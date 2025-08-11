You are Here
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রাশিয়ার দ্বারা দখল করা ইউক্রেনের অঞ্চলগুলি কোন মর্যাদায় স্বীকৃতি দেওয়া উচিত
রুটের মতে, আলোচনার টেবিলে “দুটি বড় প্রশ্ন” থাকা উচিত।

“প্রথমটি অঞ্চলটি, এবং আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই মুহুর্তে রাশিয়া ইউক্রেনীয় অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এবং প্রশ্নটি হ’ল কীভাবে যুদ্ধবিরতি পরে এগিয়ে যেতে হবে, ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলির ক্ষেত্রে এর অর্থ কী হবে তা সহ,” রুট বলেছেন।

তিনি যদি ভবিষ্যতের চুক্তিতে থাকে তবে কিছু ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিতে আক্রমণকারীদের নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি দিয়ে কী করবেন তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

“এটি কেবল প্রকৃত স্বীকৃতি হওয়া উচিত, তবে আইনী নয়, ডি জুরে নয়। আমরা সকলেই মনে করি যে 1940 থেকে 1991 সাল পর্যন্ত লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং লাতভিয়া ওয়াশিংটনে দূতাবাস ছিল, যার অর্থ তাদের অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি ছিল, তবে এই সত্যের সাথে আইনী সম্মতি কখনও নয়,” ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল যোগ করেছেন।

প্রসঙ্গ

আগস্ট 6 মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে এটি অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়ান ফেডারেশনের অবৈধ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে এবং ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সভাপতির সাথে বৈঠক হতে পারে। তিনি মস্কোতে স্টিভ উইটকফের বিশেষ প্রতিনিধি সফরের পরে এই কথাটি বলেছিলেন। পরে, হোয়াইট হাউসের প্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি 15 ই আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করবেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল যে পুতিনের প্রস্তাবটি ডোনবাসের বিনিময়ে শত্রুতা অবসানের ব্যবস্থা করেছে: রাশিয়ান ফেডারেশনের মতে ইউক্রেনকে ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করা উচিত।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে সম্ভাব্য রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় শান্তি চুক্তির জন্য সরবরাহ করা হয়েছে “অঞ্চলগুলির নির্দিষ্ট বিনিময়“, যিনি সম্ভবত” উভয় পক্ষের পক্ষে থাকবেন। “

