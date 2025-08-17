রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, নিজেই একজন অপরাধী, তিনি যে অপরাধীদের সাথে চিহ্নিত করেছেন বলে মনে করেন – তারা সাদা বা ধনী ব্যক্তি, বা যারা Jan জানুয়ারী, ২০২১ সালে তাঁর নামে দাঙ্গা করেছিলেন তাদের কাছে বিশেষ লেন্সি দেখিয়েছেন।
ন্যায়বিচারের বিষয়ে ট্রাম্পের নির্বাচনী অবস্থান: কারও কারও জন্য মুক্তি, অন্যের জন্য নিন্দা
