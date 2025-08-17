You are Here
নেতানিয়াহু বলেছেন, দেশব্যাপী ধর্মঘট হ’ল ‘আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দূরীকরণ’
News

নেতানিয়াহু বলেছেন, দেশব্যাপী ধর্মঘট হ’ল ‘আমাদের জিম্মিদের মুক্তি দূরীকরণ’

রবিবার দেশজুড়ে ইস্রায়েলিরা যেমন রাস্তা অবরুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং জিম্মি রিলিজ চুক্তির আহ্বান জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন যে দেশব্যাপী ধর্মঘট হামাসের সাথে কম যুদ্ধবিরতি করছে।

এই মন্তব্যগুলি জিম্মিদের পরিবারগুলির ক্রোধের মুখোমুখি হয়েছিল, যারা প্রধানমন্ত্রীকে জনসাধারণের কাছে মিথ্যা বলার অভিযোগ করেছিলেন।

“যারা আজ হামাসকে পরাজিত না করেই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ডাকে তারা কেবল হামাসের অবস্থানকে শক্ত করেই নয় এবং আমাদের জিম্মিদের মুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তারা আরও নিশ্চিত করছে যে October ই অক্টোবর নৃশংসতা বারবার তাদের পুনরাবৃত্তি করবে এবং আমাদের পুত্র এবং কন্যারা আবারও একটি অন্তহীন যুদ্ধে লড়াই করতে হবে,” নেতানিয়াহু সাপ্তাহিক মন্ত্রিপরিষদের সভা শুরু করে বলেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রকাশিত মন্তব্যে তিনি আরও বলেছিলেন, “আমাদের জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে অগ্রগতি অর্জনের জন্য এবং গাজা আর ইস্রায়েলের পক্ষে হুমকিস্বরূপ হবে না তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অবশ্যই মিশনটি সম্পূর্ণ করতে হবে এবং হামাসকে পরাজিত করতে হবে।”

নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে তিনি এই মাসের গোড়ার দিকে গৃহীত সুরক্ষা মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তটি “বাস্তবায়নের জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ” রয়েছেন, যা আইডিএফকে গাজা সিটি জয় করার আহ্বান জানিয়েছিল, যা রবিবারের ধর্মঘটের প্রেরণা ছিল।

অক্টোবর কাউন্সিল কর্তৃক সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়েছিল, যা পরিবারের কিছু সদস্যদের জিম্মিদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং October অক্টোবর নিহতদের পাশাপাশি আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি যারা বিশ্বাস করেন যে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করতে হবে, জিম্মিদের অবশ্যই বাড়িতে আনতে হবে, এবং ইস্রায়েলের নেতৃত্বকে হামাস-নেতৃত্বাধীন বধাকে রোধ করতে ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহিতা নিতে হবে।

ইস্রায়েলিরা জিম্মিদের মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ল্যাটরুনের কাছে রুট 1 হাইওয়ে অবরুদ্ধ করেছে, আগস্ট 17, 2025। (যোনটান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

নেতানিয়াহু এড়িয়ে গিয়েছিলেন যে হামাস গাজার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইস্রায়েলের পরিস্থিতি প্রত্যাখ্যান করে চলেছে: “আমরা কেবল জোর দিয়েছি যে হামাসকে নিরস্ত্র করা হবে না, তবে ইস্রায়েল যে কোনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর দ্বারা রিয়ারমেন্ট বা সংস্থার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে স্ট্রিপের ডিমিলিটারাইজেশন প্রয়োগ করে।”

তিনি জোর দিয়েছিলেন যে হামাস ইস্রায়েলকে গাজা-ইড়ি সীমান্ত বরাবর ফিলাডেলফি করিডোর এবং গাজার আশেপাশের সুরক্ষা ঘেরের সাথে ছেড়ে যাওয়া সহ পুরোপুরি গাজাকে প্রস্থান করতে চায়।

নেতানিয়াহু বলেছিলেন, “এটি হামাসকে আবারও পুনরায় দলবদ্ধ করতে, পুনরায় তৈরি করতে এবং আমাদের আক্রমণ করতে দেয়।”

তাঁর মন্তব্যে তাঁর জোটের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যিনি এর আগে রবিবার বিক্ষোভকারী এবং স্ট্রাইকারদের বপন বিভাগ এবং হামাসকে শক্তিশালী করার অভিযোগ করেছিলেন।

শত শত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে বা কর্মীদের যদি ইচ্ছা করে তবে তারা যোগদানের অনুমতি দিয়েছে, যদিও কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন হিস্টাড্রুট আনুষ্ঠানিকভাবে এতে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে। প্রতিবাদকারীরা রবিবার দেশজুড়ে কয়েক ডজন স্থানে রাস্তা এবং জংশন অবরুদ্ধ করেছিল, সারা দিন ধরে চলমান বিক্ষোভ চলছে।

একটি বিবৃতিতে, জিম্মি ফ্যামিলি ফোরাম – একটি ছাতা সংস্থা যা এখনও বন্দী থাকা ব্যক্তিরা বেশিরভাগ পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে – নেতানিয়াহুকে জনসাধারণের কাছে মিথ্যা বলে অভিযুক্ত এবং তাদের প্রিয়জনদের বাড়িতে আনার সুযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য অভিযুক্ত।

“নেতানিয়াহু, 22 মাস ধরে জিম্মিগুলি গাজায় – আপনার ঘড়িতে – আপনার ঘড়িতে ঝাপিয়ে পড়ছে,” দলটি বলেছিল। “জনসাধারণকে প্রতারণা করার পরিবর্তে, স্পিন ছড়িয়ে দেওয়া এবং জিম্মিদের পরিবারকে নিন্দা করার পরিবর্তে আমাদের প্রিয়জনদের একটি চুক্তিতে ফিরিয়ে আনুন এবং যুদ্ধ শেষ করুন।”

জিম্মি এবং যুদ্ধবিরতি ডিল ব্লকের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা জেরুজালেমে হাইওয়ে শুরু করে 17 আগস্ট, 2025 সালে। (চার্লি সামার্স/ইস্রায়েলের সময়)

এই গোষ্ঠীটি আরও যোগ করেছে যে “আজ ইস্রায়েলের প্রত্যেকে ইতিমধ্যে জানে যে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার অনেক সুযোগ ছিল। যিনি টর্পেডো, প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এড়ানো (একটি চুক্তি) এ তিনিই দাম বাড়িয়েছেন।”

নেতানিয়াহু ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে তিনি গত দু’বছর ধরে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে জিম্মিদের মুক্তি পেতে পারে এমন বেশ কয়েকটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হতে অস্বীকার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বজায় রেখেছেন যে হামাস অসম্ভব দাবি করেছে এবং বারবার দর কষাকষির টেবিল থেকে দূরে চলে গেছে।

জিম্মি ফোরামের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এগুলি আপনার দায়বদ্ধতার অধীনে ইস্রায়েল ভূমি থেকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং তারা সেখানে 22 মাস ধরে রয়েছে।” “তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার।”

ফোরামটি বলেছে যে “কয়েক হাজার” মানুষ রবিবারের বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে এবং “হাজার হাজার বড় এবং ছোট ব্যবসা তাদের কর্মীদের স্পষ্ট আহ্বানে যোগদানের অনুমতি দেওয়ার জন্য তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে: সংহতি, পারস্পরিক দায়িত্ব এবং আমাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে আনছে … লোকেরা আজ তাদের পায়ে ভোট দিয়েছে এবং একটি পরিষ্কার কণ্ঠে বলেছে: হোস্টেজ এবং সৈন্যদের বাড়িতে নিয়ে আসে” “

গাজায় পঞ্চাশটি জিম্মি বন্দী রয়ে গেছে-October ই অক্টোবর 251 জন জিম্মি এবং ২০১৪ সালে নিহত এক সৈনিকের মৃতদেহ। ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা ঘোষণা করেছেন যে তাদের মধ্যে ২৮ জন মারা গেছেন, এবং ২০ জন বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে এবং আরও দু’জনের সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে।

২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রথম যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে, হামাস কর্তৃক ১০৫ জন জিম্মি মুক্তি পেয়েছিল এবং আরও ৩০ জন ইস্রায়েলে ফিরে আসা আটটি নিহত জিম্মিদের মৃতদেহের পাশাপাশি জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারিতে আরও একটি চুক্তিতে মুক্তি পেয়েছিল। এই চুক্তির বাইরে আরও পাঁচ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে আইডিএফ সেনাবাহিনী দ্বারা আটজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং পুরো যুদ্ধ জুড়ে গাজা থেকে ৪৯ জন বন্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts