পয়েন্টসবেট ডিরেক্টররা ‘ফাইনাল’ মিক্সি অফারটি অনুমোদন করে তবে বিটিআর নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জ চালু করে

পয়েন্টসবেট ডিরেক্টররা সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করেছেন যে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ‘সেরা এবং চূড়ান্ত’ মিক্সি অস্ট্রেলিয়া টেকওভার অফারটি গ্রহণ করুন, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী দরদাতা বিটার এন্টারটেইনমেন্ট একটি নতুন নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জ চালু করেছে।
মিক্সি নিশ্চিত করেছেন যে পয়েন্টবেট অর্জনের জন্য শেয়ার প্রতি এউ $ 1.25 (মার্কিন ডলার $ 0.82) শেল আউট করতে ইচ্ছুক।
চুক্তি বন্ধ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিদেশী বিনিয়োগ পর্যালোচনা বোর্ড (এফআইআরবি) অনুমোদনের পরে ‘নিঃশর্ত’ অফারটি করা হয়েছিল।
যদিও প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ‘সেরা এবং চূড়ান্ত’ ব্যবহার করা হয়েছে, তবে মিক্সি জানিয়েছে যে এটি সামগ্রিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের 50% এরও বেশি অর্জন করতে পারলে অফারটি আরও বাড়ানোর অধিকার ধরে রেখেছে।
এটি সম্ভব হয়ে উঠতে পারে কারণ সমস্ত শেয়ারহোল্ডার যারা তাদের দামের উত্থান পেতে প্রাথমিক চুক্তিটি অনুমোদন করেছিলেন।
যেমনটি দাঁড়িয়ে আছে, মিক্সি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার যা পয়েন্টবেটের 28.2% নিয়ন্ত্রণ সহ।
An অফিসিয়াল যোগাযোগ মিক্সি টেকওভার অফারের সমস্ত সর্বশেষ বিবরণ সরবরাহ করেছে।
বিটিআর অভিযোগ করেছে মিক্সি অসম খেলার মাঠে ইঞ্জিনিয়ারকে টাইমিং সুবিধা ব্যবহার করেছে
প্রস্তাবিত টেকওভার অস্ট্রেলিয়ান বাজি প্ল্যাটফর্ম গত চার মাস ধরে পয়েন্টসবেটের বিনিয়োগকারী সম্পর্ক পৃষ্ঠায় 33 তম আপডেটের প্রতিনিধিত্ব করে সর্বশেষ আপডেটটি সহ একটি চলমান কাহিনী ছিল।
মিক্সি অবশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী দরদাতা, বিটার এন্টারটেইনমেন্টে উপরের হাতটি সুরক্ষিত করেছে বলে মনে হয়, তবে পরবর্তীকালে এখনও আশা রয়েছে যে এটি লাইনটি নিয়ে একটি চুক্তি পেতে পারে।
বিআইটিআর সমস্ত স্ক্রিপ্ট ভিত্তিতে শেয়ার প্রতি এউ $ 1.35 এর অফার বাড়িয়েছিল, তবে এটি পয়েন্টসবেট বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
এখন, বিইআরআর তার মামলাটি টেকওভার্স প্যানেলে নিয়ে গেছে, অভিযোগ করেছে যে মিক্সি তার অফারটি বিবেচনা করার আগে অধিগ্রহণটি সুরক্ষিত করার জন্য একটি সময় সুবিধা ব্যবহার করছে।
বিটিআর দাবি করছে যে একটি অসম খেলার মাঠ ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে, পয়েন্টসবেট শেয়ারহোল্ডারদের একটি অসুবিধায় ফেলেছে।
টেকওভারস প্যানেলে আবেদনে, বিটিআর এই মামলাটি উপস্থাপন করেছে যে: “মিক্সি চলমান টেকওভার প্যানেল কার্যনির্বাহী (বিটারের প্রতিস্থাপন দরদাতাদের বক্তব্য প্রেরণে বিলম্বিত হয়ে বিলম্ব হওয়ায় এবং বেটার অফারটি উদ্বোধন) এর আগে পয়েন্টবিইটি -র তার নিয়ন্ত্রণকে বাড়িয়ে তোলার আগে এবং সম্ভাব্যভাবে সুরক্ষিত করার জন্য” বিইটিআর অফারটির নিয়ন্ত্রণে দেরি হওয়ায়) চেষ্টা করছেন ””
প্যানেল পয়েন্টসবেটের নিজস্ব প্রস্তাবের আশেপাশের বিষয়গুলিতে প্যানেল তার অনুসন্ধানে পৌঁছানো পর্যন্ত মিক্সিকে সর্বশেষ অফারের অধীনে মিক্সিকে প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে রোধ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি মঞ্জুর করতে চায়।
চিত্র ক্রেডিট: পিবি