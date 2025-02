ন্যানো এবং মাইক্রো নির্মাতারা কার্নিভালে ব্র্যান্ডের পরিসীমা প্রসারিত করে

সংক্ষিপ্তসার

কার্নিভাল একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা ব্রাজিল জুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ এবং কোটি কোটি রিয়াসকে চালিত করে, ব্র্যান্ডগুলির জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ।







ছবি: প্রজনন

কার্নিভাল একটি পার্টির চেয়ে বেশি: এটি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা ব্রাজিল জুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ এবং কোটি কোটি রিয়াসকে চালিত করে। ব্র্যান্ডগুলির জন্য, এটি নিজেকে সৃজনশীলভাবে অবস্থান করতে এবং রিও-সাও পাওলো অক্ষের বাইরে গ্রাহকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি শোকেস। সর্বোপরি, বৃহত্তম ব্রাজিলিয়ান জনপ্রিয় দলটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে।

2024 সালে, উদাহরণস্বরূপ, বেলো হরিজন্টে, মিনাস গেরেইস এবং সালভাদোর, বাহিয়া যথাক্রমে আরও 5 মিলিয়ন এবং 3 মিলিয়ন লোককে আকর্ষণ করেছিলেন। তথ্যগুলি পর্যটন মন্ত্রকের। “ব্র্যান্ডগুলি অবশ্যই তাদের বাজার প্রসারিত করতে জাতীয় সাংস্কৃতিক ইভেন্টগুলির সুবিধা নিতে হবে। এবং এই অর্থে, ন্যানো এবং মাইক্রো নির্মাতারা স্থানীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করতে পারেন, ব্র্যান্ডের পরিচয়কে বিভিন্ন শ্রোতাদের মধ্যে অনুবাদ করতে এবং যোগাযোগকে আরও খাঁটি এবং প্রতিটি অঞ্চলের বাস্তবতার কাছাকাছি করে তুলতে পারেন, “ব্র্যান্ডলওভার্সের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা রাফা অ্যাভেলার বলেছেন।

According to the mapping by Brandlovers, Nano and Micro Creators were identified in all 27 federative units in Brazil, and the main destinations of revelers concentrate 58% of more than 220,000 creators of registered content on the platform. অ্যাভেলার বলেছেন, “আমাদের বাহিয়া, মিনাস গেরেইস, পার্নাম্বুকো, রিও ডি জেনিরো, সান্তা ক্যাটারিনা এবং সাও পাওলোতে স্রষ্টারা কাজ করছেন,” অ্যাভেলার বলেছেন।

এর চেয়েও বড় কথা, ব্র্যান্ডলওভারগুলি এই নির্মাতাদের কুলুঙ্গিগুলি তদন্ত করেছিল, কারণ রিভিলির সময়টি সৌন্দর্য, ফিটনেস, ফ্যাশন, খাবার এবং পানীয় খাতে ব্র্যান্ডগুলির জন্য দুর্দান্ত সুযোগ। সর্বোপরি, কার্নিভালের মতো গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলিতে কোনও ব্র্যান্ডের প্রচার করার সময় স্রষ্টাদের এবং তাদের কুলুঙ্গিগুলির অবস্থানের ডেটা অতিক্রম করে আরও দক্ষ কৌশল অবদান রাখে।

উদাহরণস্বরূপ, 59% নির্মাতারা সৌন্দর্যের বিষয়বস্তুতে মনোনিবেশ করেন, যখন ফ্লোরিয়ানপোলিসে সবচেয়ে বেশি ফিটনেস বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করেন (60%)। ফোর্টালিজায়, অর্ধেকেরও বেশি নির্মাতারা ফ্যাশনের সাথে সম্পর্কিত থিমগুলিকে সম্বোধন করেন এবং সালভাদোর প্রায় 30% স্রষ্টাকে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে কথা বলছেন।

শেষ পর্যন্ত, ব্র্যান্ডগুলির কাছে এই সমস্ত ডেটা কী বোঝায়? তারা প্রমাণ করে যে সংস্থাগুলির জন্য তাদের স্থানীয় শুনানির সাথে খাঁটি সংযোগ রয়েছে এমন প্রভাবশালীদের সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে হাইপার -বিভাগযুক্ত এবং আঞ্চলিক প্রচারগুলি সক্রিয় করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। “আমাদের দেশ বৈচিত্র্যময় এবং কার্নিভাল এই বহুবচনকে প্রতিফলিত করে। একটি সু -পরিকল্পনাকারী কৌশল অবশ্যই এই স্রষ্টাদের উপর নির্ভর করতে হবে যারা এই বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রতিটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক মর্ম জানাতে পারে,” ব্র্যান্ডলওভার্সের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা রাফা অ্যাভেলার বলেছেন।

কার্নিভাল প্রচারের প্রভাব সর্বাধিক করতে কীভাবে নির্মাতাদের ব্যবহার করবেন?

সফল কার্নিভাল প্রচারের গোপনীয়তা স্রষ্টাদের খাঁটি প্রভাবের ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে। বিপণন কৌশলটিতে ন্যানো এবং মাইক্রো নির্মাতাদের ব্যবহারের কয়েকটি প্রধান উপায় হ’ল:

• স্থানীয় ক্রিয়াকলাপ এবং বাস্তব -সময় কভারেজ: নির্মাতারা ব্র্যান্ডগুলির জন্য তাত্ক্ষণিক ব্যস্ততা তৈরি করে রাস্তার ব্লক, ব্যক্তিগত পার্টি এবং থিমযুক্ত ইভেন্টগুলির খাঁটি অভিজ্ঞতা ভাগ করতে পারেন।

Re রিভেলির জন্য প্রাসঙ্গিক পণ্য এবং পরিষেবার প্রচার: মেকআপ টিউটোরিয়ালগুলির মাধ্যমে কার্নিভালের জন্য নির্দিষ্ট সমাধান উপস্থাপন করে ফ্যাশন, সৌন্দর্য, পর্যটন এবং খাদ্য উপকারের মতো বিভাগগুলি বার এবং রেস্তোঁরাগুলির টিপস বা মনোনয়ন দেখায়।

The ব্র্যান্ড মিডিয়া মিশ্রণে অংশ নেওয়া: ন্যানো এবং মাইক্রো স্রষ্টারা জনসাধারণের নিকটে আরও মানবিক পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়, traditional তিহ্যবাহী এবং ডিজিটাল মিডিয়া প্রভাব কৌশলগুলির পরিপূরক করে।

• ভাইরাল চ্যালেঞ্জ এবং প্রচারগুলি: ন্যানো এবং মাইক্রো স্রষ্টাদের সাথে টিকটোক বা ইনস্টাগ্রামে চ্যালেঞ্জ তৈরি করা প্রচারের পৌঁছনো এবং ব্যস্ততা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ব্র্যান্ডের জন্য স্থানীয় স্রষ্টাদের গুরুত্ব

ন্যানো এবং মাইক্রো স্রষ্টাদের ডিফারেনশিয়াল তাদের শ্রোতাদের নিকটবর্তী। যেহেতু তারা আরও নকশাকৃত, তারা তাদের অনুসারীদের সত্যই জড়িত করতে পারে এবং হাইপার কাস্টম প্রচারে উচ্চতর ফলাফল সরবরাহ করতে পারে।

এছাড়াও, এই প্রভাবকরা সত্য সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করে, ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যাস এবং মূল্যবোধের সাথে চিহ্নগুলি সংযুক্ত করে।

শেষ পর্যন্ত, কার্নিভাল সংযোগ, সংস্কৃতি এবং পরিচয় সম্পর্কে। যে ব্র্যান্ডগুলি এই কৌশলগতভাবে, খাঁটি এবং আঞ্চলিক স্রষ্টাদের সাথে কীভাবে এটি অন্বেষণ করতে পারে তা জানে, কেবল তাদের উপস্থিতি প্রসারিত করবে না, তবে স্মরণীয় এবং প্রভাবশালী প্রচারগুলিও তৈরি করবে।