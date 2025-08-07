ন্যাটোর রিয়ারমেন্টটি পরিমাণ বনাম মানের বয়সের পুরানো প্রতিরক্ষা বিতর্ককে পুনরায় দেয়

কানাডা, র্যাম্প আপ রেমেন্ট সহ ন্যাটো দেশগুলি যেমন তারা ক্রমবর্ধমান শীতল যুদ্ধের বিভিন্ন ভূতের মুখোমুখি হয়, উল্লেখযোগ্যভাবে রাশিয়ান শিল্পের স্থিতিস্থাপকতা এবং অস্ত্র সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা – যা প্রায়শই পশ্চিমের তুলনায় নিকৃষ্টতর হলেও যুদ্ধের জন্য “যথেষ্ট ভাল”।
মস্কোর উত্পাদন করার ক্ষমতা অনেক নিষেধাজ্ঞাগুলি দ্বারা ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান এবং যুদ্ধের অন্যান্য অস্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং মানের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয় হচ্ছে।
“রাশিয়া বর্তমানে সত্যিকারের নতুন এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সিস্টেম তৈরির জন্য লড়াই করছে,” যুক্তরাজ্য ভিত্তিক চ্যাথাম হাউস থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক দ্বারা গত মাসে প্রকাশিত ম্যাথিউ বুলিগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“পরিবর্তে, এটি সোভিয়েত-যুগের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা এবং গবেষণার উপর নির্ভর করছে। এটি তৃতীয় পক্ষের সরবরাহকারীদের উপর প্রয়োজনীয় পশ্চিমা তৈরি উপাদানগুলি প্রতিস্থাপনের জন্যও প্রচুর নির্ভরশীল-আমদানি বিকল্প এবং ঘরোয়া উত্পাদন প্রয়োজনীয়তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।”
এই প্রতিবেদনে এই মুহূর্তে পশ্চিমা প্রতিরক্ষা সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছে। ন্যাটো মিলিটারি জোটের ৩২ জন সদস্য ২০৩৩ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের পাঁচ শতাংশ সরবরাহ করার লক্ষ্যে সামরিক ব্যয়কে মারাত্মকভাবে প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছেন। বিশেষত কানাডার জন্য জোর দেওয়া উচ্চ-প্রযুক্তি উদ্ভাবনে রয়েছে।
তবে, বিশেষজ্ঞরা জিজ্ঞাসা করছেন, ন্যাটো দেশগুলি কি এফ -35 স্টিলথ জেট এবং অত্যন্ত পরিশীলিত, সম্প্রতি রিভার ক্লাস ধ্বংসকারীদের অর্ডার করা ব্যয়বহুল, উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্র সিস্টেমগুলিতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে? বা, সস্তা, নিষ্পত্তিযোগ্য প্রযুক্তির উপর আরও জোর দেওয়া উচিত?
বিতর্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় পারস্পরিক একচেটিয়া নয়, উচ্চ ব্যয়ের সমালোচকরা, উচ্চ-প্রযুক্তি পরিকল্পনাগুলি নির্দেশ করে যে কীভাবে কোটিপতি ডলারের রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলি ছোট, সস্তা দ্বারা অক্ষম ও ধ্বংস করা হচ্ছে-কিছু ক্ষেত্রে গ্যারেজ-নির্মিত-ড্রোন।
কানাডার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, মানের চেয়ে পরিমাণের উপর জোর দেওয়া এমন কিছু যা ন্যাটো তার পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনাগুলি তৈরি করার সাথে সাথে নিবিড় মনোযোগ দেওয়া উচিত।
“এটি একটি দীর্ঘ, দীর্ঘ চলমান বিতর্ক,” অ্যান্ড্রু রাসিউলিস বলেছেন, যিনি একবার জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগে পারমাণবিক ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নীতি অধিদপ্তর পরিচালনা করেছিলেন।
“পরিমাণের নিজস্ব একটি গুণ রয়েছে এবং রাশিয়ানদের পরিমাণ রয়েছে” “
তিনি বলেছিলেন যে মস্কোর যুদ্ধ ও সরঞ্জামগুলি কম পরিশীলিত এবং কানাডার মতো ন্যাটো দেশগুলি, তাদের বিনিয়োগগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার লেন্সের মাধ্যমে নয়, তবে যা সামরিকভাবে অর্থবোধ করে তা বোঝার প্রয়োজন তা নিয়ে খুব বেশি কিছু তৈরি করা উচিত নয়।
রাসিউলিস বলেছিলেন, “অন্য পক্ষের বিপরীতে প্রয়োজনে, যদি প্রয়োজন হয় তবে এক পক্ষের রক্ষার ক্ষমতা এবং রক্ষা করার ক্ষমতা কী গুরুত্বপূর্ণ।”
অনেক দিক থেকে ন্যাটো এখানে আগে ছিল।
১৯৮০ এর দশকে যখন শীতল যুদ্ধটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ার্সা চুক্তি দেশগুলিতে প্রতিটি মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিভাগের জন্য পাঁচটি বিভাগের অনুপাত সহ একটি বিশাল সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছিল। ন্যাটো আরও ভাল প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক প্রতিরোধের সাথে এটির জন্য তৈরি হয়েছিল।
রাশিয়া মূলত কম পরিশীলিত সোভিয়েত-নকশাকৃত অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল যা সাধারণ অংশ এবং গোলাবারুদ থেকে উপকৃত হয়েছিল, যার অর্থ সরলীকৃত রসদ এবং প্রশিক্ষণ।
চ্যাথাম হাউসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ক্রেমলিনের সামরিক ব্যয়ের রেকর্ডের মাত্রা সত্ত্বেও, এর সামরিক শিল্পের বর্তমান অবস্থা অন্যতম একটি রিগ্রেশন – ক্রেমলিন বিশ্বকে কী বিশ্বাস করবে তার বিপরীতে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “আগত বছরগুলিতে উত্পাদন সম্ভবত সরল ও ধীর হতে হবে, অন্যদিকে রাশিয়া আউটপুটগুলির হ্রাসমান মান গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং তার প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়নে ‘উদ্ভাবনী স্থবিরতা’ ভুগবে,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“এই সমস্যাগুলি অনিবার্য নয়। রাশিয়া ইউক্রেনের জন্য একটি টেকসই হুমকি তৈরি করার জন্য ‘যথেষ্ট ভাল’ এমন ব্যবস্থাগুলি চালিয়ে যেতে এবং চালিয়ে যেতে থাকবে। তবে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার জন্য ‘যথেষ্ট ভাল’ হওয়া দীর্ঘ মেয়াদে সামরিক প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্য (এবং চীনা) অগ্রগতি বজায় রাখতে সক্ষম হওয়ার মতো নয়” “
রাশিয়ান জানেন কীভাবে উত্তর কোরিয়ার সাথে ভাগ করা হচ্ছে
তবে মনে হয়, পরিমাণ বনাম মানের বিতর্কটি কেবল ন্যাটোর সমস্যা হতে চলেছে না।
ইউক্রেনের প্রধান কাইরিলো বুদানভের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা জুনের প্রথম দিকে বলেছিলেন যে রাশিয়ার প্রমাণিত, মৌলিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান উত্তর কোরিয়ার সাথে ভাগ করা হচ্ছে।
১ জুলাই, তিনি বলেছিলেন যে মস্কো তার প্যান্টসির-এস 1 পৃষ্ঠ থেকে বায়ু ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেমের প্রথম ব্যাচটি কিম জং-উনের শাসন ব্যবস্থায় স্থানান্তর করেছে এবং গণ-উত্পাদিত শাহেদ-টাইপ আক্রমণ ড্রোনগুলির জন্য প্রযুক্তি সরবরাহ করেছিল।
ইউক্রেনীয় মিডিয়া জানিয়েছে, “এটি অবশ্যই উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন আনবে।”
তিনি বলেছিলেন, সাম্প্রতিক তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে উত্তর কোরিয়ার শ্রমিকরা তাতারস্তানের আলাবুগা স্পেশাল ইকোনমিক জোনের সুবিধাগুলি সহ রাশিয়ান উদ্ভিদে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেখানে পরিবর্তিত শাহেদ ড্রোন একত্রিত করা হয়েছে।