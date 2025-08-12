নেপালি জিম্মির পরিবার বিপিন জোশী পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য ইস্রায়েলে পৌঁছেছেন

জিম্মি বাইপিন জোশির মা ও বোন, নেপালি কৃষি স্বেচ্ছাসেবক October অক্টোবর কিববুটজ অ্যালুমিমের কাছ থেকে বন্দী করে নিয়েছিলেন, সোমবার ইস্রায়েলে তাদের প্রিয়জনের অপহরণের পরে তাদের প্রথম সফরের জন্য অবতরণ করেছিলেন।
বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে শুল্ক ছাড়ার পরে তাদের কাছ থেকে প্রথম মন্তব্য চেয়ে সাংবাদিকরা এই জুটিকে ঘিরে রেখেছিলেন।
“দয়া করে, আমার ছেলেকে উদ্ধার করুন,” জোশির মা পদ্মা জোশী কান্নায় ভেঙে পড়ার সময় বলেছিলেন। “হামাস, এখনই তাকে (তাকে) ফিরিয়ে আনুন। দয়া করে, ফিরে (তাকে) বাড়ি, হামাস। দয়া করে। দয়া করে।”
জোশির বোন, পুশ্পা, 17, ইস্রায়েলি জনগণকে তাদের সমর্থনের জন্য এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য যারা পরিবারকে উড়েছিল তাদের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন যে তার ভাই তাঁর একাডেমিক প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে অধ্যয়ন করতে ইস্রায়েলে এসেছিলেন এবং এমন একটি যুদ্ধে ধরা পড়েছিলেন যার সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।
“আমরা কেবল তাকে ফিরে চাই,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষে অনেক বেশি। প্রায় দুই বছর কেটে গেছে। আমরা তার অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে পারি না – তিনি সেখানে কী করছেন, তিনি খাবার পাচ্ছেন কিনা, তিনি ওষুধ পাচ্ছেন কিনা।”
পরিবারের জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করা ছিল বাইপিনের চার বন্ধু, যিনি নেপালের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাথে পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর সাথে ইস্রায়েলে এসেছিলেন এবং অক্টোবরে হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার সময় আহত হন, তবে বন্দীতা এড়াতে পেরেছিলেন।
ইস্রায়েলি কলেজের সভাপতি যেখানে বাইপিন কৃষিক্ষেত্রে পড়াশোনা করেছিলেন তার প্রিয়জনদেরও স্বাগত জানাতে এসেছিলেন।
“তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী এবং খুব ইতিবাচক ব্যক্তি। তিনি সবসময়ই এই চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে তিনি নতুন কিছু করতে চান, এবং তিনি সর্বদা অনেক কিছু চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংগীতও পছন্দ করতেন,” বিপিনের এক বন্ধু ইয়েট নিউজ সাইটকে বলেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি গিটার এবং সকার খেলতে পছন্দ করেছিলেন।
জোশি October ই অক্টোবর অ্যালুমিমের একটি বহিরঙ্গন আশ্রয়ে অন্যান্য কৃষি শিক্ষার্থী এবং থাই কর্মীদের সাথে লুকিয়ে ছিল এবং অ্যাকাউন্ট অনুসারে, তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলা একটি গ্রেনেড ধরা পড়ে এবং এটি বাইরে ফেলে দেয়।
ইস্রায়েল সফরকালে, জোশির পরিবার অ্যালুমিমের সাথে দেখা করবে যেখানে তিনি থাকতেন, তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন এবং তার অবস্থার বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গোয়েন্দা মূল্যায়ন পাবেন।
বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জিম্মি, নিখোঁজ ব্যক্তি ও প্রত্যাবর্তনকারীদের অধিদপ্তরের এক বিবৃতি অনুসারে তারা রাষ্ট্রপতি আইজাক হার্জোগ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন স্যার এবং নেসেট স্পিকার আমির ওহানার সাথেও বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে “২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে জীবনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি (জোশী), এবং তাঁর জীবনের জন্য গভীর উদ্বেগ রয়েছে।”
এই বছরের মে মাসে, জোশী তিন জিম্মিদের মধ্যে ছিলেন, অন্যরা হলেন তামির নিম্রোদি এবং সহকর্মী থাই বন্দী পিন্টা নাটাপং, যার ফলস ইস্রায়েল অজানা বলে নির্ধারিত হয়েছিল।
এ সময় গাজায় অনুষ্ঠিত একমাত্র অন্য বিদেশী জিম্মি নাটাপংকে পরে জুনের আইডিএফ অভিযানে তার মরদেহ উদ্ধার করার পরে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।
হামাস মোট পঞ্চাশটি জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে বিশটি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হয়। ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বারা আটাশটি মারা গেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার জোশী ও নিম্রোদি বলে বোঝা গেছে, অন্য দু’জনের ফলস সম্পর্কে “গুরুতর উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে।
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।