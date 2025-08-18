নেতারা ডিম্বাকৃতি অফিসের আতশবাজি এড়ানো

এই দৃশ্যটি পরিচিত ছিল – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং ট্রাম্পের বাম দিকে পালঙ্কে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিওর সাথে ওভাল অফিসে বসে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি। তবে এই নির্দিষ্ট দৃশ্যটি শেষবারের মতো প্রকাশিত হওয়ার বিপরীতে, কোনও চিৎকারের মিল ছিল না এবং এমনকি কয়েক মুহুর্তের লিভিটিরও ছিল না।
আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।
এই দৃশ্যটি পরিচিত ছিল – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং ট্রাম্পের বাম দিকে পালঙ্কে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিওর সাথে ওভাল অফিসে বসে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি। তবে এই নির্দিষ্ট দৃশ্যটি শেষবারের মতো প্রকাশিত হওয়ার বিপরীতে, কোনও চিৎকারের মিল ছিল না এবং এমনকি কয়েক মুহুর্তের লিভিটিরও ছিল না।
আপনার যা জানা দরকার তা এখানে।
কম আতশবাজি
জেলেনস্কি এই সময় স্যুট পরে একটি শব্দ বলার আগেই ফেব্রুয়ারির সভা থেকে একটি বিশেষ ফ্ল্যাশপয়েন্টটি সরিয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি ডানপন্থী নিউজ আউটলেট রিয়েল আমেরিকার কণ্ঠের সাথে সংবাদদাতা ব্রায়ান গ্লেনের সাথে তার একটি স্বভাবের বিনিময়ও ছিল প্রশ্ন ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনীয় নেতার আরও নৈমিত্তিক পোশাক সম্পর্কে ইতিমধ্যে একটি বিতর্কিত যুক্তি আরও বাড়িয়ে তোলে। জেলেনস্কির কাছে তার আগের আক্রমণের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আগে সোমবার গ্লেন কুইপ করেছিলেন, “আপনি সেই মামলাটিতে চমত্কার দেখছেন।” জেলেনস্কি ট্রাম্প এবং ঘরের অন্যদের কাছ থেকে হাসির জন্য জেলেনস্কি পিছনে গুলি করে “আপনি একই মামলাতে রয়েছেন।”
জেলেনস্কি একাধিক দৃষ্টান্তে অব্যাহত সহায়তার জন্য ট্রাম্পকেও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, ভ্যানসের অন্যান্য কুখ্যাত আক্রমণকে ধুয়ে ফেলেছিলেন যে শেষ সভার সময় তাদের মতবিরোধ শুরু করেছিল।
ট্রাম্পও এবার আরও দয়ালু মেজাজে উপস্থিত ছিলেন। জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে প্রস্তাবিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “আমরা একটি সভা করব। “এবং আমি মনে করি আমরা যখন এটি করি তখন যুদ্ধ শেষ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ থাকবে।”
ইউক্রেনে মার্কিন সেনা?
ইউক্রেনের প্রতি তার আগের সমর্থনে ট্রাম্প কতদূর সরে এসেছেন তার আরেকটি চিহ্নই চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবে ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মার্কিন সেনা প্রেরণ করবে কিনা সে বিষয়ে প্রেসের একাধিক প্রশ্নের জবাবে এসেছিল। ইউক্রেনের জন্য সম্ভবত উত্সাহজনক চিহ্নে, তিনি এটিকে রায় দেননি।
ট্রাম্প ইউরোপীয় দেশগুলিকে উল্লেখ করে বলেছিলেন, “যখন এটি সুরক্ষার কথা আসে তখন অনেক সাহায্য হবে It’s এটি ভাল হতে চলেছে,” ইউরোপীয় দেশগুলিকে উল্লেখ করে যার নেতাদের সাথে সোমবার সোমবার তার সাথে দেখা করার কথা ছিল। “তারা প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন কারণ তারা সেখানে রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন, “তবে আমরা তাদেরও সাহায্য করতে যাচ্ছি। আমরা জড়িত থাকব।”
থামার সম্ভাবনা বন্ধ করে দেয়
শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সাথে তার বৈঠকের আগে, ট্রাম্প যদি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হন তবে “গুরুতর পরিণতি” হুমকি দিয়েছিলেন, তবে ট্রাম্প বৈঠকের পরেই তার অবস্থানটি নরম করে দিয়েছিলেন এবং এর পরিবর্তে উভয় পক্ষকে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির দিকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
তিনি সোমবার এই নতুন অবস্থানটি পুনর্বিবেচনা করেছিলেন: “আমি মনে করি না আপনার যুদ্ধবিরতি দরকার।”
ট্রাম্প যোগ করেছেন, “আমি এক কারণে যুদ্ধবিরতি-আগুনের ধারণাটি পছন্দ করি: কারণ আপনি তত্ক্ষণাত্ মানুষকে হত্যা বন্ধ করবেন, যেমনটি দুই সপ্তাহ বা এক সপ্তাহের মধ্যে বা যা কিছু লাগে তার বিপরীতে,” তবে আমরা লড়াইয়ের সময় আমরা যেখানে একটি শান্তি চুক্তিতে কাজ করছি সেখানে আমরা এমন একটি চুক্তি কাজ করতে পারি। তাদের লড়াই করতে হবে, আমি তাদের থামাতে চাই, তবে আমি অন্য পক্ষের পক্ষে একটি বিচ্ছিন্নতা হতে পারে, তবে কৌশলগতভাবে, এটি এক পক্ষ বা কৌশলগতভাবে একটি বিচ্ছিন্নতা হতে পারে। “
পরবর্তী পদক্ষেপ
ট্রাম্প বারবার ইউরোপীয় নেতাদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা ওয়াশিংটন ভ্রমণ করেছিলেন এবং সোমবার পরে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই দুই ব্যক্তির সাথে যোগ দেবেন। “আমরা একটি দুর্দান্ত প্রতিনিধি গোষ্ঠীর সাথে বৈঠক করতে যাচ্ছি – সেভেন খুব শক্তিশালী, খুব বড় দেশ এবং দুর্দান্ত মানুষ – আমার সমস্ত বন্ধু এবং আপনার বন্ধু,” তিনি জেলেনস্কির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন। “আমরা কিছু পরামর্শ দিতে যাচ্ছি। তারা শান্তি দেখতে চায়।”
পুতিন হিসাবে? ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি জেলেনস্কির সাথে বসার আগে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে “অপ্রত্যক্ষভাবে” কথা বলেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, “আমরা যখন এই সভাটি শেষ করি তখন তিনি আমার কলটির প্রত্যাশা করছেন।”
এই পোস্টটি ট্রাম্প প্রশাসনের এফপির চলমান কভারেজের অংশ। এখানে অনুসরণ করুন।