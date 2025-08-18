You are Here
নোভা স্কটিয়া দাবানল বৃদ্ধি; শীতল তাপমাত্রা এনএল -এ দমকলকর্মীদের সহায়তা করে
News

নোভা স্কটিয়া দাবানল বৃদ্ধি; শীতল তাপমাত্রা এনএল -এ দমকলকর্মীদের সহায়তা করে

নোভা স্কটিয়ার কর্মকর্তারা বলছেন যে প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে একটি দাবানল বেড়েছে এবং মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিতে পারে।

তবে শীতল তাপমাত্রা এবং কম বাতাস নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরে দমকলকর্মীদের সহায়তা করেছে।

নোভা স্কটিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের সাথে বন সুরক্ষার ব্যবস্থাপক স্কট টিংলি বলেছেন, লং লেকের দাবানল বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

এটি 11 বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্নাপোলিস কাউন্টির পশ্চিম ডালহৌসি রোডের দিকে অগ্রসর হয়। শনিবার আগুনের আকার প্রায় আট বর্গকিলোমিটার।

রবিবার টিংলি সাংবাদিকদের বলেন, “এগুলি অনুকূল দমকলকর্মের পরিস্থিতি নয়।” “এটি খুব, খুব শুকনো।”

তিনি বলেন, দুটি চুক্তিবদ্ধ হেলিকপ্টার প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপ এবং অন্টারিওর ক্রুদের সাথে স্থানীয় দমকলকর্মীদের সহায়তা করছিল।

পরিবেশ কানাডা রবিবার রাতের জন্য 15 মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে সোমবার সকালে হ্যালিফ্যাক্স এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলির জন্য ঝরনা শেষ হয়েছে।

আটলান্টিক কানাডার বড় বড় সোয়াথগুলি খরার মতো অবস্থার আওতায় পড়ে এবং উত্তাপের উত্তাপের আওতায় আসছে।

নোভা স্কটিয়া ফরেস্ট প্রোটেকশন ডিরেক্টর জিম রুডারহ্যাম বলেছেন, শীতল তাপমাত্রা দমকলকর্মীদের সহায়তা করার সময়, জ্বলজ্বলগুলি রোধে সহায়তা করার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল।

“আমরা এখানে কোনও বৃষ্টি ভিক্ষা করি না, তবে এটি সত্যিই খুব বেশি কিছু করতে যাচ্ছে না,” তিনি বলেছিলেন।

“আমাদের কয়েক দিনের দীর্ঘায়িত, সুন্দর, অবিচলিত বৃষ্টি দরকার। এখন মনে রাখবেন যে … মাটি এতটাই ক্রাস্টিযুক্ত যে কেবল সেই ভূত্বকটি ভেঙে জলটি মাটিতে যেতে দেয়। তাই আমাদের দীর্ঘায়িত বৃষ্টি দরকার।”


হ্যালিফ্যাক্সের প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার উত্তর -পশ্চিমে আগুন জ্বলছে এবং শনিবার আন্নাপোলিস কাউন্টিতে কর্মকর্তারা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন।

এটি হ্যালিফ্যাক্সের প্রায় 125 কিলোমিটার পশ্চিমে ভারী কাঠের পশ্চিম ডালহৌসি অঞ্চলে প্রায় 100 টি বাড়ি সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।

তবে, রবিবার সকালে নোভা স্কটিয়া কর্মকর্তাদের একটি পদ জানিয়েছে যে লং লেকের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার কারণে আরও বেশি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

টিংলি বলেছিলেন যে ওয়াইল্ডফায়ার পশ্চিম ডালহৌসি রোড অঞ্চলের কিলোমিটারের মধ্যে ছিল তবে তীব্র ধোঁয়া দেওয়ার কারণে আরও সঠিক মূল্যায়ন করা শক্ত ছিল।

সুতরাং, কর্মকর্তারা সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে স্প্রিংকলার, পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং বাধা হিসাবে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছেন, তিনি যোগ করেছেন।

কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে তারা ২০২৫ সালের প্রথম আটলান্টিক হারিকেন ইরিনের উপরও নজর রাখছিলেন। ঝড়টি মার্কিন পূর্ব উপকূলে সরাসরি প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়নি, তবে আকারে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বাড়িয়ে এটি উপকূলের সমস্ত অংশের স্রোত আনতে পারে।

“এটি একটি ভীতিজনক চিন্তা,” রুডারহ্যাম বলেছিলেন। “আমাদের অবশ্যই আমাদের আবহাওয়াবিদ এবং আমাদের আগুনের আচরণের লোকেরা অসঙ্গতি এবং আবহাওয়ার সাথে ঘটতে পারে এমন কোনও বিষয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আমরা এটি দেখতে থাকব এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করব।”

জরুরী ব্যবস্থাপনার ফেডারেল মন্ত্রী এলিয়েনর ওলজেউস্কি বলেছেন, তিনি নোভা স্কটিয়া দাবানলের মোকাবেলায় সংস্থান সরবরাহের জন্য সাহায্যের জন্য একটি অনুরোধ অনুমোদন করেছেন।

“পাবলিক সেফটি -র সরকারী অপারেশনস সেন্টার কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সমস্ত প্রয়োজনীয় ফেডারেল সংস্থান মোতায়েন করতে এবং নোভা স্কটিয়ার প্রয়োজনীয় সমর্থন রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে,” তিনি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছিলেন।

এদিকে, শীতল তাপমাত্রা এবং কম বাতাস নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরে দমকলকর্মীদের দাবানলের সামান্য বৃদ্ধি সহ সহায়তা করেছে।

কনসেপশন বে এর উত্তর -পশ্চিম উপকূলে জ্বলন্ত বৃহত্তম দাবানল, তবে রবিবার একগুঁয়ে 95 বর্গকিলোমিটারে রয়ে গেছে। এটি ফ্রান্সের প্যারিসের আকার সম্পর্কে।

দাবানল প্রায় 100 টি বাড়ি ধ্বংস করেছে এবং 3,000 লোককে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

“আজকের আবহাওয়া পরিস্থিতি, শীতল তাপমাত্রা এবং হালকা বাতাস ক্রুদের দমন প্রচেষ্টার জন্য একটি শক্তিশালী সুযোগ সরবরাহ করবে,” প্রদেশের ফিশারি, বনজ ও কৃষি বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

রিলিজে বলা হয়েছে, ডাউনটাউন সেন্ট জনস -এর প্রায় 15 কিলোমিটার দক্ষিণ -পশ্চিমে ধানের পুকুরের দাবানল, মাত্র তিন বর্গকিলোমিটারের আকারে কিছুটা স্থির ছিল, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

মার্টিন লেকের দাবানলটি 17 বর্গকিলোমিটারে রয়ে গেছে এবং ক্রুরা এটিকে চারটি জলের বোমারু বিমান এবং বালতি হেলিকপ্টার দিয়ে মোকাবেলা করছে, এতে বলা হয়েছে।

নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডরে সাতটি সক্রিয় দাবানল রয়েছে, ১৯66 বর্গকিলোমিটারেরও বেশি স্থল জ্বলন্ত।

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

“কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কাছে যারা কানাডিয়ানদের সুরক্ষিত রাখতে তাদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ – এই সপ্তাহে নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং ল্যাব্রাডোরের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করার জন্য মোতায়েন করা যারা – আপনাকে ধন্যবাদ, সমস্ত কিছুর জন্য,”

উত্তর নিউ ব্রান্সউইক -এ, লাভিলিটের বাসিন্দাদের জন্য একটি সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

এই প্রদেশের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, নিউ ব্রান্সউইক জুড়ে আটটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে 39 টি সক্রিয় দাবানল রয়েছে।

মিরামিচির কাছে ওল্ডফিল্ড রোড দাবানলটি প্রায় 14 বর্গকিলোমিটার পরিমাপ করে বৃহত্তম এক হিসাবে রয়ে গেছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “যদিও আসন্ন দিনগুলিতে কিছু বৃষ্টিপাতের আশা করা যায়, তবে দাবানলের বিপদ বেশি থাকে।”

“বর্তমান পূর্বাভাস বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেয়। চলমান অবস্থার সাথে মিলিত সম্ভাব্য বজ্রপাতের স্ট্রাইক অতিরিক্ত আগুনের জন্য উচ্চ ঝুঁকি উপস্থাপন করে।”

কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফাইল সহ 17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল।



