রবিবার 2025 ন্যাসকার কাপ সিরিজের মরসুমে শেন ভ্যান গিসবার্গেন তার চতুর্থ জয় অর্জন করেছিলেন, ওয়াটকিন্স গ্লেনে 11.116 সেকেন্ডের ব্যবধানে জিতেছিলেন। কাপ সিরিজের মাঠটি কীভাবে 24 টি দৌড়ের মাধ্যমে সজ্জিত হয় তা এখানে।
1। উইলিয়াম বায়রন (গত সপ্তাহ: 1)
বায়রন চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে এবং নিয়মিত-মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে তার লিডকে রবিবার ৪২ পয়েন্টে বাড়িয়েছে। তিনি নিয়মিত-মরসুমের শিরোনাম যুদ্ধের জন্য ক্যাটবার্ডের আসনে রয়েছেন এবং রিচমন্ডে শনিবারের কুক আউট 400-আইওয়া অনুরূপ একটি ট্র্যাক-তিনি নিয়মিত মরসুমের চ্যাম্পিয়নশিপটি সেলাইয়ের রেস হতে পারে।
2। চেজ ব্রিসকো (গত সপ্তাহ: 6)
ব্রিসকো পঞ্চম রবিবার শেষ করেছেন এবং গত আটটি দৌড়ে পাঁচটি শীর্ষ-পাঁচটি সমাপ্তি রয়েছে। তিনি এই মৌসুমে কমপক্ষে 10 টি শীর্ষ পাঁচটি প্রচেষ্টা করার জন্য তিন ড্রাইভারের একজন, ডেনি হ্যামলিন এবং কাইল লারসনে যোগদান করেছেন
3। চেজ এলিয়ট (গত সপ্তাহ: 2)
এলিয়ট নিয়মিত-মরসুমের শিরোনাম রেসে বায়রনের কাছে 24 পয়েন্ট হেরে এবং রবিবার সমস্ত মৌসুমে প্রথমবারের মতো শীর্ষ 20 (26 তম) এর বাইরে শেষ করেছেন। এলিয়ট এবং 9 নম্বরের দলের পক্ষে এটি একটি ভাল বছর হয়ে গেছে, তবে রবিবারের মতো দৌড়গুলি হ’ল কারণ অনেক ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে।
4। রায়ান ব্ল্যানি (গত সপ্তাহ: 5)
ব্ল্যানি মেরু থেকে 35 টি কোলে নেতৃত্ব দিয়েছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে জিতেছে এবং ষষ্ঠ রবিবার শেষ করেছে। তিনি নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে ষষ্ঠ স্থানেও চলে এসেছেন এবং শীর্ষ পাঁচটির আকর্ষণীয় দূরত্বের মধ্যে রয়েছেন।
5। ডেনি হ্যামলিন (গত সপ্তাহে: 4)
রোড কোর্সগুলি হ্যামলিনের দৃ strong ় স্যুট থেকে অনেক দূরে, তবে শূন্য মঞ্চ পয়েন্টগুলির সাথে 25 তম স্থানের সমাপ্তি এখনও আশ্চর্যজনকভাবে খারাপ ফলাফল। যাইহোক, রিচমন্ড হ্যামলিনকে পিছনে বাউন্স এবং 2025 এর পঞ্চম জয় অর্জনের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ দেয়।
6। ক্রিস্টোফার বেল (গত সপ্তাহ: 8)
বেল রবিবার ভ্যান গিসবারজেনের কাছে একটি দূরবর্তী রানার-আপ শেষ করেছেন, তবে 20 নম্বরের দল হিট-মিস-মিস গ্রীষ্মের প্রসারিত পরে ট্র্যাকে ফিরে আসবে বলে মনে হচ্ছে। বেল নিয়মিত-মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে লারসনের সাথে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।
7। রায়ান প্রিস (গত সপ্তাহে: 7)
নয়টি মঞ্চ পয়েন্ট স্কোর করে এবং ১৩ তম স্থান অর্জন করেও প্লে অফের কাট লাইনের কাছে ১১ পয়েন্ট হেরেছে প্রিস। No.০ নম্বরের দল এই মরসুমে একটি রোলে রয়েছে, তবে এটি পোস্টসেশন বিডে শেষ হতে পারে না।
8। কাইল লারসন (গত সপ্তাহ: 3)
লারসন রবিবারের দৌড়ের প্রথম দিকে ব্রেক ইস্যুতে ভুগছিলেন এবং মেরামত করার পরে 39 তম স্থান অর্জন করেছিলেন। তিনি নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে পঞ্চম স্থানে ফিরে এসেছিলেন এবং রিচমন্ড এবং ডেটোনায় এক জোড়া দরিদ্র দৌড় তাকে পুরোপুরি শীর্ষ পাঁচের বাইরে দেখতে পেলেন।
9। টাইলার রেডডিক (গত সপ্তাহে: 10)
রেডডিক চুপচাপ রবিবার নবম স্থানের সমাপ্তিতে যাত্রা করেছিলেন, যদিও তিনি নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে সপ্তম স্থানে চলে এসেছিলেন। তিনি এই মুহুর্তে একটি প্লে অফ স্পট লক করে রেখেছেন এবং রিচমন্ড বা ডেটোনায় হারানোর মতো কিছু থাকা উচিত নয়।
10। বুব্বা ওয়ালেস (গত সপ্তাহ: 11)
ওয়ালেস রবিবার তার টানা চতুর্থ শীর্ষ -10 সমাপ্তি অর্জন করেছে, তবে বুয়েচারের শক্তিশালী রান তাকে আপাতত নিয়মিত-মৌসুমের অবস্থানে শীর্ষ দশের বাইরে রাখে। ওয়ালেস এক বছর আগে রিচমন্ডে শীর্ষ পাঁচটি স্থান অর্জন করেছে এবং ডেটোনায় সর্বদা হুমকি, তাই নিয়মিত মরসুমের চূড়ান্ত দুই সপ্তাহ 23 নম্বর দলের জন্য প্রধান সুযোগ।
11। শেন ভ্যান গিসবার্গেন (গত সপ্তাহে: আনরঙ্কড)
ভ্যান গিসবার্গেন আবারও একটি রোড কোর্সে কাপ সিরিজের মাঠটি ধুয়ে ফেললেন। পরের দুই সপ্তাহ তাকে তার ওভাল কারুকাজে উন্নতি অব্যাহত রাখার সুযোগ দেয় এবং ডেটোনা তার পক্ষে সিরিজ-শীর্ষস্থানীয় পঞ্চম জয় হবে তা ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ হতে পারে।
12। ক্রিস বুয়েচার (গত সপ্তাহে: 16)
বুয়েচার রবিবার যা করার দরকার ছিল ঠিক তার কাজ করেছিলেন, মঞ্চ 1 জিতে এবং প্লে অফ বুদ্বুদ যুদ্ধে প্রিসে ১১ পয়েন্ট অর্জনের জন্য তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন। তিনি রিচমন্ড এবং ডেটোনায় জিতেছেন, তাই তাঁর পোস্টসেশন ডেসটিনি তাঁর হাতে রয়েছে।
13। রস চেষ্টাইন (গত সপ্তাহে: 15)
রবিবার চ্যাসটেন গ্লেনে দশম স্থানে রয়েছেন, তবে শীর্ষ দশের মধ্যে শেষ করার সামান্য আশা নিয়ে তিনি নিয়মিত মৌসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে এখনও 14 তম স্থানে রয়েছেন। প্লে অফে যাওয়ার জন্য রিচমন্ড প্রথম নম্বর দলের গতির একটি বড় পরীক্ষা হবে।
14। অস্টিন সিন্ড্রিক (গত সপ্তাহে: 13)
সিন্ড্রিক রবিবার ওয়াটকিন্স গ্লেনে কেবল 16 তম স্থানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে। ডেটোনায় নিয়মিত মরসুমের সমাপ্তি এমন একটি দৌড় হওয়া উচিত যা 2 নম্বরের দলের জন্য ক্যালেন্ডারে প্রদক্ষিণ করা হয় যার কিছুই হারাতে পারে না।
15। জো লোগানো (গত সপ্তাহে: 14)
লোগানো রবিবার শূন্য মঞ্চ পয়েন্ট নিয়ে 14 তম স্থান অর্জন করেছে, একটি অন্তর্নিহিত শিরোনাম প্রতিরক্ষা মরসুম অব্যাহত রেখেছে। নিয়মিত মরসুমের স্ট্যান্ডিংয়ে তিনি 13 তম স্থানেও পিছলে যান।
16। অ্যালেক্স বোম্যান (গত সপ্তাহে: 12)
প্লে অফ কাট লাইনের বিষয়ে বোম্যান এখনও বেশ সুন্দর বসে আছেন, তবে রবিবার 20 তম স্থানের প্রচেষ্টা অনুপ্রেরণামূলক ছিল না। 48 নম্বরের দল প্লে অফগুলিতে স্প্রিংবোর্ড হিসাবে রিচমন্ডে একটি ভাল রান ব্যবহার করতে পারে।