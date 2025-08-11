You are Here
নেপিরভিল | একজন সাইকেল চালক একজন গাড়িচালকের দ্বারা মৃত্যুর সাথে ধরা পড়ে
News

নেপিরভিল | একজন সাইকেল চালক একজন গাড়িচালকের দ্বারা মৃত্যুর সাথে ধরা পড়ে

সোমবার বেফোরেনুনের মন্টারেগির নেপিরভিলে একটি গাড়িতে একজন সাইক্লিস্ট মারাত্মকভাবে ধরা পড়েছিলেন। ভুক্তভোগী সেন্ট-জিন-সাহসী-রিচেলিউয়ের চল্লিশের দশকের এক ব্যক্তি।


গাড়ি চালাচ্ছিলেন একজন মহিলা নেপিয়ারভিলের সেন্ট-আন্দ্রে রো-তে সকাল সোয়া দশটার দিকে সাইক্লিস্টকে আঘাত করেছিলেন। দক্ষিণ মন্টারেগি পৌরসভা কানাডিয়ান-আমেরিকান সীমান্তের প্রায় ত্রিশ মিনিটের উত্তরে।

পৃথকীকরণটি হাসপাতালের কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে পুনরুত্থানের কৌশলগুলি প্রলুব্ধ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু সাইটে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেরেটি ডু কুইবেককে নিশ্চিত করে।

সোমবার দিনের একটি ভাল অংশের জন্য, সেন্ট-অ্যান্ড্রে সারিটি ট্র্যাফিকের কাছে বন্ধ ছিল যাতে পুলিশ তাদের তদন্ত পরিচালনার অনুমতি দেয়।

একটি সংঘর্ষের পুনর্গঠনকারী এজেন্ট দুর্ঘটনার কারণ বোঝার লক্ষ্যে বিশেষত দৃশ্যটি বিশ্লেষণ করেছেন।

এসকিউ একটি ফৌজদারি আইনের থিসিসকে বরখাস্ত করে, একটি সড়ক দুর্ঘটনার পক্ষে বেছে নেওয়া, এমনকি যদি এই মুহুর্তের জন্য অজানা থেকে যায়।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts