নেতানিয়াহু বলেছেন ইস্রায়েল গাজার দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছা নিয়েছে যেহেতু সুরক্ষা মন্ত্রিসভা এই পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করে

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি ছিটমহলে প্রায় দুই বছরের পুরানো যুদ্ধের কারণে দেশ ও বিদেশে তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ইস্রায়েল সমস্ত গাজার সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়।
ইস্রায়েল পুরো উপকূলীয় অঞ্চলটি দখল করবে কিনা জানতে চাইলে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে নেতানিয়াহু বলেছিলেন, “আমরা ইচ্ছা করি।” “আমরা এটি রাখতে চাই না। আমরা একটি সুরক্ষা ঘের রাখতে চাই। আমরা এটি পরিচালনা করতে চাই না। আমরা সেখানে কোনও পরিচালনা কমিটি হিসাবে থাকতে চাই না।”
তিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েল এই অঞ্চলটিকে আরব বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল যা এটি পরিচালনা করবে।
নেতানিয়াহু ফক্স নিউজের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে বৃহস্পতিবার গাজায় আরও অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক বাহিনীর পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি বৃহস্পতিবার সিনিয়র মন্ত্রীদের একটি ছোট্ট দল নিয়ে এসেছিলেন।
সুরক্ষা মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশন এই সপ্তাহে সামরিক প্রধানদের সাথে একটি বৈঠক অনুসরণ করেছে, যা ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা উত্তেজনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, বলেছিলেন যে সামরিক প্রধান এই অভিযানটি সম্প্রসারণে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন।
নেতানিয়াহুর জবাবে হামাস বলেছিলেন যে গাজা যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যে এই মন্তব্যগুলি “একটি অভ্যুত্থান” গঠন করেছিল।
জঙ্গি গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছে যে নেতানিয়াহুর ইস্রায়েলের গাজা আক্রমণাত্মক প্রদর্শনী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা তার উদ্দেশ্য ইস্রায়েলের নিজস্ব জিম্মিদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ত্যাগ করা।
আরব দেশগুলি “কেবল ফিলিস্তিনিরা যেভাবে সম্মতি জানায় এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সমর্থন করবে,” জর্দানের এক সরকারী সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, গাজায় সুরক্ষা “বৈধ ফিলিস্তিনি প্রতিষ্ঠানের” মাধ্যমে করা উচিত।
এই বছরের শুরুর দিকে ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব নেতাদের সমর্থিত একটি মিশরীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে গাজার প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত স্বাধীন, পেশাদার ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের প্রশাসনিক কমিটির সৃষ্টির কল্পনা করেছিল।
এই অঞ্চলটির মোট নিয়ন্ত্রণ ইস্রায়েলের ২০০৫ সালের সিদ্ধান্তের বিপরীত হবে, যার দ্বারা এটি ইস্রায়েলি নাগরিক এবং গাজা থেকে সৈন্যদের প্রত্যাহার করে তার সীমানা, আকাশসীমা এবং ইউটিলিটিগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে। ডানপন্থী দলগুলি দায়ী করে যে ২০০ 2006 সালের নির্বাচনে জঙ্গি ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত।
মতামত জরিপগুলি দেখায় যে বেশিরভাগ ইস্রায়েলিরা চান যে যুদ্ধটি এমন একটি চুক্তিতে শেষ হোক যা বাকী জিম্মিদের মুক্তি দেখতে পাবে। নেতানিয়াহু সরকার ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ের উপর জোর দিয়েছে, যা ইস্রায়েলের উপর 7 অক্টোবর, 2023 -এ তার মারাত্মক আক্রমণে যুদ্ধকে প্রজ্বলিত করেছিল।
হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ইস্রায়েলের দ্বারা গাজার সম্ভাব্য পূর্ণ সামরিক দখলের সমর্থন বা বিরোধিতা করেছেন কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছেন।
জাতিসংঘ গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রতিবেদন বলেছে যদি সত্য হয় তবে “গভীরভাবে উদ্বেগজনক”।
ইস্রায়েলি বাহিনী যে অঞ্চলগুলিতে তারা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে না তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করার ধারণাটি ইস্রায়েলে বিপদাশঙ্কা তৈরি করেছে। বৃহস্পতিবার এক জিম্মির মা জনগণকে এই প্রচারণা সম্প্রসারণের বিরোধিতা কণ্ঠ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে যাওয়ার আহ্বান জানান।
“যে কেউ একটি বিস্তৃত চুক্তির বিষয়ে কথা বলে সে স্ট্রিপটি জয় করে না এবং জিম্মি এবং সৈন্যদের বিপদে ফেলেছিল,” আইনভ জাঙ্গাউকার নেতানিয়াহুতে নির্দেশিত মন্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স -এ লিখেছিলেন।
জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম, যা গাজায় অনুষ্ঠিত বন্দীদের প্রতিনিধিত্ব করে, সামরিক চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জমিরকে যুদ্ধের সম্প্রসারণের বিরোধিতা করার আহ্বান জানিয়েছিল এবং সরকারকে এমন একটি চুক্তি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছে যা যুদ্ধকে শেষ করে দেবে এবং বাকী জিম্মিদের মুক্ত করবে।
সমস্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক বাহিনী
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ বুধবার বলেছিলেন যে যুদ্ধের সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত সেনাবাহিনী সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ইস্রায়েলি নেতারা দীর্ঘদিন ধরে জোর দিয়েছিলেন যে হামাসকে নিরস্ত্র করা হবে এবং একটি ডিমিলিটাইজড গাজায় ভবিষ্যতের কোনও ভূমিকা নেই এবং জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে।
গাজায় এখনও 50 টি জিম্মি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যাদের মধ্যে ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে 20 টি জীবিত। কূটনৈতিক আলোচনার ফলে এখনও অবধি মুক্তদের বেশিরভাগই এসেছিল। যুদ্ধবিরতির দিকে কথা বলে যা জুলাই মাসে কিছু জিম্মি ছেড়ে পড়ে থাকতে পারে।
ফিলিস্তিনের এক প্রবীণ কর্মকর্তা বলেছেন, হামাস আরব মধ্যস্থতাকারীদের বলেছিলেন যে গাজায় প্রবেশকারী মানবিক সহায়তার বৃদ্ধি যুদ্ধবিরতি আলোচনার পুনঃস্থাপনের দিকে পরিচালিত করবে।
যেমন হয়ইস্রায়েলি সুরক্ষা সংস্থার প্রাক্তন প্রধান বলেছেন, ‘আমরা গাজায় যা করছি তা নিয়ে আমি লজ্জা পেয়েছি
ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা হামাসকে তার যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সহায়তা জব্দ করার এবং গাজা বাজারে তার কার্যক্রমের জন্য অর্থের জন্য বিক্রি করার অভিযোগ করেছেন, জঙ্গি গোষ্ঠী যে অস্বীকার করেছে বলে অভিযোগ করেছে। গত মাসে, মার্কিন বিশ্লেষণে গাজা সহায়তার ব্যাপক হামাস চুরির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন সশস্ত্র বেসরকারী সহায়তা অভিযানের সমর্থনের জন্য যে মূল যুক্তি দেয় তা চ্যালেঞ্জ করে।
দুটি জীবিত জিম্মির গত সপ্তাহে প্রকাশিত ভিডিওগুলি তাদের ইম্যাকিয়েটেড এবং দুর্বল দেখায়, আন্তর্জাতিক নিন্দাকে ট্রিগার করে।
হামাস, যা প্রায় দুই দশক ধরে গাজাকে শাসন করেছে তবে এখন কেবল ছিটমহলের অংশগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, জোর দিয়েছিল যে কোনও চুক্তি অবশ্যই যুদ্ধের স্থায়ী অবসান ঘটাতে হবে। ইস্রায়েল বলেছে যে এই গ্রুপটির পরে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই।
ফিলিস্তিনি বলেছেন, ‘আমি এই তাঁবু শিবিরের সামনে মারা যাব
ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি গাজার প্রায় 75 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। গাজার প্রায় দুই মিলিয়ন জনসংখ্যার বেশিরভাগ গত 22 মাস ধরে একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং এইড গ্রুপগুলি সতর্ক করে দিচ্ছে যে ছিটমহলের বাসিন্দারা দুর্ভিক্ষের পথে রয়েছে।
“নেতানিয়াহু সরকার ইতিমধ্যে গাজায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে,” গাজা সিটিতে বৃহস্পতিবার সিবিসি নিউজ ফ্রিল্যান্স ভিডিওগ্রাফার মোহাম্মদ এল সাইফকে সিবিসি নিউজ ফ্রিল্যান্স ভিডিওগ্রাফার মোহাম্মদ এল সাইফকে বলেছেন।
“সামরিক অভিযান সম্প্রসারণ করা কেবল শহীদদের সংখ্যা … এবং ঘরবাড়ি এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলির ধ্বংসকে বাড়িয়ে তুলবে।”
“(ইস্রায়েল) কী করতে বাকি আছে?” 60০ বছর বয়সী নাজলা আবু জারাদ সিবিসি নিউজকে জানিয়েছেন।
“আমার পরিকল্পনাটি কখনই ছাড়বে না। আমি এই তাঁবু শিবিরের সামনে মারা যাব। মৃত্যু তাদের পক্ষে জোর করে এক জায়গা থেকে অন্য স্থান পর্যন্ত স্থানচ্যুত করার চেয়ে বেশি সম্মানজনক।”
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের মতে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় প্রায় ২০০ জন ফিলিস্তিনিরা অনাহারে মারা গিয়েছিলেন, যাদের প্রায় অর্ধেক শিশু ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে গাজা শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির সর্বোচ্চ মাসিক চিত্র দেখেছেন।
জুলাইয়ে, পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় 12,000 শিশুকে গাজায় তীব্র অপুষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল – ডাব্লুএইচওর মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেসাসের মতে, সর্বকালের সর্বোচ্চ মাসিক চিত্র রেকর্ড করা হয়েছে।
যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য নেতানিয়াহু তীব্র আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে রয়েছে, তবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার জোটের মধ্যে থেকে অভ্যন্তরীণ চাপেরও মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর সরকারের কিছু সুদূর মিত্ররা গাজা এবং ইস্রায়েলের পুরো দখলকে সেখানে প্রত্যাহার করার দুই দশক পরে সেখানে জনবসতি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চাপ দিয়েছে।
সুদূর ডান অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ বুধবার সাংবাদিকদের বলেছেন যে তিনি আশা করছেন যে সরকার বাকি গাজার উপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী সামরিক বাহিনীকে অনুমোদন দেবে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ ইস্রায়েলি সম্প্রদায়ের উপর হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলায় প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।
তার পর থেকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে গাজায় ইস্রায়েলের হামলায় 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, যা বলেছে যে গত ২৪ ঘন্টা ছিটমহল জুড়ে ইস্রায়েলি আগুনে ৯৮ টি ফিলিস্তিনি মারা গেছে।