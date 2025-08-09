নৌকা অভিবাসীদের উপরে মেয়েদের জন্য শীর্ষ টরির ভয় … আশ্রয়প্রার্থী যৌন অপরাধের পরে জেনরিক মহিলাদের প্রতি ‘মধ্যযুগীয়’ মনোভাবকে দোষ দিয়েছেন

ছোট-নৌকাগুলির সংকট ব্রিটিশ মহিলা ও মেয়েদের কম নিরাপদ করেছে, ছায়া বিচার সচিব রবার্ট জেনরিক আজ সতর্ক করেছেন।
শীর্ষস্থানীয় টরি স্বীকার করেছেন যে তিনি চ্যানেলটি অতিক্রম করে ‘মধ্যযুগীয় মনোভাব’ দিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের পটভূমির বিরুদ্ধে তাঁর নিজের তিন যুবতী মেয়েকে ভয় করছেন।
তাঁর মন্তব্যগুলি আশ্রয়প্রার্থীদের ঘরে হোটেলগুলির বাইরে ব্যবহার করার জন্য রাগান্বিত বাবা -মা দ্বারা দেশব্যাপী একটি সিরিজের বিক্ষোভ অনুসরণ করে।
রবিবার মেইলের জন্য একটি স্পষ্ট নিবন্ধে মিঃ জেনরিক বলেছেন: ‘আমি অবশ্যই চাই না যে আমার বাচ্চারা অবৈধভাবে ব্রিটেনে ভেঙে যাওয়া পিছিয়ে থাকা দেশগুলির পুরুষদের সাথে একটি পাড়া ভাগ করে নেবে এবং যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।
‘এবং আমি চাই না যে অন্য কারও পরিবার তাদের উপর এটি বাধ্য করে।’
মিঃ জেনরিক, যার কন্যা 14, 12 এবং দশ বছর বয়সী বলেছেন, চ্যানেল ক্রসিংগুলি এখন একটি ‘জাতীয় সুরক্ষা জরুরী’।
এটি হিসাবে আসে:
- আশ্রয় সিকার হোটেলে বসবাসরত সুদান থেকে আসা একজন অবৈধ অভিবাসীর বিরুদ্ধে গত সোমবার ওয়ারউইকশায়ারে এক মহিলার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
- লন্ডনের করদাতা-অর্থায়িত হোটেলের আরেকজন অভিবাসীকে জনসাধারণের মধ্যে একজন মহিলাকে শ্বাসরোধ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- মন্ত্রীরা আইনটি পরিবর্তিত করবেন বিদেশী অপরাধীদের ‘অবিলম্বে’ নির্বাসিত করতে সক্ষম হতে – তারা ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে তাদের সাজার অংশটি সরবরাহ করার জন্য অপেক্ষা না করে।
মাত্র দু’মাসে অবৈধ অভিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ঘটনা কিছু পরিবারকে তাদের মহিলা ও মেয়েদের জন্য ভীত করে তুলেছে।
মিঃ জেনরিক এই চমকপ্রদ মামলার উল্লেখ করেছেন যেখানে দু’জন আফগান আশ্রয়প্রার্থীকে নুনাটনে, ওয়ারউইকশায়ারে একটি 12 বছর বয়সী কিশোরীর ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যা গত সপ্তাহে তার পত্রিকা দ্বারা ভাঙা একটি গল্প যা একটি প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।
মিঃ জেনরিক লিখেছেন, ‘এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ন্যায্য মনের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়েছেন।’ ‘তারা ঠিক আছে। আমি যখন এই গল্পগুলি দেখি তখন আমি সাহায্য করতে পারি না তবে ভাবতে পারি যে এটি আমার তিন যুবতী কন্যার একজন হতে পারে।
‘আমার বড় কন্যা 14 বছর বয়সী এবং ইতিমধ্যে আমি তার সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন যখন তিনি স্বাধীনভাবে জিনিসগুলি শুরু করতে শুরু করি। এটির সাথে লড়াই করার পক্ষে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। ‘
মিঃ জেনরিক তাদের নিজ দেশে অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়ার বিষয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছেন যে তারা যদি তাদের গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তবে সেসব দেশগুলি থেকে বিদেশী সহায়তা স্থগিত করা উচিত।
তিনি বলেন, পাকিস্তানের ১৩৩ মিলিয়ন ডলার সহায়তা এবং ভিসা অ্যাক্সেস কেটে নেওয়া উচিত যদি এটি নির্বাসনকে অবরুদ্ধ করে রাখে, তবে তিনি বলেছেন।
প্রাক্তন অভিবাসন মন্ত্রী অভিবাসন মোকাবেলায় যথেষ্ট না করা হচ্ছে বলে এই বলে is ষি সুনাকের সরকার থেকে পদত্যাগ করেছেন।
তিনি ব্রিটিশ জনগণের প্রতিরক্ষায় এসেছেন যারা অবৈধ অভিবাসন ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে ‘গ্যাসলিট’ ছিলেন এবং বলা হয় যে অনেক মহিলা এবং শিশুরা পুরুষ হিসাবে ছোট নৌকা ক্রসিং তৈরি করে, যখন ‘প্রায় 90 শতাংশ পুরুষ হয়’।
মিঃ জেনরিক লিখেছেন, ‘আমি কেবল মা ও বাবার প্রতি আশ্রয়স্থল হোটেলগুলির বাইরে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে যারা ব্রেকিং পয়েন্টে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে পারি,’ মিঃ জেনরিক লিখেছেন।
‘তারা স্কুল এবং পার্কের আশেপাশে অবৈধ অভিবাসীদের কাহিনীগুলি পড়বে, যার মধ্যে অনেকেরই মহিলাদের প্রতি শোচনীয় মনোভাব রয়েছে।
‘বেশ বোধগম্যভাবে পিতামাতারা তাদের পরিবারের নিরাপত্তা হুমকির সময় ফিরে বসতে অস্বীকার করেছেন। তাদের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক: আমাদের অবশ্যই আমাদের বাচ্চাদের রক্ষা করতে হবে। ‘
তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর মন্তব্যগুলি ‘মেট্রোপলিটন এলিট দ্বারা স্নিগ্ধ করা হবে, নিরাপদে তাদের হাতির দাঁত টাওয়ারগুলিতে জড়িত’।
‘কেবল এই বছরের শুরুতেই আমি যুক্তরাজ্যে যারা পাড়ি জমান তাদের মধ্যে কিছু বলার জন্য সমালোচিত হয়েছিলাম, খোলামেলাভাবে, মহিলাদের প্রতি মধ্যযুগীয় মনোভাব রয়েছে।’
মিঃ জেনরিক বলেছেন যে ব্রিটিশ মাটিতে অপরাধ করে এমন তাদের নাগরিকদের নির্বাসন প্রত্যাখ্যান করতে হবে এমন কোনও দেশে বিদেশী সহায়তা অবশ্যই তা কেটে ফেলতে হবে – ‘এমনকি তারা ব্রিটেনে বন্দোবস্তের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেও’।
তিনি লিখেছেন: ‘দেশগুলি যদি তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে না নিয়ে যায় তবে আমাদের ভিসা এবং বিদেশী সহায়তা প্রদান যতক্ষণ না তারা তা না করে স্থগিত করা উচিত।
‘সম্প্রতি সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে পাকিস্তান তিনটি ধর্ষককে ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করছে যতক্ষণ না যুক্তরাজ্য তার জাতীয় বিমান সংস্থা পিআইএর মাধ্যমে দুটি দেশের মধ্যে সরাসরি বিমানের অনুমতি দেয়, যা সুরক্ষার উদ্বেগের কারণে ভিত্তিযুক্ত ছিল।
‘এটি এমন একটি দেশ যা আমরা 133 মিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছি। যথেষ্ট। যদি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সঠিক কাজ না করে তবে স্টারমারের সেই অর্থ স্থগিত করা উচিত। ‘
তিনি বিচার মন্ত্রকের তাদের জাতীয়তা, জন্মের দেশ, ভিসার মর্যাদা, আশ্রয় মর্যাদা এবং যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীদের পটভূমি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি করতে ব্যর্থ হওয়া স্যার কেয়ার স্টারমারকে ‘একটি কলঙ্কজনক কভার-আপে জটিল করে তুলবে’।
মিঃ জেনরিক মাইগ্রেশন কন্ট্রোল সেন্টার থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি উদ্ধৃত করেছেন যে বিদেশী নাগরিকরা বাকী জনসংখ্যার মতো যৌন হামলার জন্য দ্বিগুণ দায়বদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
‘এটা স্পষ্ট যে কিছু সমাজের উচ্চ স্তরের সহিংস ও যৌন অপরাধ রয়েছে এবং সেই দেশগুলি থেকে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান ব্যক্তিরা দ্রুত এই লাগেজটি ছড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা কম।
‘সত্যটি হ’ল ভর, অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন অপরাধকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং নারী ও মেয়েদের কম নিরাপদ করেছে। তবে আমলাতান্ত্রিক জড়তা এবং দুর্বল নেতৃত্বের মিশ্রণের বাইরে তথ্যটি আচ্ছাদিত করা হয়েছে। ‘
গত রাতে বিচার মন্ত্রকের কোনও মন্তব্য হয়নি।