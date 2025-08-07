You are Here
পরাজয়ের পরে আবেল ফেরেরিরা পালমিরাসের কাছ থেকে সাড়া দেয় এবং ভবিষ্যতের কথা বলে
পরাজয়ের পরে আবেল ফেরেরিরা পালমিরাসের কাছ থেকে সাড়া দেয় এবং ভবিষ্যতের কথা বলে

করিন্থীয়দের কাছে পরাজয়ের জন্য প্যালমাইরেন্সগুলি অভিশাপ দেওয়ার পরে কোচ হাততালি দিয়েছেন

আবেল ফেরেরেরা বলেছিলেন যে ব্রাজিলিয়ান কাপে পামিরাস নির্মূলের পরে ভবিষ্যতের কথা ভাবার সময় এই সময় নয়, ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং সমালোচনার মধ্যে সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।




আবেল ফেরেরেরা বলেছিলেন যে অ্যালিয়ানজ পার্কে ব্রাজিলিয়ান কাপের ১ of রাউন্ডে করিন্থীয়দের কাছে পামিরাস নির্মূলের পরে ভবিষ্যতের কথা ভাবার “এই সময় নয়”। কোচ পরাজয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন প্রশংসা সহ প্রতারণা অভিশাপের জবাব দিয়ে।

ম্যাচের পরে একটি সংবাদ সম্মেলনে, পর্তুগিজ কোচ স্টিংিং এড়াতে বা ঝামেলা মুহুর্ত থেকে বিদায় নিলেন। ভার্ডনের সাথে পর্তুগিজের বর্তমান বন্ডটি 2025 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধ।

“সত্যি বলতে, এই শেষ অংশটি সম্পর্কে চিন্তা করার সঠিক সময় নয় [continuidade do trabalho]পামিরাসের পক্ষে যা ভাল, এটি সঠিক সময় নয়, “কোচ শুরু করেছিলেন।

ম্যাচের শেষের দিকে, আবেল “সি*তে গিয়ে” চিৎকার শুনে ভক্তদের জন্য তালি দিয়েছিল। ইঙ্গিতটি বুস সহ সমালোচনা করেছে এবং একটি “আবেল, ফাক করবে, আমার পামিরাদের আপনার দরকার নেই।” কোচ অবশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন যে উত্তরটি কোনও বিড়ম্বনার সাথে মোকাবেলা করেনি।

“আমি যা শুনেছি তা নিবন্ধভুক্ত করেছি এবং কোনও সময়েই নিন্দিত হয়নি, কেবল সমর্থন চেয়েছিলাম, যেমনটি আমি বেশ কয়েকবার বলেছিলাম। যে ভক্তরা আমাদেরকে এমনকি কঠিন সময়েও সমর্থন করে, এবং হ্যাঁ, আমরা একটি কঠিন সময়ে আছি, আমরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একটি খেলা হারিয়েছি, যেহেতু আমি এখানে আছি, খুব কম বা কিছুই জিতেছি না। এখন এটি আমার কাছে অনুধাবন করে, আমার প্রতি আমার অনুভূতি রয়েছে, আমি সবসময়ই প্যালমিরেন্স এবং আমার কাছে এসেছি।

এখন, আবেল ফেরেরিরা ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং কোপা লিবার্টাদোরস -এ পামেমিরাসকে অনুসরণ করেছেন। ভার্ডনের পরবর্তী প্রতিশ্রুতি রবিবার, 10, সেরির বিপক্ষে অ্যালিয়ানজ পার্কে নির্ধারিত হয়েছে।





