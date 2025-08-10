You are Here
নেতানিয়াহু গাড়ি চালিয়েছেন ট্রাম্প পাগল দাবি করে গাজা ক্ষুধা নকল
নেতানিয়াহু গাড়ি চালিয়েছেন ট্রাম্প পাগল দাবি করে গাজা ক্ষুধা নকল

ট্রাম্প নেতানিয়াহুতে হিট আহ্বানে ক্ষুধা অস্বীকারের কারণে চিৎকার করে

মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যক্তিগত কল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজার ক্ষুধার সংকট বানোয়াট বলে দাবি করে একটি চিৎকারের ম্যাচে ফেটে পড়েছে। কথোপকথন, রিপোর্ট এনবিসিছিটমহলে মানবিক পরিস্থিতি এবং গাজা মানবিক তহবিলের ভূমিকা সম্পর্কে গভীর মতবিরোধকে প্রতিফলিত করে।

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

ছবি: ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

গাজা ক্ষুধার দাবিতে চিৎকার করে

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই আহ্বানটি গাজায় ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকটকে কেন্দ্র করে। নেতানিয়াহু প্রকাশ্যে জুলাইয়ের শেষের দিকে বলেছিলেন যে গাজায় কোনও ক্ষুধা নেই – এমন একটি মন্তব্য যা ট্রাম্পকে রেগে গিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করেছিলেন যে তিনি গাজায় শিশুদের ছবি দেখেছেন যারা “খুব ক্ষুধার্ত দেখেন”, জোর দিয়েছিলেন যে সেখানে “সত্যিকারের ক্ষুধা” রয়েছে এবং এই জাতীয় দুর্ভোগ “নকল করা যায় না।”

নেতানিয়াহু ব্যক্তিগতভাবে কথোপকথনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। দুই কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে নেতারা বেশ কয়েক ঘন্টা কথা বলেছেন। এক পর্যায়ে, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বাধাগ্রস্ত করেছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর উত্থাপন শুরু করেছিলেন, ঘোষণা করে যে তিনি ক্ষুধা বানোয়াট বলে পরামর্শ শুনতে চান না। সহায়তাকারীরা ট্রাম্পকে তার অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ দেখিয়েছেন বলে জানা গেছে। উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা পরে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছিলেন, তবে এক্সচেঞ্জের সাথে পরিচিত একজন প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তা এটিকে “মানবিক সহায়তার অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, বেশিরভাগ একতরফা কথোপকথন” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউরোপীয় কর্মকর্তারা গণহত্যার মতো অবস্থার বিষয়ে সতর্ক করেছেন

ইউরোপে, গাজার সংকট তীব্র সমালোচনা করেছিল। ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট তেরেসা রিবেরা উল্লেখ করেছেন যে ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়, জল, খাবার বা ওষুধ ছাড়াই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং অবিচ্ছিন্ন বোমা হামলার শিকার হয়েছিল।

“যদি এটি গণহত্যা না হয় তবে এটি বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত সংজ্ঞাটির খুব কাছাকাছি,”

তিনি বললেন।

রিবেরা ইইউকে ব্লক এবং ইস্রায়েলের মধ্যে সমিতির চুক্তি স্থগিত করার বিষয়ে বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিল, যা তাদের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিকে বোঝায়।

নেতানিয়াহুতে জার্মান চাপ

নিউ ইয়র্ক টাইমস জার্মান চ্যান্সেলর রিপোর্ট ফ্রেডরিচ মের্জ নেতানিয়াহুর সাথে একাধিক কঠোর কথোপকথন করেছিলেন, তাকে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। মের্জ জমি রুটের মাধ্যমে ছিটমহলে খাদ্য ও চিকিত্সা সহায়তা সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্যও চাপ দিয়েছেন।

ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে সামরিক বিরোধ

ইস্রায়েলের সময় প্রকাশ করেছেন যে নেতানিয়াহু সংঘর্ষ করেছে আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির গাজার ইস্রায়েলি দখলের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকের সময়। জমির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই ধরনের অভিযানের ফলে আইডিএফ সেনাদের মধ্যে উচ্চ হতাহতের ঘটনা ঘটবে এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের জীবনকে বিপন্ন করবে।

নেতানিয়াহুর পুত্র ইয়ারের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি দ্বারা উত্তেজনা আরও স্ফীত করা হয়েছিল, জামিরকে “১৯ 1970০ -এর দশকে মধ্য আমেরিকার কলা প্রজাতন্ত্রের যোগ্য একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।”


