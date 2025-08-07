ন্যাসকারের রিকি স্টেনহাউস জুনিয়র হাল্ক হোগান ডাব্লু/ রেস ডে পেইন্ট জব, ডেকালকে সম্মান করছেন

ন্যাসকারের রিকি স্টেনহাউস জুনিয়র
হাল্ককে শ্রদ্ধা জানাতে সেট করুন
বিশেষ রেস ডে ডিকাল, পেইন্ট কাজ
প্রকাশিত
হাল্ক হোগানচলে গেছে, তবে তার উপস্থিতি এখনও এই সপ্তাহান্তে বড় ন্যাসকার রেসে অনুভূত হবে … হিসাবে রিকি স্টেনহাউস জুনিয়র ডাব্লুডব্লিউই কিংবদন্তির প্রতি বেশ কয়েকটি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পরিকল্পনা করছে তার যাত্রায়।
টিএমজেড স্পোর্টস শিখেছে … ড্রাইভিং তারকা এবং তার হায়াক মোটরস্পোর্টস দল রবিবার নিউ ইয়র্কের ওয়াটকিন্স গ্লেনের ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালে রবিবার “গো বোলিং এ গ্লেন” কাপ সিরিজ ইভেন্টে হাল্ককে সম্মান জানাতে তাদের 47 নম্বর শেভ্রোলেটকে তাদের লাল, সাদা এবং নীল রিয়েল আমেরিকান বিয়ার পেইন্ট জবকে ফিরিয়ে আনবে।
অধিকন্তু, স্টেনহাউস জুনিয়রের গাড়িতে একটি “হালকামানিয়া চিরকাল” ডেকাল প্রদর্শিত হবে যা হোগান তার শার্টটি ছিঁড়ে ফেলার একটি চিত্র রয়েছে।
স্টেনহাউস জুনিয়র এবং হায়াক মোটরস্পোর্টস এর আগে জুনে একটি প্রতিযোগিতার জন্য রিয়েল আমেরিকান বিয়ারের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল যখন হাল্ক-যিনি বিয়ার ব্র্যান্ডের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-এখনও বেঁচে ছিলেন … এবং তারা বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে এই সপ্তাহান্তে হোগান সর্বদা রেসিং “ব্র্যান্ডের পরিচয়ের মূল বিষয় ছিল” বলে এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে রাখতে পেরে তারা শিহরিত হয়েছিল। “
“হাল্ক হুলকামানিয়া এবং রিয়েল আমেরিকান বিয়ারকে শক্তি, গর্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে তৈরি করেছিলেন – ভক্তদের জন্য, তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আমাদের দেশের জন্য,” হোগানের আসল আমেরিকান বিয়ার কোফাউন্ডার চাদ ব্রনস্টাইন ড। “রিয়েল আমেরিকান বিয়ার এখানে হাল্কের উত্তরাধিকার বহন করতে এসেছে। আমাদের তাকে সম্মান জানাতে এবং তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা হায়কের কাছে কৃতজ্ঞ।”
হোগান ভক্তরা স্টেনহাউস জুনিয়রকে ধরতে পারেন এবং তার গাড়িটি তার ন্যাসকার প্রতিযোগীদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুপুর ২ টায় ইটি থেকে শুরু করে বুনো চলছে।