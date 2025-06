নোভাক জোকোভিচ ফরাসি ওপেন সেমিসে পৌঁছানোর জন্য আলেকজান্ডার জাভেরেভকে আউটলাস্ট করে

প্যারিস – ৪১ টি স্ট্রোকের জন্য নোভাক জোকোভিচ এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভ বুধবার তাদের ফরাসি ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালের চতুর্থ সেট চলাকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন।

একজন ফোরহ্যান্ড বিজয়ীকে ধাক্কা দেওয়ার পরে, জোকোভিচ পরে ভারী শ্বাস নিচ্ছিলেন, পোঁদগুলিতে হাত রেখে, হাজার হাজার আদালত ফিলিপ চ্যাটার দর্শকদের কাছ থেকে স্থায়ী ওভেশন স্ক্যান করে।

৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ, No. নম্বরের বীজ, ৩ নং বীজ জাভেরেভের পক্ষে খুব বেশি প্রমাণিত হয়েছিল, যিনি এক দশক ছোট এবং গত বছরের রোল্যান্ড গ্যারোসে রানার-আপ ছিলেন, শুক্রবারে 1 জ্যানিক সিনারের বিপক্ষে সেমিফাইনাল শোডাউন স্থাপনের জন্য ৪–6, -3-৩, -2-২, -4-৪ ব্যবধানে জিতেছিলেন।

সম্পাদকের বাছাই 2 সম্পর্কিত

এটি গত বছর প্যারিস গেমসে অলিম্পিক স্বর্ণপদক জয়ের জায়গা রোল্যান্ড গ্যারোসে জোকোভিচের 101 তম জয় ছিল এবং এটি 3 ঘন্টা, 17 মিনিট সময় নিয়েছিল।

তিনি এখন প্রথম খেলোয়াড় – পুরুষ বা মহিলা – 25 টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম একক ট্রফি জিততে দুটি জয়।

“স্পষ্টতই প্রচুর উত্তেজনা (এবং) চাপ ছিল, তবে আপনি জাভেরেভের বিপক্ষে খেললে এটি স্বাভাবিক।” জোকোভিচ পোস্টম্যাচ একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “… আমার খেলাটি প্রচুর দৌড়ানোর উপর ভিত্তি করে। আমার বয়স 38 বছর। এর মতো চালিয়ে যাওয়া সহজ নয় তবে, ঠিক আছে, এটি কার্যকর হয়।”

সংজ্ঞায়িত 41-স্ট্রোক সমাবেশটি ম্যাচে 2½ ঘন্টােরও বেশি সময় এসেছিল। জোকোভিচ ৩-২ ব্যবধানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তবে জাভেরেভ একটি ব্রেক পয়েন্ট এবং বুধবারের ম্যাচে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জোকোভিচ, ব্রেক পয়েন্টটি মুছে ফেলার পরে, চতুর্থ সেটে 4-2 ব্যবধানে লিড নিতে গেমটি জিতেছিল।

নোভাক জোকোভিচ কনিষ্ঠ, লম্বা আলেকজান্ডার জাভেরেভের বিপক্ষে সমাবেশকে ছোট রাখার চেষ্টা করেছিলেন, চারটি জয়ের জয়ে 35 টি ড্রপ শট মারলেন। “আমার বয়স 38 বছর,” জোকোভিচ বলেছিলেন। “এরকম চালিয়ে যাওয়া সহজ নয় তবে, ঠিক আছে, এটি কার্যকর হয়” ” জুলিয়ান ফিনি/গেটি চিত্র

তিনি এই মৌসুমে তিন ম্যাচের হারানো স্কিডগুলির একটি জুটির মধ্য দিয়ে স্লোগান দিয়েছিলেন এবং র‌্যাঙ্কিংয়ে No. নম্বরে নেমে এসেছিলেন, তবে জোকোভিচ তার দৃ determination ় সংকল্প বা বড় পর্যায়ে তার সেরা হওয়ার ক্ষমতা হারাতে পারেননি।

জোকোভিচের চেয়ে র‌্যাঙ্কিংয়ে প্রথম নম্বরে কেউ বেশি সপ্তাহ কাটেনি। তার মোটের চেয়ে বেশি বড় চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে বা আরও বড় সেমিফাইনালে উঠেনি, যা এখন প্যারিসে এতদূর পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রাচীনতম ব্যক্তি হওয়ার পরে ৫১-এ দাঁড়িয়েছে।

জোকোভিচ বলেছেন, “আমি এখনও এই বয়সে এই ধরণের ম্যাচ এবং এই ধরণের অভিজ্ঞতার কারণে নিজেকে প্রতিদিনের ভিত্তিতে চাপ দিচ্ছি।” “এটি আমার কাছে প্রমাণিত ধরণের টেস্টামেন্ট যা আমি পারি – এবং অন্যদের কাছে যা করতে পারি – এখনও সর্বোচ্চ স্তরে খেলতে পারি।”

জাভেরেভ, যিনি এখনও তার প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোনামের সন্ধান করছেন, তিনি দৃ strongly ়ভাবে শুরু করেছিলেন এবং প্রথম খেলায় জোকোভিচকে ভেঙে দিয়েছিলেন এবং প্রথম সেটটি জয়ের জন্য সেই সুবিধাটি ধরে রেখেছিলেন।

তিনি জাভেরেভের ফিটনেসের সাথে মেলে না জেনে, জোকোভিচ র‌্যালিগুলি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, আরও বেশি বেশি ড্রপ শট খেলেন – মোট 35 টি – লম্বা জাভেরেভকে জালে বাধ্য করতে।

দ্বিতীয় সেটে জোকোভিচ তার প্রতিপক্ষকে ২-১ গোলে ভেঙেছিলেন এবং জাভেরেভের প্রতিক্রিয়া জানাতে সময় পাওয়ার আগে দ্রুত ৪-১ গোলে পৌঁছেছিলেন। তিনি আরও একটি ড্রপ শট দিয়ে দ্বিতীয় সেটটি সুরক্ষিত করেছিলেন।

এরপরে প্রবীণরা তার প্রতিপক্ষের সাথে বাষ্পের বাইরে চলে যাওয়া, নির্ভুলতার অভাব এবং কোনও পরিকল্পনা বি না রেখে তৃতীয় সেটটি ব্যাগের জন্য আরও দু’বার জাভেরেভকে ভেঙে ফেলেন

“আপনি আমাকে কী বলতে চান? তিনি এই 24 টি জিনিস জিতেছেন,” জাভেরেভ বলেছিলেন।

চতুর্থ সেটের একেবারে শুরুতে আরেকটি বিরতি জোকোভিচকে ২-০ ব্যবধানে দাঁড় করিয়েছিল এবং তার পঞ্চম ম্যাচ পয়েন্টে এটি গুটিয়ে দেওয়ার আগে জয়ের ট্র্যাকটিতে দৃ firm ়ভাবে।

There were some distractions, including a bunch of tiny flying insects the players kept trying to swat away and a back-and-forth between the chair umpire and some fans in the fourth set.

বলা বাহুল্য, জোকোভিচ এগুলি আরও ভালভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি খেলায় বলের সাথে প্রতিটি উপায়ে বেশ উন্নত ছিলেন।

শুক্রবারের সেমিফাইনালটি একটি ট্যানটালাইজিং শোডাউন: জোকোভিচ, খেলোয়াড় অনেকে টেনিস ইতিহাসের শীর্ষ খেলোয়াড়কে বিবেচনা করেন, এই মুহুর্তে পুরুষদের খেলায় শীর্ষে থাকা খেলোয়াড় সিনারের বিপক্ষে। জোকোভিচ এবং সিনার তাদের মাথা থেকে মাথা সিরিজে ৪-৪ ব্যবধানে বেঁধেছেন, তবে সিনার, যিনি এই ফরাসি ওপেনে কোনও সেট হারাননি, শেষ তিনটি ম্যাচআপ জিতেছে।

সিনার জোকোভিচ সম্পর্কে বলেছিলেন, “তিনি এখন শেষ সময়কালে দেখিয়েছেন যে তিনি ফিরে এসেছেন।”

জোকোভিচ বলেছিলেন: “আমি কেবল আশা করি যে আমি কয়েক দিনের মধ্যে পাপীকে শারীরিকভাবে রাখতে সক্ষম হব It’s এটি আমার পক্ষে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।”

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এবং রয়টার্সের তথ্য এই প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হয়েছিল।