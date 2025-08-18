You are Here
নেডব্যাঙ্ক 21.22% ইকোব্যাঙ্ক স্টেক বস্টে বিক্রি করে

ইকোব্যাঙ্ক গ্রুপের মূল সংস্থা ইকোব্যাঙ্ক ট্রান্সন্যাশনাল ইনকর্পোরেটেড (ইটিআই) একটি ক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে যার অধীনে অ্যালাইন নোকন্টচৌয়ের বেসরকারী বিনিয়োগের বাহন বস্টে ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড নেডব্যাঙ্ক গ্রুপ এলটিডি থেকে প্যান-আফ্রিকান ব্যাংকিং গ্রুপের 21.22 শতাংশ অংশীদারিত্ব অর্জন করবে।

নিয়ামক অনুমোদনের সাপেক্ষে লেনদেনটি ইটিআইয়ের শেয়ারহোল্ডার কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে।

এনকো ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এলএলপি তার কর্পোরেট এবং বিনিয়োগ ব্যাংকিং বিভাগের মাধ্যমে অ্যাবস ব্যাংক লিমিটেডের সাথে এই চুক্তিতে প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছে, সহ-আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

বিক্রয়টি দক্ষিণ এবং পূর্ব আফ্রিকার মূল বাজারগুলির দিকে নেডব্যাঙ্কের কৌশলগত পুনর্নির্মাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে এটি তার ব্যবসায়ের মালিকানা এবং অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

অধিগ্রহণের বিষয়ে মন্তব্য করে, এনকন্টচু নতুন শেয়ারহোল্ডিং ব্যবস্থার অধীনে ব্যাংকের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করেছিলেন।

“আমি ইকোব্যাঙ্ক গ্রুপের সাথে এতদূর এসে খুব সন্তুষ্ট এবং আমি বৃদ্ধি, রূপান্তর এবং রিটার্নের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি অগ্রগতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে সমর্থন করার প্রত্যাশায় রয়েছি।

“আমি আত্মবিশ্বাসী যে, একসাথে আমরা সামনের সুযোগগুলি দখল করব এবং সংগঠনটিকে টেকসই সাফল্যের এক নতুন যুগে নিয়ে যাব,” তিনি বলেছিলেন।

ইকোব্যাঙ্ক গ্রুপের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, জেরেমি আওরি লেনদেনকে ব্যাংকের বৃদ্ধির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

“আমরা ইটিআইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য শেয়ারহোল্ডার হিসাবে বস্টেট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডকে স্বাগত জানাতে পেরে সন্তুষ্ট। তাদের বিনিয়োগ আমাদের বৃদ্ধি, রূপান্তর এবং রিটার্ন কৌশল, আমাদের কর্মক্ষমতা এবং আমাদের জনগণের প্রতি আস্থা রাখার একটি দৃ strong ় ভোট,” আওরি জানিয়েছেন।

আওরি উল্লেখ করেছেন যে বোর্ডের সদস্য হিসাবে এবং পরে ইটিআইয়ের চেয়ারম্যান হিসাবে ইকোব্যাঙ্কের সাথে এনকন্টচুর দীর্ঘদিনের সহযোগিতা – কৌশলগত দৃষ্টি ও নেতৃত্বের মাধ্যমে লাভজনকতার জন্য ব্যাংককে চালিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি এনকন্টচুর অব্যাহত অংশীদারিত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং ইকোব্যাঙ্কের সাথে তার 17 বছরের গঠনমূলক সম্পর্কের জন্য নেডব্যাঙ্ককেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, যা শেয়ার বিক্রয় সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অব্যাহত থাকবে।

ইটিআই 35 টি আফ্রিকান দেশে কাজ করে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিতি বজায় রাখে এবং নিজেকে এই মহাদেশের অন্যতম ভৌগলিকভাবে বৈচিত্র্যময় ব্যাংকিং গ্রুপ হিসাবে অবস্থান করে।

