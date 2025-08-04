You are Here
নোয়া লাইলস 200 মিটার জয়ের পরে জয়ের পরে কেনি বেদনারেকের দ্বারা চালিত
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

এডি পেলস এবং প্যাট গ্রাহাম

04 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত4 মিনিট পড়া

2025 ইউএসএটিএফ আউটডোর চ্যাম্পিয়নশিপের সময় এক্সফিনিটি পুরুষদের 200 মিটার ফাইনালের পরে নোয়া লাইলসকে কেনি বেদনারেক দ্বারা ধাক্কা দেওয়া হয়েছে।
2025 ইউএসএটিএফ আউটডোর চ্যাম্পিয়নশিপের সময় এক্সফিনিটি পুরুষদের 200 মিটার ফাইনালের পরে নোয়া লাইলসকে কেনি বেদনারেক দ্বারা ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। গেটি ইমেজ

নোয়া লাইলস ট্র্যাকের সবচেয়ে বড় আঘাতটি অবতরণ করেছিলেন, জয়ের জন্য কেনি বেদনারেককে পাশ দিয়ে দিয়েছিলেন, তারপরে কিছু ট্র্যাশের কথা বলার জন্য তাঁর পথ দেখছিলেন।

বেডনারেকের উত্তরটি ফিনিস লাইনের পরে পিছনে একটি দুই হাতের ঝাঁকুনি ছিল, আরও কিছু উত্তপ্ত শব্দ এবং পুনরায় ম্যাচের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ যা খুব শীঘ্রই আসতে পারে না।

ইউএস ট্র্যাক চ্যাম্পিয়নশিপগুলি শারীরিক রবিবার হয়ে উঠেছে, লিলস এবং বেদনারেক ওরেগনের ইউজিনের হ্যাওয়ার্ড ফিল্ডে একটি উত্তপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক 200 মিটার ফাইনালের ফিনিস লাইনটি অতিক্রম করার সাথে সাথে একটি কাঁপানো এবং চিৎকারের ম্যাচে জড়িত হয়েছিল।

বেদনারেক বলেছিলেন, “আমি যেমন আগে বলেছি, নোহ নোহ হতে চলেছে।” “যদি সে আমাকে তাকাতে চায় তবে ঠিক আছে।”

লিলস বেদনারেকে রিল করে এবং ১৯.63৩ সেকেন্ডে .04-সেকেন্ডের জয়ের জন্য ১৯.63৩ সেকেন্ডে অতিক্রম করে যা টোকিওতে ১৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুনরায় ম্যাচ তৈরি করে।

রাউন্ড 1 এর সেরা ক্রিয়াটি সমাপ্তির পরে এসেছিল। সেখানে জাভিং ছিল, শোভ ছিল এবং তারপরে, লিলস ঘুরে দাঁড়ায়, ব্যাকপেডালিং, তার বাহুতে পৌঁছেছিল এবং বেডনারকে আরও কয়েকটি পছন্দের শব্দ লব দেওয়ার আগে বক্সারের মতো উপরে উঠে নীচে নেমে যাচ্ছিল।

তাদের যুক্তি সাধারণত একটি উদযাপন এনবিসি বিজয়ীর সাক্ষাত্কারটি যা শুরু করে তা শুরু করে।

নেটওয়ার্কের লুইস জনসন রানারদের মধ্যে মাইকটি সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে বেদনারেক বলেছিলেন, “আমি আপনাকে বলছি, যদি আপনার কোনও সমস্যা হয় তবে আমি একটি কল আশা করি।”

লিলস জবাব দিয়েছিল: “আপনি কি জানেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনি ঠিক বলেছেন। এর পরে কথা বলা যাক।”

যদিও তারা এই উত্তেজনাপূর্ণ পোস্টের সময় হাত কাঁপিয়েছিল, স্প্রিন্টাররা ট্র্যাকটি ছেড়ে যাওয়ার পরে বেদনারেককে ভাল করে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

“সংক্ষিপ্তসারটি হ’ল, আমার সাথে এটি করবেন না,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এই জিনিসগুলির কোনওটি করি না। এটি ঠিক সেখানে ভাল চরিত্র নয় That’s এটি বেশ সুন্দর। দিনের শেষে, তিনি এই দৌড়ে জিতেছিলেন। আমি তাকে প্রপস দিতে পেরেছি। তিনি আজ আরও ভাল মানুষ ছিলেন।”

টোকিওতে চারটি তৈরি করতে বেডনারেককে অতীত করতে হবে তিনবারের ডিফেন্ডিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন লাইলসের পক্ষে এই জয়টি নিজেই কোনও বিস্ময়কর বিষয় ছিল না। বেদনারেককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে লাইলস তার প্রিয় দূরত্বে তার পঞ্চম জাতীয় খেতাব অর্জনের পরে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং গ্লোসেট করেছিলেন।

বেদনারেক বলেছিলেন, “তিনি যা বলেছিলেন তা কিছু যায় আসে না, এটিই তিনি যা করেছিলেন,” বেদনারেক বলেছিলেন। “অপ্রচলিত (এক্সপ্লেটিভ) এবং আমি এটির সাথে ডিল করি না It’s এটি একটি শ্রদ্ধার কারণ।

টিআইএফএফ -এ তাঁর ভূমিকার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন, লাইলস কম আসন্ন ছিলেন: “কোচের আদেশে, কোনও মন্তব্য নেই।”

অলিম্পিকের এক বছর পরে যেমন সাধারণ – এবং উসাইন বোল্টের পরে একটি যুগে – ট্র্যাকটি কিছুটা শক্তির প্রয়োজনে মরিয়া খেলা। লিলসের চেয়ে আর কে এটি সরবরাহ করবেন, শ্যাচারি রিচার্ডসনের এই দিকটি খেলাধুলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র, যিনি নিজেকে এই সপ্তাহান্তে আবার অফ-ট্র্যাকের শিরোনামে খুঁজে পেয়েছিলেন।

এখন অবধি, ট্র্যাক মিডিয়া এবং রানাররা নিজেরাই লাইলস এবং এরিয়েন নাইটন (ফিজলড), বা লিলস এবং লেটসাইল তেবোগো (তাকে গত বছর অলিম্পিকে তাকে পরাজিত করে) বা অবশ্যই লাইলস এবং এনএফএল রিসিভার টায়রিক হিলের মধ্যে (অনুমান গ্রজ ম্যাচটি কখনও ঘটেনি) এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করার চেষ্টা করেছে।

দেখা যাচ্ছে, তাদের সম্ভবত তার পাশের লেনের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল। বেদনারেক রৌপ্য জিতেছে এবং লিলসকে শেষবার দু’বার পরাজিত করেছে তারা অলিম্পিকে ২০০ -এ দাঁড়িয়েছে, যদিও লাইলস উভয়েরই সমস্যা ছিল – টোকিওতে তার মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে, তারপরে প্যারিসে কোভিডের সাথে।

বেদনারেক দুজনের মধ্যে দীর্ঘ-উদ্দীপক বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন।

“আমরা কিছু ব্যক্তিগত জিনিস পরিচালনা করতে পেরেছি,” তিনি বলেছিলেন।

কিন্তু যখন এই বর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে কোনও কিছুর জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, লিলস হতাশ হয়ে পড়েছিল, পরিবর্তে এপ্রিলে আঘাতের পরে তাকে জুন অবধি স্পাইক থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পরে তার পক্ষে কী কঠিন বছর ছিল তার দিকে মনোনিবেশ করে।

লাইলস বলেছিলেন, “তারা যদি এখন আমাকে মারবে না, তবে তারা আমাকে কখনও মারবে না।”

বেদনারেক সে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত নয়।

২০০ ফাইনালটি ছিল বেডনারেকের সপ্তাহের পঞ্চম রেস, ১০০ মিটার তিনটি উত্তাপ গণনা করে, যেখানে তিনি চূড়ান্ত শুক্রবার জিতেছিলেন। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে সেই ইভেন্টে ওয়ার্ল্ডসে স্বয়ংক্রিয় স্পট থাকা লাইলস 100 এর একটি উত্তাপ চালিয়েছিলেন।

“আমরা তাজা যাব এবং আমরা কী হবে তা দেখব,” বেদনারেক বলেছিলেন। “কারণ আমি খুব আত্মবিশ্বাসী আমি তাকে মারতে পারি। এটাই আমি বলতে পারি।”

ট্র্যাকের চারপাশে অন্য কোথাও (এবং ক্ষেত্র)

মেলিসা জেফারসন-উডেন 21.84 সেকেন্ডের ব্যক্তিগত সেরা সময়ে 200 জিতেছিলেন, যখন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্যাবি থমাসকে বিশ্ব দলে কোনও জায়গা অর্জন করেছেন কিনা তা দেখার জন্য কয়েকটা উদ্বিগ্ন মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি তার নামটি তৃতীয় স্থানে পপ আপ করার সাথে সাথে করেছিলেন।

এটি জেফারসন-উডেনের পক্ষে একটি বিজয়ী উইকএন্ড ছিল, যিনি শুক্রবার 100 জনকে বন্দী করেছিলেন। তিনি রিচার্ডসনের দ্বারা ওয়ার্ল্ডসে ১০০ -এ যোগ দেবেন, যিনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে একটি স্বয়ংক্রিয় স্পট রয়েছে। রিচার্ডসন 200 এ ফাইনালে উঠেনি।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এবং ওয়ার্ল্ড-রেকর্ডধারক সিডনি ম্যাকলফলিন-লেভ্রোন ওপেন 400 এর দিকে মনোনিবেশ করার জন্য নির্বাচিত (তিনি শনিবার তিনি ইভেন্টটি জিতেছিলেন) এর সাথে মহিলাদের 400 টি বাধা বিস্তৃত ছিল। ডালিলাহ মুহাম্মদ (৩৫) নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন এবং জয়ের জন্য যাত্রা করেছিলেন।

বিকেলের অন্যতম উত্তেজনাপূর্ণ সমাপ্তি পুরুষদের ৮০০ মিটারে ছিল, যেখানে ২০১৯ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোনভান ব্রাজিয়ার ১ 16 বছর বয়সী কুপার লুটকেনহাউস এবং ব্রাইস হপ্পেলকে ধরে রাখতে একটি শক্তিশালী কিক ব্যবহার করেছিলেন।

৫,০০০ মিটারে শেলবি হোলিহান এলিস ক্র্যানিকে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে শিরোপা জয়ের জন্য ধরে রেখেছিলেন। চার বছরের ডোপিং নিষেধাজ্ঞার পরে এই বছর ট্র্যাকটিতে ফিরে এসেছিলেন হোলিহান। প্রাক্তন মার্কিন রেকর্ডধারক 5000 টিতে পরীক্ষিত পজিটিভের একটি বুরিটো খাওয়ার পরে তিনি দাবি করেছিলেন যে এটি একটি পারফরম্যান্স-বর্ধনকারী ড্রাগের সাথে কলঙ্কিত ছিল।

