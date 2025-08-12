You are Here
নেপালি জিম্মির পরিবার বিপিন জোশী পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য ইস্রায়েলে পৌঁছেছেন
News

নেপালি জিম্মির পরিবার বিপিন জোশী পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য ইস্রায়েলে পৌঁছেছেন

জিম্মি বাইপিন জোশির মা ও বোন, নেপালি কৃষি স্বেচ্ছাসেবক October অক্টোবর কিববুটজ অ্যালুমিমের কাছ থেকে বন্দী করে নিয়েছিলেন, সোমবার ইস্রায়েলে তাদের প্রিয়জনের অপহরণের পরে তাদের প্রথম সফরের জন্য অবতরণ করেছিলেন।

বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে শুল্ক ছাড়ার পরে তাদের কাছ থেকে প্রথম মন্তব্য চেয়ে সাংবাদিকরা এই জুটিকে ঘিরে রেখেছিলেন।

“দয়া করে, আমার ছেলেকে উদ্ধার করুন,” জোশির মা পদ্মা জোশী কান্নায় ভেঙে পড়ার সময় বলেছিলেন। “হামাস, এখনই তাকে (তাকে) ফিরিয়ে আনুন। দয়া করে, ফিরে (তাকে) বাড়ি, হামাস। দয়া করে। দয়া করে।”

জোশির বোন, পুশ্পা, 17, ইস্রায়েলি জনগণকে তাদের সমর্থনের জন্য এবং সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য যারা পরিবারকে উড়েছিল তাদের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন যে তার ভাই তাঁর একাডেমিক প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে অধ্যয়ন করতে ইস্রায়েলে এসেছিলেন এবং এমন একটি যুদ্ধে ধরা পড়েছিলেন যার সাথে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই।

“আমরা কেবল তাকে ফিরে চাই,” তিনি বলেছিলেন। “এটি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষে অনেক বেশি। প্রায় দুই বছর কেটে গেছে। আমরা তার অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে পারি না – তিনি সেখানে কী করছেন, তিনি খাবার পাচ্ছেন কিনা, তিনি ওষুধ পাচ্ছেন কিনা।”

পরিবারের জন্য বিমানবন্দরে অপেক্ষা করা ছিল বাইপিনের চার বন্ধু, যিনি নেপালের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সাথে পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর সাথে ইস্রায়েলে এসেছিলেন এবং অক্টোবরে হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার সময় আহত হন, তবে বন্দীতা এড়াতে পেরেছিলেন।

ইস্রায়েলি কলেজের সভাপতি যেখানে বাইপিন কৃষিক্ষেত্রে পড়াশোনা করেছিলেন তার প্রিয়জনদেরও স্বাগত জানাতে এসেছিলেন।

নেপালি কৃষক শিক্ষার্থী বিপিন জোশীকে হামাস সন্ত্রাসীরা ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর কিববুটজ অ্যালুমিমের কাছ থেকে বন্দী করে নিয়ে যায়। (সৌজন্যে)

“তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী এবং খুব ইতিবাচক ব্যক্তি। তিনি সবসময়ই এই চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে তিনি নতুন কিছু করতে চান, এবং তিনি সর্বদা অনেক কিছু চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংগীতও পছন্দ করতেন,” বিপিনের এক বন্ধু ইয়েট নিউজ সাইটকে বলেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি গিটার এবং সকার খেলতে পছন্দ করেছিলেন।

জোশি October ই অক্টোবর অ্যালুমিমের একটি বহিরঙ্গন আশ্রয়ে অন্যান্য কৃষি শিক্ষার্থী এবং থাই কর্মীদের সাথে লুকিয়ে ছিল এবং অ্যাকাউন্ট অনুসারে, তাদের দিকে ছুঁড়ে ফেলা একটি গ্রেনেড ধরা পড়ে এবং এটি বাইরে ফেলে দেয়।

ইস্রায়েল সফরকালে, জোশির পরিবার অ্যালুমিমের সাথে দেখা করবে যেখানে তিনি থাকতেন, তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন এবং তার অবস্থার বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গোয়েন্দা মূল্যায়ন পাবেন।

বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জিম্মি, নিখোঁজ ব্যক্তি ও প্রত্যাবর্তনকারীদের অধিদপ্তরের এক বিবৃতি অনুসারে তারা রাষ্ট্রপতি আইজাক হার্জোগ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন স্যার এবং নেসেট স্পিকার আমির ওহানার সাথেও বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে “২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে জীবনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নি (জোশী), এবং তাঁর জীবনের জন্য গভীর উদ্বেগ রয়েছে।”

এই বছরের মে মাসে, জোশী তিন জিম্মিদের মধ্যে ছিলেন, অন্যরা হলেন তামির নিম্রোদি এবং সহকর্মী থাই বন্দী পিন্টা নাটাপং, যার ফলস ইস্রায়েল অজানা বলে নির্ধারিত হয়েছিল।

এ সময় গাজায় অনুষ্ঠিত একমাত্র অন্য বিদেশী জিম্মি নাটাপংকে পরে জুনের আইডিএফ অভিযানে তার মরদেহ উদ্ধার করার পরে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

হামাস মোট পঞ্চাশটি জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে বিশটি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হয়। ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী দ্বারা আটাশটি মারা গেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার জোশী ও নিম্রোদি বলে বোঝা গেছে, অন্য দু’জনের ফলস সম্পর্কে “গুরুতর উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে।

টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts