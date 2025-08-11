নেটফ্লিক্স হ্যারি এবং মেঘান থেকে নতুন ডিল দিয়ে দূরে, আরও খারাপ শর্তে: সাসেক্সেস শোয়ের পরে ‘ফার্স্ট -লুক’ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন – রান্নার ক্রিসমাস স্পেশাল এবং অন্য একটি ডকুমেন্টারি সহ

সাসেক্সের ডিউক এবং ডাচেস নেটফ্লিক্সের সাথে একটি নতুন ‘বহু-বছর, ফিল্ম এবং টেলিভিশন প্রকল্পগুলির জন্য প্রথম চেহারা চুক্তি’ স্বাক্ষর করেছে, এই দম্পতি আজ ঘোষণা করেছে।
তাদের নতুন আউটপুটটিতে এই মাসের শেষের দিকে ডাচেসের ‘উইথ লাভ, মেঘান’ লাইফস্টাইল শোয়ের দ্বিতীয় মরসুমের পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসে একটি হলিডে ক্রিসমাস বিশেষ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
আর্চওয়েল প্রোডাকশনস মাসাকা কিডস, এর মধ্যে একটি ছন্দ – উগান্ডার অনাথ শিশুদের সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি, যেখানে ‘এইচআইভি/এইডস ক্রাইসিস দীর্ঘস্থায়ী ছায়া’ সম্পর্কে কাজ করছে।
নেটফ্লিক্সের সাথে অন্যান্য প্রকল্পগুলিতেও ‘সক্রিয় বিকাশ’ রয়েছে যা কার্লি ফরচুনের বেস্টসেলিং রোমান্টিক উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য অভিযোজন সহ ‘বিভিন্ন ধরণের সামগ্রী জেনারগুলি বিস্তৃত’, হ্রদে মি মি মি।
নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যে প্রেমের প্রথম সিরিজ প্রকাশ করেছে, মেঘান পাশাপাশি পোলো, হার্ট অফ ইনভিক্টাস, লাইভ টু লিড এবং বোম্বশেল ডকুমেন্টারি হ্যারি অ্যান্ড মেঘান পাশাপাশি মেঘানের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের অংশীদার হিসাবে, বরাবরের মতো।
পাঁচ বছর আগে, হ্যারি এবং মেঘান একটি লাভজনক চুক্তিটি অর্জন করেছিলেন, যা 2020 সালে সিনিয়র ওয়ার্কিং রয়্যালস হিসাবে ছাড়ার পরে নেটফ্লিক্সের সাথে $ 100 মিলিয়ন ডলার (m 74 মিলিয়ন ডলার) এর বেশি মূল্যবান বলে মনে করা হয়েছিল।
সাসেক্সেস নেটফ্লিক্সের সাথে আজ ঘোষণা করেছে যে তারা ফিল্ম এবং টেলিভিশন প্রকল্পগুলির জন্য প্রথম চেহারা চুক্তির সাথে একটি বহু-বছরের সাথে আর্কওয়েল প্রোডাকশনের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল অংশীদারিত্ব প্রসারিত করছে।
নবায়নকৃত প্রথম চেহারা চুক্তিটি সাসেক্সেস দ্বারা ‘তাদের সৃজনশীল অংশীদারিত্ব বাড়ানো’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।
তবে এটি তাদের আগের চুক্তির চেয়ে হ্যারি এবং মেঘানের পক্ষে কম মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং নেটফ্লিক্স দম্পতির সাথে তার সম্পর্কগুলি আলগা করে উপস্থাপন করে।
ডাচেস আজ বলেছে: ‘আমরা নেটফ্লিক্সের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে পেরে গর্বিত এবং আমাদের কাজকে একসাথে ব্র্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একসাথে প্রসারিত করতে পেরে গর্বিত।
‘আমার স্বামী এবং আমি আমাদের অংশীদারদের দ্বারা অনুপ্রাণিত বোধ করি যারা বিশ্বব্যাপী অনুরণিত জেনারগুলিতে চিন্তাশীল সামগ্রী তৈরি করতে আমাদের এবং আমাদের আর্কওয়েল প্রোডাকশনস টিমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে এবং আমাদের ভাগ করা দৃষ্টি উদযাপন করে।’
নেটফ্লিক্সের চিফ কন্টেন্ট অফিসার বেলা বাজারি বলেছেন: ‘হ্যারি এবং মেঘান প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর, যাদের গল্পগুলি সর্বত্র শ্রোতাদের সাথে অনুরণিত হয়।
‘তাদের কাজের প্রতিক্রিয়াটি নিজের পক্ষে কথা বলে – হ্যারি এবং মেঘান দর্শকদের তাদের জীবন সম্পর্কে একটি অন্তরঙ্গ চেহারা দিয়েছিল এবং দ্রুত আমাদের সর্বাধিক দেখা ডকুমেন্টারি সিরিজে পরিণত হয়েছিল।
‘আরও সাম্প্রতিককালে, ভক্তরা প্রেমের সাথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মেঘান, নতুনের মতো পণ্যগুলি রেকর্ড সময়ে ধারাবাহিকভাবে বিক্রি করে।
‘আমরা আর্কওয়েল প্রোডাকশনের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব চালিয়ে যেতে এবং একসাথে আমাদের সদস্যদের বিনোদন দিতে আগ্রহী।’
আরও অনুসরণ
প্রিন্স হ্যারি এবং মেঘান 2024 সালের জুলাইয়ে হলিউডের ডলবি থিয়েটারে ইএসপিওয়াই পুরষ্কারে
ডাচেস অফ সাসেক্সে তার নেটফ্লিক্স সিরিজের সাথে প্রেমের, মেঘান যা মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল
নেটফ্লিক্স সিরিজ উইথ লাভ, মেঘান সাসেক্সেসের সাম্প্রতিকতম টেলিভিশন প্রকাশ