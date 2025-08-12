নেভাডা আদালত স্পষ্টতই জন গ্রুডেনের পক্ষে এনএফএল -এর মামলা করার উপায় পরিষ্কার করেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
লাস ভেগাস – নেভাডা আদালত প্রাক্তন লাস ভেগাস রেইডার্স কোচ জন গ্রুডেনের দায়ের করা ২০২১ সালের মামলা দায়েরের জন্য এনএফএল এবং কমিশনার রজার গুডেলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য সোমবার স্পষ্টতই সাফ করেছেন, অভিযোগ করেছিলেন যে একটি “দূষিত ও অর্কেস্ট্রেটেড ক্যাম্পেইন” পুরাতন ইমেইলস দ্বারা গ্রুডেনের কেরিয়ারকে ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মধ্যে তিনি লিপিককে ধ্বংস করে দিয়েছেন, ভুলগনীর মধ্যে তিনি ছিলেন।
২০২২ সালে, এনএফএল নেভাদার হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেছিল লাস ভেগাসের একজন বিচারক লিগ বিডকে গ্রুডেনের দাবিকে সরাসরি বরখাস্ত করার জন্য বা সালিসি প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে আদালতের বাইরে আলোচনার আদেশ দেওয়ার জন্য লিগ বিডকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যা গুডেলের তদারকি করা যেতে পারে।
নেভাডা সুপ্রিম কোর্ট, ৫-২ এর রায় অনুসারে বলেছিল যে “এনএফএল সংবিধানের সালিশের ধারাটি অনিচ্ছাকৃত এবং প্রাক্তন কর্মচারী হিসাবে গ্রুডেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।”
গ্রুডেনের মামলা অভিযোগ করেছে যে গুডেল এবং লীগ রেইডারদের বর্ণবাদী, যৌনতাবাদী এবং সমকামী মন্তব্যযুক্ত ইমেলগুলি ফাঁস করে গ্রুডেনকে বরখাস্ত করার জন্য চাপ দিয়েছিল যে গ্রুডেন পাঠিয়েছিলেন, যখন তিনি ২০১১ থেকে 2018 পর্যন্ত ইএসপিএন-এ অন-এয়ার বিশ্লেষক ছিলেন।
এনএফএল এই রায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে রাজি হননি।
গ্রুডেনের অ্যাটর্নি কোনও মন্তব্য চেয়ে কোনও ফোন বার্তা ফেরেনি।
২০২০ সালে ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ার লাস ভেগাসে দলটি চলে যাওয়ার সময় গ্রুডেন রেইডার্সের প্রধান কোচ ছিলেন, তিনি আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাইছেন, অভিযোগ করেছেন যে ইমেলগুলির নির্বাচনী প্রকাশ এবং তাদের প্রকাশনা প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশনা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং নিউ ইয়র্ক টাইমস তার ক্যারিয়ার এবং অনুমোদনের চুক্তিগুলি নষ্ট করে দিয়েছে।
গ্রুডেন ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ওকল্যান্ডে রেইডারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তারপরে ট্যাম্পা বে বুকানিরদের সাত বছর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ২০০৩ সালে একটি সুপার বাউলের খেতাব অর্জন করেছিলেন। তিনি 2018 সালে আবার রেইডারদের ভাড়া নেওয়ার আগে ইএসপিএন -এর জন্য টিভি বিশ্লেষক হিসাবে বেশ কয়েক বছর ব্যয় করেছিলেন।
পরে তিনি ২০২৩ সালে নিউ অরলিন্স সাধুদের জন্য পরামর্শ নিয়েছিলেন। তিনি এখন আখড়া ফুটবল ওয়ান লিগের একটি দল ন্যাশভিল ক্যাটসের অংশ-মালিক এবং পরামর্শদাতা।
