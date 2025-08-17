You are Here
ন্যাশনাল ট্রাস্ট কর্নিশ বিচ অ্যাক্সেস কেটে ফেলেছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ভোট দিয়েছে

ব্রিটেনের অন্যতম সুন্দর সৈকতে অ্যাক্সেস যা বিবিসি নাটকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোল্ডার্ক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ক্ষেত্রের বিষয়ে জাতীয় ট্রাস্ট দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

কর্নওয়ালের নির্জন পেডন ভাউন্ডার বিচ, যা একটি অনানুষ্ঠানিক নুডিস্ট স্নানের জায়গা হিসাবে পরিচিত, সাধারণত গ্রীষ্মের শেষের দিকে হিটওয়েভে জাতির বাস্ক হিসাবে পর্যটক এবং বাথারের দ্বারা ভরা হত।

তবে স্থানীয় এবং পর্যটকরা এই সপ্তাহে আইডিলিক কোভের পথ খুঁজে পেয়েছেন, এটি তার অত্যাশ্চর্য দৃশ্যাবলী এবং পরিষ্কার ফিরোজা জলের জন্য পরিচিত, দড়ি বন্ধ করে দিয়েছে।

ন্যাশনাল ট্রাস্টের একটি লাল চিহ্ন, যা ক্লিফ অ্যাক্সেস পাথের মালিক তবে সৈকত নিজেই নয়, লেখা আছে: “বিপদ। কোনও অ্যাক্সেস নেই।”

সুরক্ষার কারণে সৈকতটি বন্ধ হয়ে গেছে তা ব্যাখ্যা করে, এটি বলেছে: “পথটি জায়গাগুলিতে ক্ষয় হয়েছে, এটি অস্থির করে তুলেছে, খাড়া ফোঁটা দিয়ে এবং নীচের সৈকতে নীচে একটি কাছাকাছি উল্লম্ব ছয় মিটার আরোহণের শেষে শেষ হয়েছে।”

এটি আরও যোগ করেছে যে সৈকতে সমুদ্রটি “ছিঁড়ে স্রোতের কারণে বিপজ্জনক” এবং সেখানে “জরুরি পরিষেবাগুলির সাথে জড়িত নিয়মিত গুরুতর ঘটনা” হয়েছে।

পিইডিএন ভুন্ডার একটি খাড়া উপকূলীয় পথ দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছে, যা সুরক্ষা আশঙ্কার মধ্যে জাতীয় ট্রাস্ট দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছে

পিইডিএন ভুন্ডার একটি খাড়া উপকূলীয় পথ দ্বারা অ্যাক্সেস করা হয়েছে, যা সুরক্ষা আশঙ্কার মধ্যে জাতীয় ট্রাস্ট দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছে (গেটি)

গ্রীষ্মের গ্রীষ্মের সময়কালের সময়টি বন্ধের সাথে নিকটবর্তী গ্রামে ট্রিনের স্থানীয়রা কনসেন্টেশন সহ মিলিত হয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে বিউটি স্পটটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রচুর সংখ্যক অঙ্কন করছে।

এটি উপভোগ ট্র্যাভেল ডটকম দ্বারা বিশ্বের শীর্ষ 10 সবচেয়ে সুন্দর সৈকতগুলির মধ্যে একটি হিসাবে ভোট দেওয়া হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভ্রমণ প্রভাবকরা বারবার উদ্ধৃত করেছেন।

এটি বিবিসির জনপ্রিয় historical তিহাসিক নাটকের কাল্পনিক নামপারা কোভ হিসাবেও বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোল্ডার্কঅভিনীত আইডান টার্নার।

গত সপ্তাহান্তে সৈকত পরিদর্শন করে এবং কাছাকাছি বেড়ে ওঠা 46 বছর বয়সী রেবেকা লে বলেছেন, এই বন্ধটি ছিল “সত্যিকারের লজ্জা”।

“নামা সর্বদা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং ছিল, এটি অবশ্যই ফ্লিপ ফ্লপের জন্য একটি নয়, তবে আমি বলতে পারি না যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন থেকে আমি একটি বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করেছি,” তিনি বলেছিলেন সময়।

“আমার নয় বছর বয়সী এটি কোনও অসুবিধা ছাড়াই এটি তৈরি করেছে, যেমন শনিবার অন্যান্য 100 জনেরও বেশি লোকের মতো। এটি সত্যিকারের লজ্জাজনক। আমি জানি সৈকত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দর্শনার্থীদের মধ্যে বড় বৃদ্ধি পেয়েছে তবে এই সিদ্ধান্তটি আমার পক্ষে কোনও অর্থ দেয় না। আমি সত্যিই আশা করি এটি গ্রাম ক্যাম্পসাইট এবং ক্যাফেতে খুব খারাপভাবে আঘাত করবে না।”

বিউটি স্পট, ট্রেনের নিকটে, বিবিসি সিরিজ 'পোল্ডার্ক' -এ প্রদর্শিত

বিউটি স্পট, ট্রেনের নিকটে, বিবিসি সিরিজ ‘পোল্ডার্ক’ -এ প্রদর্শিত (বিবিসি)

ন্যাশনাল ট্রাস্ট বলেছে যে তারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন জমিতে সাময়িকভাবে অনানুষ্ঠানিক পথটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং জরুরি পরিষেবাগুলির সাথে পরামর্শ করেছে। তারা দর্শকদের পরিবর্তে নিকটবর্তী পোরথ কার্নো বিচ ব্যবহার করতে উত্সাহিত করেছিল।

একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন স্বাধীন: “উপকূলীয় ক্ষয়ের ক্রমবর্ধমান কারণে, কর্নওয়ালের পেডন ভাউন্ডার বিচের দিকে পরিচালিত জাতীয় ট্রাস্টের জমি জুড়ে একটি অনানুষ্ঠানিক এবং খাড়া পথ ক্রমশ অনিরাপদ হয়ে উঠেছে এবং এখন অস্থায়ীভাবে বন্ধ রয়েছে।

“গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জরুরী পরিষেবা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে পরামর্শে করা হয়েছে।

“আমরা বুঝতে পারি যে এই বন্ধটি দর্শনার্থীদের এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে হতাশ করতে পারে এবং সিদ্ধান্তটি হালকাভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এমন একটি দাতব্য হিসাবে যা প্রকৃতি এবং সংস্কৃতিতে অ্যাক্সেসকে উত্সাহ দেয় আমরা সর্বদা চেষ্টা করি এবং এটি করা সম্ভব যেখানেই অ্যাক্সেস বজায় রাখি, তবে ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের কারণে আমরা এটি বন্ধ করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”

