মনে হয়েছিল। ক্রাঞ্চের সময়, বিশেষত সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে, যে কেউ সহজেই দেখতে পেত যে এই গেমগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তবে রোগাল বলেছিলেন যে খেলোয়াড়রা দুটি ঘটনার তুলনা করা অসম্ভব বলে মনে করেন।

“তারা তাদের তুলনা করে কিনা তা আমি জানি না, কারণ আমরা এটি একই রকম একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি এবং আমরা যে উত্তরটি বেশ ধারাবাহিকভাবে ফিরে পেয়েছি তা হ’ল তারা দুটি পৃথক অভিজ্ঞতা, তাই আপনি তাদের তুলনা করতে পারবেন না,” রোগাল বলেছিলেন। “এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপটি একটি পুরো মরসুম, এবং আপনি এটি তৈরি করছেন এবং এটি আপনার কাজ। অলিম্পিকগুলি আপনার দেশের জন্য, এবং এটি একটি দ্রুত হিট, এবং এটি একই রকম, যদিও এটি একই খেলা, এটি দুটি ভিন্ন সাফল্য … আমি মনে করি না যে তারা তুলনামূলক। আমি উভয়ই তাদের নিজস্ব কারণে তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য বিশেষ” বলে মনে করি না। “

অলিম্পিকগুলি সমস্ত তারকা বিরতি থেকে অনেক দূরে কান্নার ছিল। স্বর্ণপদক গেমের সমাপনী মিনিটগুলি, যখন স্টিফেন কারি এটি আলোকিত করে আমেরিকানদের সোনায় নিয়ে যায়, 22.7 মিলিয়ন দর্শকের কাছে পৌঁছেছিল। এটি 1996 সালের পর থেকে সর্বাধিক দেখা স্বর্ণপদক খেলা ছিল; যাইহোক, এই বছরের অল-স্টার গেমটি শতাব্দীর শুরু হওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন রেট দেওয়া হয়েছিল, গড়ে মাত্র ৪.7 মিলিয়ন দর্শকের সাথে।

এনবিএর উত্সবগুলি এনএইচএল এর 4 টি নেশনস টুর্নামেন্ট দ্বারা ট্রাম্প করা হয়েছিল, কারণ 9 মিলিয়নেরও বেশি ইউএসএ-কানাডা ফাইনালে উঠেছে (যদিও মারামারি এবং রাজনৈতিক উত্তেজনা অবশ্যই ভূমিকা পালন করেছিল)।

তবুও, এই অতীত অলিম্পিকের আবেগের কারণে, রোগাল মনে করেন যে, এনবিএর খেলোয়াড়রা অল স্টার বিরতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করে এনএইচএল এর পদক্ষেপ অনুসরণ করার জন্য সমস্ত হবে।

“আমি মনে করি আপনি যে কোনও সময় দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার সময়, এটি অংশগুলি উত্থাপন করে It এটি বিষয়গুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে It এটি এখনই আবেগকে যুক্ত করে It এটি প্রতিযোগিতা যুক্ত করে,” রোগাল বলেছিলেন। “সুতরাং, আমি মনে করি যে কোনও মুহুর্তে মিশ্রণে দেশের প্রতিযোগিতা পাওয়া স্মার্ট। এটি কোনও অল স্টার গেম বা কোনও অলিম্পিকে থাকুক না কেন, আমি মনে করি যে আপনি যদি দেশে দেশ যুক্ত করেন তবে আপনি আরও প্রতিযোগিতামূলক প্রতিক্রিয়া পাবেন কারণ এটি ব্যক্তিগত কারণ এটি তাদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে।”

