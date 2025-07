পঞ্চম সৈনিক কবর দেওয়া হওয়ায় রিপোর্টারকে গ্রেপ্তার করা ট্রুপ হত্যাকাণ্ডের পোস্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

গাজায় রাস্তার পাশে বোম্বসে আক্রান্ত পাঁচটি ইস্রায়েলি সৈন্যদের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় “পৃথিবী আরও ভাল জায়গা” বলে মন্তব্য করার পরে তিনি সন্ত্রাসবাদের প্রতি উজ্জীবিত হওয়ার সন্দেহের বিষয়ে বুধবার একটি হারেদী প্রতিবেদককে গ্রেপ্তার করেছেন তেল আবিব পুলিশ।

আইন প্রয়োগকারীরা মঙ্গলবার ইস্রায়েল ফ্রেয়ের একটি তদন্ত শুরু করেছিলেন মঙ্গলবার সেদিন সকালে টুইট করার পরে তিনি উত্তর গাজার বিট হ্যানাউনে আগের রাতে মারাত্মক ঘটনার জন্য আনন্দ করতে পারেন।

মঙ্গলবার পাঁচজন নিহত সেনাদের মধ্যে চারজনের মধ্যে চারজনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল এবং পঞ্চম সৈনিক, স্টাফ সার্জেন্ট। মোশে শমুয়েল নোলকে বুধবার জেরুজালেমের মাউন্ট হার্জল মিলিটারি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল বাইট শেমেশে তার বাবা-মা’র বাড়ি থেকে শত শত-শক্তিশালী মিছিলের পরে।

ফ্রে নিহত সৈন্যদের সম্পর্কে টুইট করেছিলেন, “এই চার জন যুবককেই এই পাঁচ যুবক ছাড়া এই পাঁচ যুবক ছাড়া এই বিশ্বটি আরও ভাল জায়গা।”

২০২৫ সালের ৯ ই জুলাই তেল আবিবে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করার পরে সুদূর-বামে হ্যারেডির রিপোর্টার ইস্রায়েল ফ্রে। (ইস্রায়েল পুলিশ)

“দুর্ভাগ্যক্রমে, গাজার ছেলেটির জন্য এখন অ্যানাস্থেসিয়া ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে, মেয়েটি অনাহারে মারা গিয়েছিল এবং পরিবার বোমা হামলার অধীনে একটি তাঁবুতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে – এটি যথেষ্ট নয়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি প্রত্যেক ইস্রায়েলি মাকে আহ্বান: যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে কফিনে আপনার ছেলেকে গ্রহণ করার পরবর্তী হবে না। প্রত্যাখ্যান।”

Police said that Frey, who frequents far-left political circles, is currently in custody and will be brought to the Tel Aviv Magistrate’s Court Thursday for an extension on his remand.

পঞ্চম নিহত সৈনিক জেরুজালেমে শুয়ে রইল

আইডিএফ তদন্ত অনুসারে এই পাঁচ জন সৈন্যকে যে তিনটি বিস্ফোরক হত্যা করেছিল, তারা সেনাদের আগমনের আগে হামাস সন্ত্রাসীরা রোপণ করেছিল এবং উত্তরসূরিতে চলে যায়। তৃতীয় বোমাটি বিস্ফোরণে হামাস কর্মীরা সৈন্যদের উপর গুলি চালায়।

বোমাগুলি স্টাফ সার্জেন্টের পাশাপাশি 21 বছর বয়সী নোলকে হত্যা করেছিল। মীর শিমন আমার, 20, সার্জেন্ট। মোশে নিসিম ফ্রেচ, 20, এবং স্টাফ সার্জেন্ট। নোয়াম আহারন মুসগাদিয়ান, 20, সমস্ত জেরুজালেমের পাশাপাশি সার্জেন্ট। প্রথম শ্রেণি (রেজ।) বেনিয়ামিন আসুলিন, 28, হাইফা থেকে। আক্রমণে আরও চৌদ্দ জন আহত হয়েছেন।

নোলের ৮ 86 বছর বয়সী বাবা রাব্বি ডেভিড নোল তার বাড়ি থেকে রামাত বিট শেমেশের হেরেদী পাড়ায় রাজধানীতে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জুলাই, ২০২৫ -এ উত্তর গাজার বিট হানুনে সৈন্যরা নিহত হয়েছিল: (এলআর) স্টাফ সার্জেন্ট। মীর শিমন আমার, সার্জেন্ট। মোশে নিসিম ফ্রেচ, স্টাফ সার্জেন্ট। নোম আহারন মুসগাদিয়ান, সার্জেন্ট। প্রথম শ্রেণি (রেজ।) বেনিয়ামিন আসুলিন, স্টাফ সার্জেন্ট। মোশে শমুয়েল নোল। (সৌজন্যে)

কবরস্থানে, নিহত সৈনিকের কফিনটি তার ভাইয়ের পাশাপাশি সহকর্মী বাহিনী বহন করেছিল। ভিড়ের মধ্যে কিছু শোককারী সেনাবাহিনীর বেরেট দান করেছিলেন এবং অন্যরা কালো টুপি পরেছিলেন।

বিট শেমেশের মেয়র শমুলিক গ্রিনবার্গ আল্ট্রা-অর্থোডক্স বিশ্বের কিছু কোণে সামরিক বাহিনীর প্রতি দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও বিয়েট শেমেশের বৃহত হারেদি জনসংখ্যার পাশাপাশি অন্যরা এবং অন্যরা।

একটি শ্রুতিমধুর মধ্যে, নোল তার পুত্রকে একটি “শক্তিশালী শিশু” বলে অভিহিত করেছিলেন যিনি পরিবারে আনন্দ এনেছিলেন।

“আমি এমন একটি সময় স্মরণ করি না যখন তিনি ক্রোধ প্রদর্শন করেছিলেন, তিনি সত্যই ইস্রায়েলের সমস্ত ভাইবোনদের দ্বারা সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন এবং তিনি খুব মিস করবেন,” তিনি তাঁর পুত্রকে প্রশংসিত করে ভিড়কে বলেছিলেন, “যিহূদী জনগণকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এমন মন্দকে তার জীবন দিয়েছেন।”

নিহত সৈনিক স্টাফ সার্জেন্টের পিতা। মোশে শমুয়েল নোল তার পুত্রকে জেরুজালেমের মাউন্ট হার্জল মিলিটারি কবরস্থানে জুলাই 9, 2025 -এ উচ্চারণ করেছেন। (চেইম গোল্ডবার্গ/ফ্ল্যাশ 90)

হিব্রু মিডিয়া অনুসারে, নোলের বাবা-মা, আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদিরা চাবাদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত, দুই দশক আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইস্রায়েলে চলে এসেছিল। নিহত সৈনিকের জন্ম জেরুজালেমের ওল্ড সিটির ইহুদি কোয়ার্টারে তাঁর পরিবার রামাত বিট শেমেশে যাওয়ার আগে।

নোলের বড় বোন গিলা বলেছিলেন যে তিনি “আমাদের কাছে একজন দেবদূত” যিনি “মিশনের বোধের সাথে অধ্যবসায় করেছিলেন এবং কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।”

“আপনি আমাদের পরিবারের মারধর হৃদয় ছিলেন … আপনি আমার ছোট ভাই, তবে আমার সেরা বন্ধু, সবচেয়ে প্রেমময়,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আপনি আমাদের জাতিকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন, এবং এটি যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, আপনি জানতেন যে এটিই আপনাকে যা করতে হয়েছিল।”