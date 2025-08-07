You are Here
নেতানিয়াহু বলেছেন যে তিনি ইস্রায়েলকে সমস্ত গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে চান
ইস্রায়েল হামাসকে ধ্বংস করার জন্য গাজা স্ট্রিপের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রশাসনকে বন্ধুত্বপূর্ণ আরব বাহিনীর কাছে স্থানান্তরিত করতে চায়, প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু বৃহস্পতিবার বলেছিলেন, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা তার 22 মাসের আক্রমণকে আরও প্রশস্ত করার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে জানতে চাইলে ইস্রায়েল যদি “সমস্ত গাজার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে”, তবে মিঃ নেতানিয়াহু জবাব দিয়েছিলেন: “আমরা আমাদের সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়ার জন্য, সেখানে হামাসকে অপসারণ করতে, জনগণকে গাজামুক্ত রাখতে সক্ষম করতে চাই।”

সুরক্ষা মন্ত্রিসভা এখনও এই জাতীয় সিদ্ধান্ত অনুমোদন করতে হবে।

“আমরা এটি রাখতে চাই না। আমরা একটি সুরক্ষা ঘের রাখতে চাই,” মিঃ নেতানিয়াহু সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

গাজা স্ট্রিপে ধ্বংস করা ভবনগুলি
গাজা স্ট্রিপে ধ্বংস হওয়া ভবনগুলি (রাড অ্যাডায়লেহ/এপি)

“আমরা এটিকে আরব বাহিনীর হাতে তুলে দিতে চাই যা আমাদের হুমকি না দিয়ে এবং গাজানদের একটি ভাল জীবন না দিয়ে এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।”

সুরক্ষা মন্ত্রিসভা গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা যদি এটি ঘটে থাকে তবে ইস্রায়েলের অনেকের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, হামাস বন্দী অবস্থায় থাকা জিম্মিদের পরিবার সহ।

স্থানীয় হাসপাতাল জানিয়েছে, এই বৈঠকটি এমন একদিন এসেছিল যখন দক্ষিণ গাজা জুড়ে কমপক্ষে ৪২ জন ফিলিস্তিনি বিমান হামলা ও গুলি চালানো হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার নিহত ৪২ জনের মধ্যে কমপক্ষে ১৩ জন দক্ষিণ গাজার একটি ইস্রায়েলি সামরিক অঞ্চলে সহায়তা চাইছিলেন যেখানে জাতিসংঘের সহায়তা কনভয়রা নিয়মিত লুটার এবং মরিয়া ভিড় দ্বারা অভিভূত হয়।

ইস্রায়েলি-সমর্থিত গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশন, আমেরিকান ঠিকাদার দ্বারা পরিচালিত নিকটবর্তী সাইটগুলিতে রাস্তায় আরও দু’জন নিহত হয়েছেন, নাসের হাসপাতালের মতে, মৃতদেহ প্রাপ্ত।

গাজা মানবতাবাদী ফাউন্ডেশন বা ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী, যা এই গোষ্ঠীর সাইটগুলি সুরক্ষিত করতে সহায়তা করে না, ধর্মঘট বা গুলি চালানোর বিষয়ে মন্তব্য করেছিল। মোরাগ করিডোর নামে পরিচিত সামরিক অঞ্চলটি স্বাধীন মিডিয়াগুলির সীমাবদ্ধতার বাইরে।

ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী হামাসকে ঘন জনবহুল বেসামরিক অঞ্চলে পরিচালনা করার অভিযোগ করেছে।

একজন ফিলিস্তিনি মানুষ একটি পিস্তল তরঙ্গ করে কারণ অন্যরা মানবিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য লড়াই করে
একজন ফিলিস্তিনি ব্যক্তি গাজা শহরে প্যারাসুট দ্বারা এয়ারড্রপড মানবিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য লড়াই করার সাথে সাথে একটি পিস্তল তরঙ্গ করে (যিহাদ আলশ্রাফি/এপি)

মিঃ নেতানিয়াহু গত মাসে যুদ্ধবিরতি আলোচনার বিচ্ছেদের পরে “গাজায় ইস্রায়েলের লক্ষ্যগুলি আরও অর্জনের” উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা এবং সুরক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করছেন।

ইস্রায়েলি এক কর্মকর্তা বলেছেন, সুরক্ষা মন্ত্রিসভা দীর্ঘ বিতর্ক করবে এবং গাজার সমস্ত বা কিছু অংশ এখনও ইস্রায়েলি নিয়ন্ত্রণে নয় এমন কিছু বা জয়ী করার জন্য একটি প্রসারিত সামরিক পরিকল্পনা অনুমোদন করবে।

এই কর্মকর্তা বলেছিলেন যে যা অনুমোদিত হয় তা হামাসের উপর চাপ বাড়ানোর ধারণার সাথে ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে।

গাজা দুর্ভিক্ষের দিকে ডুবে যাওয়ার সময় ইস্রায়েলের নতুন আন্তর্জাতিক নিন্দাকে এ জাতীয় পদক্ষেপের সূত্রপাত করবে।

এটি ইস্রায়েল জুড়ে বিরোধিতাও করেছে, জিম্মি পরিবারগুলি বলেছে যে এটি তাদের প্রিয়জনদের হুমকি দিতে পারে।

ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল আইয়াল জামির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে এই পরিকল্পনাটি জিম্মিদের বিপন্ন করবে এবং ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীকে আরও চাপ দেবে, যা প্রায় দুই বছরের যুদ্ধের সময় পাতলা হয়ে গেছে, ইস্রায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে।

মন্তব্যগুলি মিঃ নেতানিয়াহু এবং তার সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ প্রকাশ করেছে বলে মনে হয়।

গাজায়, যেখানে ইস্রায়েলের ২২ মাসের আক্রমণ ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, বেশিরভাগ জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত করেছে, বিশাল অঞ্চল ধ্বংস করেছে এবং মারাত্মক ও ব্যাপক ক্ষুধার সৃষ্টি করেছে, ফিলিস্তিনিদের আরও দুর্দশার জন্য আবদ্ধ করা হয়েছিল।

হামাস, একজন রাষ্ট্রায়নে, নেতানিয়াহুর মন্তব্যকে আলোচনার প্রক্রিয়াটির বিরুদ্ধে “একটি নির্মম অভ্যুত্থান” বলে অভিহিত করেন না।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “নেতানিয়াহুর আগ্রাসনকে প্রসারিত করার পরিকল্পনা তিনি তার বন্দীদের থেকে মুক্তি পেতে এবং তাদের ত্যাগ করতে চাইছেন এমন সন্দেহের বাইরেও নিশ্চিত হন।”

জর্ডানের এক সরকারী সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, আরব দেশগুলি “কেবল ফিলিস্তিনিদের যে সম্মত এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সমর্থন করবে”, তিনি আরও যোগ করেছেন যে গাজায় সুরক্ষা “বৈধ ফিলিস্তিনি প্রতিষ্ঠানের” মাধ্যমে পরিচালনা করা উচিত।

হামাসের আধিকারিক ওসামা হামদান আল জাজিরাকে বলেছেন, এই দলটি গাজাকে ইস্রায়েলের সাথে যুক্ত “দখলদার” শক্তি হিসাবে পরিচালনা করার জন্য যে কোনও বাহিনীকে আচরণ করবে।

“দখল করার মতো কিছুই নেই,” মায়সিয়া আল-হেইলা একটি বাস্তুচ্যুত শিবিরে বসবাসকারী বলেছিলেন। “কোনও গাজা বাকি নেই।”

প্রত্যাশিত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বৃহস্পতিবার ইস্রায়েল জুড়ে বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

আশ্কেলনের উপকূলে হামাস পাল দ্বারা আয়োজিত ইস্রায়েলি জিম্মিদের আত্মীয়স্বজন এবং সমর্থকরা
ইস্রায়েলিদের আত্মীয়স্বজন এবং সমর্থকরা হামাস কর্তৃক আশেপাশের আশ্কেলনের উপকূলে গাজা স্ট্রিপের দিকে যাত্রা করে (লিও কোরিয়া/এপি)

এর আগে বৃহস্পতিবার গাজায় জিম্মিদের প্রায় দুই ডজন আত্মীয়কে দক্ষিণ ইস্রায়েল থেকে গাজার সামুদ্রিক সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে, যেখানে তারা গাজায় তাদের আত্মীয়দের কাছে নৌকায় লাউডস্পিকার থেকে বার্তা সম্প্রচার করে।

পরিবারগুলি সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের জন্য মিঃ নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার নিন্দা করেছে।

গাজায় জিম্মি ইস্রায়েলি সৈনিক নিম্রোদ কোহেনের পিতা ইয়েহুদা কোহেন নৌকা থেকে বলেছিলেন যে মিঃ নেতানিয়াহু তার সরকারে চরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং এটিকে ভেঙে পড়া থেকে বিরত রাখতে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছেন।

তিনি বলেন, “নেতানিয়াহু কেবল নিজের জন্যই কাজ করছেন,” তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে মিঃ নেতানিয়াহুর উপর যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।

এদিকে, ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে একজন ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারী দ্বারা নিহত একজন ফিলিস্তিনি কর্মীর মৃতদেহ ফিরিয়ে দিয়েছিল, মহিলা বেদুইনের আত্মীয়রা তার দেহকে হেফাজতে রাখার কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদে অনশন শুরু করার পরে।

অনশন ধর্মঘট ছিল বেদুইন মহিলাদের কাছ থেকে বিরল জনসাধারণের আহ্বান যারা tradition তিহ্যগতভাবে ব্যক্তিগতভাবে শোক করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গত মাসে ভিডিওতে ধরা পড়ার সময় আওদাহ আল হাথালিনকে একটি উগ্র ইস্রায়েলি বসতি স্থাপনকারী দ্বারা গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে পরিবার যদি “জনসাধারণের ব্যাধি রোধ করতে পারে” এমন কিছু পরিস্থিতিতে সম্মত হলে তারা কেবল তখনই দেহ ফিরিয়ে দেবে।

তাদের কিছু দাবি বাদ দেওয়া সত্ত্বেও পরিবারের সদস্যরা বলেছিলেন যে ইস্রায়েল চেকপয়েন্ট স্থাপন করেছে এবং গ্রামের বাইরে থেকে অনেক শোককারীকে অংশ নিতে বাধা দিয়েছে।

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ইস্রায়েলের দ্বারা গাজার সম্ভাব্য পূর্ণ সামরিক দখলের সমর্থন বা বিরোধিতা করেছেন কিনা তা বলতে অস্বীকার করেছেন।

হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল, বেশিরভাগ বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেছিল এবং ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর আক্রমণ করে ২৫১ জনকে অপহরণ করে।

তারা এখনও 50 টি জিম্মি রাখে, তাদের মধ্যে প্রায় 20 জন বেঁচে থাকার কথা বিশ্বাস করে, বাকিদের বেশিরভাগ যুদ্ধবিরতি বা অন্যান্য চুক্তিতে মুক্তি পাওয়ার পরে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক অনুসারে ইস্রায়েলের প্রতিশোধমূলক সামরিক আক্রমণাত্মক 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছে, যা তার গণনায় বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না তবে বলেছে যে প্রায় অর্ধেক মৃত মহিলা ও শিশু ছিলেন।

অতিরিক্ত প্রতিবেদন: রয়টার্স

