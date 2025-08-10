You are Here
নেটফ্লিক্স দ্বারা 3 মরসুমের জন্য ‘ওয়ান পিস’ পুনর্নবীকরণ, মরসুম 2 প্রথম চেহারা পেয়েছে
এক টুকরা নেটফ্লিক্স দ্বারা 3 মৌসুম 3 পুনর্নবীকরণ অর্জন করেছে।

লাইভ-অ্যাকশন পাইরেট শোটি ২০২26 সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মরসুমে ফিরে আসছে না। এই উইকএন্ডের বার্ষিক ওয়ান পিস ডে উদযাপনে জাপানের টোকিওতে, নেটফ্লিক্স আসন্ন মৌসুমে প্রথম নজরে ভাগ করে নিয়েছে যা জাপানের সর্বকালের সর্বকালের সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া মঙ্গা সিরিজের উপর ভিত্তি করে। (আপনি উপরের এবং নীচে চিত্রগুলি দেখতে পারেন))

3 মরসুমে উত্পাদন এই বছরের শেষের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে যাত্রা শুরু করবে। ইয়ান স্টোকস, যিনি সহ-নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন এক টুকরাসহ-শোরুনার হিসাবে জো ট্র্যাকজকে যোগদানের জন্য প্রস্তুত। তিনি ম্যাট ওভেনসের সাফল্য অর্জন করেছেন যারা মার্চ মাসে 1 এবং 2 মরসুমে নির্বাহী নির্মাতা এবং সহ-শোরুনারের দায়িত্ব পালন করার পরে যাত্রা করেছিলেন।

এখানে সিজন 2 এর লগলাইনটি রয়েছে, যা “তীব্র বিরোধীদের এবং এখনও সর্বাধিক বিপজ্জনক অনুসন্ধানগুলি প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেয় L

দ্বিতীয় মরসুমের এক্সিকিউটিভ প্রযোজকরা হলেন ট্র্যাকজ এবং ওভেনস, আইচিরো ওডা, মার্টি অ্যাডেলস্টেইন এবং বেকি ক্লিমেটস, তেতসু ফুজিমুরা, ক্রিস সিমস, ক্রিস্টোফ শোয়ে এবং স্টিভেন মায়েদা। শোটি শুইশার সাথে অংশীদারিতে তৈরি করা হয়েছে এবং আগামীকাল স্টুডিওগুলি (একটি আইটিভি স্টুডিওর অংশীদার) দ্বারা প্রযোজনা করা হয়েছে।

এক টুকরা কিংবদন্তি কল্পিত ধন, এক টুকরো এবং জলদস্যুদের রাজা হওয়ার জন্য তাঁর সন্ধানে বানর ডি লফিকে অনুসরণ করে। ২০২৩ সালে নেটফ্লিক্সে আত্মপ্রকাশের পরে, লাইভ-অ্যাকশন সিরিজটি গ্লোবাল শীর্ষ দশে আট সপ্তাহ ব্যয় করেছে, 75 টিরও বেশি দেশে 1 নম্বরে পৌঁছেছে এবং জাপানের প্রথম নম্বরে আত্মপ্রকাশের জন্য প্রথম নেটফ্লিক্স ইংলিশ ভাষার সিরিজ হিসাবে ইতিহাস তৈরি করেছে। শোতে প্রায় 100 মিটার ভিউ রয়েছে এবং এটি নেটফ্লিক্সের সর্বকালের অন্যতম ডাউনলোড করা শো।

এক টুকরো এর মরসুম 2। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

চারিথ্রা চন্দ্রন ওয়ান পিসের দ্বিতীয় মরসুমে বুধবার মিস হিসাবে। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

জ্যাকব রোমেরো ওয়ান পিসের 2 মরসুমে ইউএসওপিপি হিসাবে। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

এমিলি রুড এক টুকরো এর মরসুমে নামি হিসাবে। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

এক টুকরো এর মরসুমে সানজি চরিত্রে তাজ স্কাইলার। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

ম্যাকেনিয়ু রোরোনোয়া জোড়ো হিসাবে এক টুকরো মরসুমে। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

ব্রেন্ডন শান মারে ব্রজির চরিত্রে, এমিলি রুড এক টুকরো এর মরসুমে নামি হিসাবে। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

আইসাকি গডয় বানর ডি। সিআর। নেটফ্লিক্সের সৌজন্যে © 2025

