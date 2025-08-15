নোভা স্কটিয়া | বনের আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় একটি হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয়ে যায়

(হ্যালিফ্যাক্স) নোভা স্কটিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের একটি হেলিকপ্টার আগুনে লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার সময় অগভীর জলে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে শুক্রবার একজন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছিল।
এই অঞ্চলের অন্যান্য দমকলকর্মীরা নোভা স্কটিয়ার আন্নাপোলিস কাউন্টিতে দুর্ঘটনার যন্ত্রপাতিতে দ্রুত পৌঁছেছিল এবং সচেতন পাইলটকে খুঁজে পেয়েছিল, মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাইলট বিমানটিতে একা ছিলেন এবং চিকিত্সা মূল্যায়নের জন্য নেওয়ার আগে অন্যান্য দমকলকর্মীদের সাথে কথা বলেছিলেন, বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“আমরা জানতে পেরে স্বস্তি পেয়েছি যে হ্যালিফ্যাক্সের নিকটে হেলিকপ্টার ক্রাশের সাথে জড়িত পাইলট নিরাপদ এবং শব্দ এবং যত্ন গ্রহণ করে,” সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলির একটি প্রকাশনায় ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের ফেডারেল মন্ত্রী এলিয়েনর ওলজেউস্কি বলেছেন। যন্ত্রটি নোভা স্কটিয়ার ফরেস্ট ফায়ার-ফাইটিং অপারেশনে অংশ নিয়েছিল। আমরা তাদের পরিষেবা দিয়ে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাদের দ্রুত এবং সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের কামনা করি। »»
নোভা স্কটিয়ার প্রধানমন্ত্রী টিম হিউস্টন পাইলটকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বার্তা প্রকাশ করেছিলেন।
মিঃ হিউস্টন লিখেছেন, “যারা বিমানটিতে পৌঁছতে এবং সহায়তায় এত তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করেছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।”
লং লেকের আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, যা বুধবার থেকে অন্নাপোলিস উপত্যকায় অনিয়ন্ত্রিত পুড়ে গেছে। গত দুই দিনে আগুনটি তিন থেকে চার বর্গকিলোমিটার থেকে বেড়েছে, হ্যালিফ্যাক্সের প্রায় 125 কিলোমিটার পশ্চিমে পশ্চিম ডালহৌসির খুব কাঠের অঞ্চলে একশো বাড়ি সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে স্থানীয় সময় সাড়ে ৪ টার আগে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রক বলেছে যে এটি তার গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে পাইলটের পরিচয় প্রকাশ করবে না।
পরিবহন কানাডাকে এই ঘটনার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
হ্যালিফ্যাক্স রেসকিউ কো -অর্ডিনেশন সেন্টারের একজন মুখপাত্র সমন্বয় করে যে একজন করমোরেন্ট হেলিকপ্টারটি একটি হাত ধার দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়েছিল।
ফায়ার কর্মকর্তারা শুক্রবার জানিয়েছিলেন যে আগামী দিনে নতুন বনের আগুনের আগুন ঘোষণা করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং সকাল অবধি এই প্রদেশে আঘাতের পরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল।
বন সুরক্ষা পরিচালক জিম রুডারহ্যাম ব্যাখ্যা করেছিলেন যে বজ্রপাতটি মাটিতে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে।
ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “মাটির গভীর স্তরগুলি খুব শুকনো।” বজ্রপাত খুব শক্তিশালী। তিনি মাটিতে ডুবে যেতে পারেন এবং আগুন নিয়ে চলে যেতে কিছুটা সময় নিতে পারেন (…) তিনি আবার উপস্থিত হতে সময় নিতে পারেন। »»
রুডারহাম বলেছিলেন যে ইতিমধ্যে ১১ টি বন আগুন নিয়ে লড়াই করে এমন একটি প্রদেশের পক্ষে এটি খারাপ খবর।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার অন্য প্রদেশ থেকে জলের বোমা হামলাকারীদের সহায়তা চেয়েছিল, তবে বজ্রপাতের দীর্ঘ লাইনের কারণে এই ডিভাইসগুলি নোভা স্কটিয়ায় যেতে পারেনি। তিনি বলেন, আটলান্টিক কানাডায় প্রচুর পরিমাণে বন আগুনের কারণে জলের বোমারু বিমানের প্রাপ্যতা সীমাবদ্ধ।
তবে, শুক্রবার বিকেলে প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে কুইবেকের দুটি বোম্বার্ডিয়ার ডি’ইউ সিএল -১৫১৫ সন্ধ্যা সাড়ে তিনটায় আন্নাপোলিসের কাউন্টিতে লং লেকের আগুনে কাজ শুরু করে
মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ডেভ স্টিভস বলেছেন, নোভা স্কটিয়া আগুন লাগাতে ব্যবহৃত হেলিকপ্টারগুলি কার্যকর।
“আমি এখন 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে পেশাদার দমকলকর্মী এবং আমাদের হেলিকপ্টার সংস্থানগুলি অত্যন্ত কার্যকর,” তিনি বলেছিলেন। আমাদের পাইলটদের একটি খুব প্রতিভাবান দল রয়েছে। »»
মিঃ রুডারহ্যাম একমত হয়েছেন।
তিনি বলেন, “আমাদের বনের আগুনের বেশিরভাগ অংশই আমাদের ডিভাইসগুলির জন্য সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়,” তিনি বলেছিলেন। মনে রাখবেন যে আমরা একটি কঠিন বছরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এবং এই মুহুর্তে সমস্ত সংস্থা দখল করা হয়েছে, তবে আমরা আমাদের জন্য সর্বোত্তম সমাধান নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পগুলি তদন্ত এবং পরীক্ষা করে চলেছি। »»
যদিও বজ্রপাতগুলি নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত করেছে, তবে নতুন বনের আগুনের ঝুঁকি হ্রাস করার পক্ষে এটি যথেষ্ট ছিল না, বলেছেন রুডারহ্যাম।
“আমরা কোনও আর্দ্রতা গ্রহণ করি,” তিনি যোগ করেছেন। তবে এটি সেখানে খুব শুকনো এবং এটি আমাদের সাহায্য করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। »»
মিঃ স্টিভস বলেছিলেন যে নরম তাপমাত্রা এবং উচ্চতর আর্দ্রতা দমকলকর্মীদের সহায়তা করেছিল, তবে “পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে বিস্ফোরক রয়ে গেছে”।
শুক্রবার সন্ধ্যায় হ্যালিফ্যাক্সের আঞ্চলিক পৌরসভা নিশ্চিত করেছে যে শহরের উপকণ্ঠে লেকের কাছে একটি আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে ছিল।