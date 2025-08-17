নেতানিয়াহুর কার্যালয়ে কাজে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য পুলিশ আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত

লডের কেন্দ্রীয় জেলা আদালত মঙ্গলবার রিশন লেজিয়ন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একটি আপিল শুনবে, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর সিনিয়র সহযোগী জোনাতান উরিচের উপর চাপানো সীমাবদ্ধ শর্তাদি এবং তথাকথিত “কাতারগেট” কেলেঙ্কারির মূল সন্দেহভাজনকে শেষ করার জন্য।
নেতানিয়াহুর প্রাক্তন মুখপাত্র এলি ফিল্ডস্টেইনের সাথে উরিচ ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের আগে উপসাগরীয় রাজ্যকে ইতিবাচক আলোকে ফেলার জন্য কাতারি জনগণের একটি প্রচার অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন, দোহার আয়োজিত, হামাসের October ই অক্টোবর, ২০২৩ এর পরে কাতারের পক্ষে তাঁর কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন, ইজর-এর উপর নির্ভর করে কাতারের পক্ষে কাজ চালিয়ে যান।
উরিচ, ফিল্ডস্টেইন এবং নেতানিয়াহুর তৃতীয় উপদেষ্টা, ইস্রায়েল আইনহর্ন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কাজ করার সময় সমস্ত বিদেশী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ এবং লবিস্ট এবং ব্যবসায়ীদের সাথে জড়িত একাধিক দুর্নীতিবাজ কর্মের সাথে তাদের কথিত কাতারপন্থী লবিংয়ের সাথে জড়িত একাধিক অপরাধের সন্দেহ রয়েছে। প্রাক্তন সুরক্ষা কর্মকর্তাদের কাতারে ব্যবসায়িক সংযোগগুলি কভার করার জন্য তদন্তটিও প্রসারিত হয়েছে।
ইস্রায়েল পুলিশের লাহাভ ৪৩৩ মেজর ক্রাইম ইউনিট রবিবার এই আপিলটি দায়ের করেছিল, বিচারক মেনাচেম মিজরাহি শুক্রবারের সিদ্ধান্তের জবাবে পুলিশের মে মাসে তার প্রাথমিক গৃহবন্দি গ্রেপ্তারের পরে উরিচের উপর দেওয়া বিভিন্ন বিধিনিষেধ বাড়ানোর অনুরোধ খারিজ করার সিদ্ধান্তকে খারিজ করার সিদ্ধান্তে, এই সপ্তাহে তাকে আবার প্রিমিয়ারের সাথে দেখা করতে এবং কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে।
আপিলটিতে পুলিশ লিখেছিল যে উরিচের “প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং রাজ্যের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা হয়েছিল।”
পুলিশ যোগ করেছে যে প্রমাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে নেতানিয়াহু কাতারের সাথে উরিচের লেনদেন সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন।
ইউরিচের উপর এই বিধিনিষেধগুলি, যা পুলিশ 10 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রসারিত করতে চেয়েছিল, তার মধ্যে কাতারগেট কেলেঙ্কারীতে জড়িত আরও বেশ কয়েকটি ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ করার নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি নেতানিয়াহু সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কাজ করা যে কেউ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
মিজরাহির সিদ্ধান্তে বিচারক উরিচের বিরুদ্ধে তদন্তকারীদের মামলার বিষয়বস্তু এবং যেভাবে তারা আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন, তার উপর সীমাবদ্ধতা বাড়ানোর অনুরোধের আলোকে উভয়ই সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন।
মিজরাহির মতে, পুলিশ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের মানকে পূরণ করে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে উরিচ ফৌজদারি আইন দ্বারা সংজ্ঞায়িত একজন সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা রেখেছিলেন – সম্ভাব্য ঘুষ, জালিয়াতি এবং আস্থা লঙ্ঘনের জন্য তাঁর অপরাধবোধের সাথে সম্পর্কিত একটি পদবি, যার জন্য তাকে সন্দেহ করা হয়।
মিজরাহির রায়তে তিনি নেতানিয়াহু দ্বারা প্রদত্ত কিছু সাক্ষ্য প্রকাশ করেছিলেন, যিনি মার্চ মাসে পুলিশের লাহাভ ৪৩৩ মেজর ক্রাইম ইউনিটের সাথে কাতারগেটের বিষয়ে কথা বলেছিলেন।
মিজরাহির মতে, “নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি জানেন যে সন্দেহভাজন কাতারের পক্ষে কাজ করেছে, এবং তিনি নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি যোগ করেছেন যে এটি যদি হয় তবে এভাবেই চলতে পারে, তাই ‘অনেক লোক অবৈধ কিছু নেই, অনেক লোক অনেক দেশের জন্য কাজ করে। কাতারের শত্রু রাষ্ট্র নয়।’ ‘