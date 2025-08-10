নোনাতো, ফ্লুমিনেন্স থেকে, খেলা শেষে বাহিয়ার লক্ষ্যে আফসোস করেছেন: ‘এটি একটি তিক্ত স্বাদ’

ট্রিকোলারের অন্যতম গোলের লেখক, অ্যাথলিট উল্লেখ করেছেন যে কোনও দল এ, বি বা সি নেই এবং অ্যাথলিটদের প্রশংসা করেছেন যারা হোল্ডার হিসাবে শুরু করার সুযোগ পেয়েছিলেন
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 19 তম রাউন্ডের জন্য অ্যারিনা ফন্টে নোভা বাজি হাউসে বাহিয়ার সাথে একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা অভিনয় করেছিলেন ফ্লুমিনেন্স। সর্বোপরি, প্রতিটি পক্ষের দিকে ঘুরে, দলগুলি একটি ম্যাচে 3-3 বেঁধে ছিল যা খোলা ছিল এবং চূড়ান্ত মিনিট পর্যন্ত দুর্দান্ত সম্ভাবনা সহ। মাঠের বাইরে যাওয়ার পথে, ট্রিকোলারের অন্যতম গোলের লেখক নোনাতো চূড়ান্ত পর্যায়ে 43 এ প্রতিপক্ষের সমকক্ষকে শোক করেছিলেন।
“আমরা একটি দুর্দান্ত ম্যাচ তৈরি করেছি এবং মাঠে থাকা কোনও দল এ, বি বা সি নেই, যারা মাঠে রয়েছেন তা ফ্লুমিনেন্স। যারা এতে প্রবেশ করেছিল তারা খুব ভাল ছিল। অবশ্যই ড্রয়ের একটি তিক্ত স্বাদ রয়েছে। আমরা ভাল ছিলাম, তাদের চাপ ধরে রাখতে পেরেছিলাম। তবে আমরা জানি বাহিয়া যে শক্তিটি নিয়ে বক্তব্য রাখেন তা গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও, খেলোয়াড় প্রকাশ করেছিলেন যে তার হাঁটুর ব্যথা ছিল, তবে তিনি ভক্তদের আশ্বাস দিয়ে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাচটি “একটি ভাল” শেষ করতে পেরেছেন। শার্ট 16 হারকিউলিস এবং ট্রিকোলার মিডফিল্ডের ত্রয়ী মার্টিনেলির পাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল এবং দলকে গোলরক্ষক রোনালদোর অধীনে শেষ করতে সহায়তা করেছিল।
“এটি একটি গেম বিড ছিল I
অবশেষে, ফলাফলের সাথে, লারানজেইরাস দলের 9 তম স্থানে 24 পয়েন্ট রয়েছে। সুতরাং, তিনি 16 তম, 16 ঘন্টা (ব্রাসিলিয়া), মারাকানিতে, ফোর্টালজার বিপক্ষে খেলেন। তার আগে, তিনি কলম্বিয়ার ১ 16 রাউন্ডের জন্য মঙ্গলবার (১২) সন্ধ্যা সাড়ে ৯ টায় দক্ষিণ আমেরিকার দ্বারা কালী থেকে আমেরিকার সাথে বাহিনী পরিমাপ করেন।
