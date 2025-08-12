ন্যায়বিচার করিন্থীয়দের পক্ষে অনুকূল আদেশ মঞ্জুর করে

করিন্থীয়রা আদালতে একটি অনুকূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা অস্থায়ীভাবে কোনও প্রকৃতির পরিষেবাগুলিতে (আইএসএসকিউএন) ট্যাক্সে আর $ 2,816,455.59 সংগ্রহ স্থগিত করে। 15 তম সাও পাওলো পাবলিক ফিনান্স কোর্টের বিচারক কেনিচি কোয়ামা প্রদত্ত এই পদক্ষেপটি এনইও কেমিস্ট্রি অঙ্গনে বিজ্ঞাপনের স্থানগুলি নিয়োগের জন্য চুক্তিগুলি বোঝায়। ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ক্রিয়াকলাপটি পরিষেবা সরবরাহ হিসাবে কনফিগার করা হয়নি এবং তাই কর আদায় করা উচিত নয়।
প্রক্রিয়াটি অবশ্য এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে, ক্লাবটি অর্থ প্রদানের জন্য নিরবচ্ছিন্ন, যা ক্যাশিয়ারের জন্য তাত্ক্ষণিক আর্থিক ত্রাণের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হিসাবে, করিন্থীয়রা বলেছে যে স্পেসগুলির কার্যভারগুলি প্রচারের কার্যকর উপলব্ধি জড়িত নয়, এভাবে ইস্যুএন -এর ঘটনাগুলি চালিত করে।
দলটি এই প্রথম নয় যে দলটি করের বিষয়ে বিচারিক সহায়তা খুঁজছে। পূর্বে, জুলাইয়ে, অ্যাসোসিয়েশন স্পনসরশিপের আয়, সংক্রমণ অধিকার এবং স্ট্যাটিক মিডিয়াগুলির সাথে যুক্ত একই কর থেকে প্রায় 298.3 মিলিয়ন সংগ্রহকে বাতিল করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটি অবশ্য পর্যালোচনা সাপেক্ষে।
বর্তমান স্থগিতাদেশ এমন এক সময়ে ঘটে যখন ক্লাবটি বেতনভিত্তিক এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সহ উল্লেখযোগ্য আর্থিক প্রতিশ্রুতির মুখোমুখি হয়। লিওনার্দো পান্তালিয়োর নেতৃত্বে আইনী বোর্ড এই আংশিক বিজয়গুলিতে heritage তিহ্য রক্ষা করার এবং কাস্ট, বেস এবং কাঠামোগত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের জন্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার একটি উপায় দেখেছে।
– এটি যে কোনও প্রকৃতির পরিষেবাতে করের উপর করের ঘটনা অসাংবিধানিক – অস্থাবর সম্পত্তি ইজারা কার্যক্রমের বিষয়ে আইএসএস – বিচারক তার সিদ্ধান্তে বলেছেন, এই বোঝার বিষয়টি আরও জোরদার করে যে সংগ্রহটি করিন্থীয়দের দ্বারা উপস্থাপিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
এই বাজেট ত্রাণের ইতিবাচক প্রভাবটি ক্লাব অ্যাকাউন্টগুলিকে ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশলগত পদক্ষেপ হিসাবে বিশ্লেষক এবং অনুরাগীদের দ্বারা দেখা যায়। সর্বোপরি, করের ব্যয় হ্রাস করে, বোর্ড বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে এবং শক্তিবৃদ্ধি এবং কাঠামোগত উন্নতির পরিকল্পনা করার জন্য কসরত উচ্চতর মার্জিন পায়।
অস্থায়ী হলেও, স্থগিতাদেশটি সুনির্দিষ্ট বিচারিক সংজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্বাস দেয়। অভ্যন্তরীণ প্রত্যাশা হ’ল বর্তমান বোঝাপড়া বজায় রাখা, স্থায়ী সুবিধা নিয়ে আসে এবং সর্বোপরি আর্থিক পরিকল্পনায় ভবিষ্যদ্বাণীযোগ্যতা।
প্রকৃতপক্ষে, এই সিদ্ধান্তটি সাম্প্রতিক মামলাগুলির একটি সাম্প্রতিক ইতিহাসকে যুক্ত করেছে যেখানে করিন্থীয়রা যে অভিযোগগুলি অনুচিত বলে মনে করে তা অপসারণে সফল হয়েছে। অতএব, ক্লাবটি পদ্ধতিগত অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন, কারণ শেষ ফলাফলটি ক্ষেত্রের বাইরে এবং বাইরে তার অ্যাকাউন্টগুলি এবং অগ্রাধিকারগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে।