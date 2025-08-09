নেতানিয়াহুর গাজা যুদ্ধকে বাড়ানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তেল আভিভ হাজার হাজার লোক | ইস্রায়েল-গাজা যুদ্ধ

গাজা যুদ্ধকে আরও বাড়ানোর জন্য বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে শনিবার রাতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী তেল আবিবের রাস্তায় নেমেছিলেন।
একদিন আগে ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছিল যে সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজা শহরকে দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জনসাধারণের বিরোধিতা এবং সামরিক বাহিনীর সতর্কতা সত্ত্বেও বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করেছে এবং এই পদক্ষেপ জিম্মিদের বিপন্ন করতে পারে।
আয়োজকদের মতে, তেল আভিভে শনিবারের বিক্ষোভে ১০ লক্ষেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আকর্ষণ করেছে। উপস্থিতিরা সামরিক অভিযান এবং জিম্মিদের মুক্তির জন্য তাত্ক্ষণিকভাবে শেষ করার দাবি জানিয়েছিল।
জিম্মি ওম্রি মিরানের স্ত্রী লিশাই মিরান লাভি এই সমাবেশকে বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করার জন্য হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, “এটি কেবল সামরিক সিদ্ধান্ত নয়।
জনমত জরিপে দেখা গেছে যে গাজায় জঙ্গিদের হাতে থাকা বাকী ৫০ জন জিম্মিদের মুক্তি পাওয়ার জন্য ইস্রায়েলীয়দের একটি অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ যুদ্ধের পক্ষে তাত্ক্ষণিক পরিণতির পক্ষে রয়েছে। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে প্রায় ২০ জন জিম্মি এখনও বেঁচে আছে।
সামরিক বাহিনী যুদ্ধকে প্রসারিত করবে এই ঘোষণা নিয়ে ইস্রায়েলি সরকার তার নিকটতম কিছু ইউরোপীয় মিত্রদের সহ দেশ ও বিদেশে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। পুরো মন্ত্রিপরিষদটি রবিবারের সাথে সাথেই এর অনুমোদন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মুক্তি দেওয়া বেশিরভাগ জিম্মি কূটনৈতিক আলোচনার ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। যুদ্ধবিরতির দিকে কথা বলে যা জুলাইয়ে আরও জিম্মিদের মুক্তি পেতে পারে।
“তারা (সরকার) ধর্মান্ধ
তেল আভিভ ঘন ঘন সমাবেশ দেখেছেন যে সরকারকে হামাসের সাথে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে, যা তাদের ২০২৩ সালের অক্টোবরে আক্রমণ দিয়ে যুদ্ধকে প্রজ্বলিত করেছিল।
“সত্যই, আমি কোনও বিশেষজ্ঞ বা কিছুই নই, তবে আমি অনুভব করি যে দু’বছর লড়াইয়ের পরে সেখানে কোনও সাফল্য পাওয়া যায়নি,” ইয়ানা (৪৫) বলেছেন, যিনি তার স্বামী এবং দুই সন্তানের সাথে এই সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। “আমি ভাবছি যে উভয় পক্ষের জন্য অতিরিক্ত জীবন কেবল ইস্রায়েলি নয়, গাজানরাও কোনও পার্থক্য আনবে কিনা।”
প্রায় ১,২০০, বেশিরভাগ ইস্রায়েলি মারা গিয়েছিলেন এবং ২৫১ জন ইস্রায়েলে হামাসের হামলার সময় গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর। গাজায় ৪০০ এরও বেশি ইস্রায়েলি সেনা নিহত হয়েছেন।
বিক্ষোভকারীরা ইস্রায়েলি পতাকা দোলা দিয়েছিল এবং জিম্মিদের চিত্র বহনকারী প্ল্যাকার্ড বহন করেছিল। অন্যরা সরকারের প্রতি ক্ষোভের নির্দেশনা বা ট্রাম্পকে যুদ্ধকে আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহুকে এগিয়ে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লক্ষণগুলি ধরেছিল। গাজায় সামরিক বাহিনীর দ্বারা নিহত শিশুদের ছবি খুব কম সংখ্যক বিক্ষোভকারী।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী যুদ্ধে, 000১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যা শনিবার বলেছিল যে গত দিনে কমপক্ষে ৩৯ জন নিহত হয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রীর কিছু দূর-ডান জোটের মিত্ররা গাজা মোট গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছে। সামরিক বাহিনী সতর্ক করেছে যে এটি গাজায় জিম্মিদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।
যুদ্ধ অব্যাহত রাখার প্রবক্তা দূর-দূরবর্তী মন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ শনিবার নেতানিয়াহুকে সমালোচনা করে এবং গাজার বড় অংশের সংযুক্তির আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন।
নেতানিয়াহু ফক্স নিউজকে বৃহস্পতিবার প্রচারিত একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে সামরিক বাহিনী সমস্ত গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় তবে ইস্রায়েল এই অঞ্চলটি রাখতে চায়নি।
শুক্রবার ভোরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কাছ থেকে এই ঘোষণাটি বলেছিল যে সামরিক বাহিনী গাজা শহর নেবে, তবে ইস্রায়েলি বাহিনী সমস্ত অঞ্চল গ্রহণ করবে কিনা তা স্পষ্টভাবে বলেনি।
55 বছর বয়সী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাল তেল আবিবের সমাবেশে রয়টার্সকে বলেছিলেন যে যুদ্ধের সম্প্রসারণ করা “ভয়াবহ” ছিল, সতর্ক করে যে এর ফলে সৈন্য এবং জিম্মিদের মৃত্যু হবে। তারা বলেছিল যে যুদ্ধটি সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করে শেষ হওয়া উচিত: “আমাদের সেখানে কিছু করার নেই। এটি আমাদের নয়।”