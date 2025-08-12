You are Here
পকভ হিটিং মরসুমের জন্য 68% প্রস্তুত
পিএসকভ হিটিং নেটওয়ার্কগুলির মতে, 12 আগস্ট, তাপ প্রাপ্তির জন্য শহরের হাউজিং স্টকের মোট প্রস্তুতি 68%। এটি এন্টারপ্রাইজের প্রেস সার্ভিসে “পিএসকেভে এমকে” রিপোর্ট করা হয়েছিল।

স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনগুলি হিটিং মরসুমের জন্য প্রায় প্রস্তুত। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তুতি অনুমান করা হয় 7%। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলির জন্য, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় – কিছু বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে অন্যান্য কাজের জন্য এখনও শুরু হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের অনুরূপ: এমনকি ভাল ট্রাঙ্ক নেটওয়ার্কগুলির সাথেও, বাড়ির সিস্টেমগুলি ত্রুটিযুক্ত বা ফ্লাশিং এবং মেরামতের প্রয়োজন হলে তাপগুলি ঘরে প্রবেশ করবে না। চেক চলাকালীন চিহ্নিত মন্তব্যগুলি অপসারণের আগে, অবজেক্টগুলিতে তাপ সরবরাহ সরবরাহ করা অসম্ভব।

