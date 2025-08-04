ন্যান্সি ম্যাস দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নরের দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে

রেপ। ন্যান্সি ম্যাস সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ ক্যারোলিনার গভর্নর হয়ে তার বিড চালু করেছিলেন, মেয়াদে সীমাবদ্ধ গভর্নর হেনরি ম্যাকমাস্টারকে অনুসরণ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক জিওপি প্রাথমিকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।
“তিনি একজন যোদ্ধা, আমি সে সম্পর্কে জানি,” রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সাথে যুক্ত একটি ক্লিপে বলেছিলেন প্রচার প্রচারের ভিডিও।
ম্যাস (আরএসসি।), যিনি নিজেকে নারীর অধিকারের রক্ষক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তিনি প্রাথমিকের লেঃ গভর্নর পামেলা এভেট, রাজ্য অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসন এবং রেপ। রাল্ফ নরম্যানের মুখোমুখি হবেন।