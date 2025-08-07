You are Here
নেতানিয়াহু বলেছেন যে তিনি গাজা নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তবে সংযুক্তি অস্বীকার করেছেন
নেতানিয়াহু বলেছেন যে তিনি গাজা নিয়ন্ত্রণ করতে চান, তবে সংযুক্তি অস্বীকার করেছেন

ইস্রায়েলের সুরক্ষা অফিস পেশা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে

বৃহস্পতিবার ()) ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধের শেষে সমস্ত গাজা ট্র্যাক দখল করার পরিকল্পনা করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন, তবে তিনি বলেছিলেন যে ফিলিস্তিনি ছিটমহল সংযুক্ত করার কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই।




ইস্রায়েলে নয়াদিল্লি রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সাংবাদিকদের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পরে ইস্রায়েলি প্রেসের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল।

সেই সময়ে, নেতানিয়াহু হামাসকে ভেঙে ফেলা এবং সমস্ত জিম্মিদের নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তন সহ ইস্রায়েলের উদ্দেশ্যগুলি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন এবং আরও যোগ করেছেন যে, যদি ইসলামিক আন্দোলন অস্ত্রগুলি ডিপিয়েড করে এবং বন্দীদের মুক্তি দেয় তবে বিরোধটি তত্ক্ষণাত্ শেষ হতে পারে।

তাঁর মতে, ইস্রায়েল ফিলিস্তিনি ছিটমহলকে হামাস থেকে মুক্ত করতে চায়, এটি পরিচালনা করে না। “আমরা একটি সুরক্ষা ঘের তৈরি করতে এবং আরব বাহিনীকে গাজা সরবরাহ করতে চাই যা এটি যথাযথভাবে শাসন করবে।”

অবশেষে, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে “গাজা অপারেশন অপরিবর্তনীয় নয়” এবং প্রস্তুত “হামাস ইস্রায়েলের পরিস্থিতি গ্রহণ করলে এটি বাধা দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তুত”।

ইহুদি কান্ট্রি সিকিউরিটি অফিস এই উদ্যোগের মানবিক ঝুঁকি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের মধ্যে একটি বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে।

পরিবর্তে, হামাস বলেছিলেন যে “আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের সম্প্রসারণ সহজ হবে না: দাম উচ্চ এবং বেদনাদায়ক হবে।”

ফিলিস্তিনি গ্রুপ বলেছে, “নেতানিয়াহুর কথা তাদের শেষ আলোচনার পিছনে সত্য অনুপ্রেরণা প্রকাশ করেছে, যদিও আমরা একটি চূড়ান্ত চুক্তির কাছাকাছি আছি। আগ্রাসনকে প্রসারিত করার তাঁর পরিকল্পনাগুলি দেখায় যে তিনি জিম্মিদের মুক্ত করতে এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাদের ত্যাগ করতে চান,” ফিলিস্তিনি গ্রুপ বলেছে।

