‘পরাজয়ের প্রিপিসিসে’: প্রাক্তন প্রতিরক্ষা প্রধানদের গাজা যুদ্ধের দাবি শেষ

গাজায় যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানিয়ে রবিবার এক ডজনেরও বেশি প্রবীণ ইস্রায়েলি নিরাপত্তা কর্মকর্তারা একটি যৌথ ভিডিও বার্তা জারি করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েল বিজয়ের চেয়ে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি অর্জন করেছে এবং কৌশলগত সামরিক প্রয়োজনের চেয়ে রাজনৈতিক কারণে এই লড়াইটি টেনে নিয়েছে।
১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত আইডিএফ চিফস অফ স্টাফ, গোয়েন্দা চিফস, শিন বেট এবং মোসাদ পরিচালকদের মধ্যে এবং ক্লিপটি সমর্থনকারী পুলিশ কমিশনাররা ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং আইডিএফ প্রধান এহুদ বারাক এবং প্রাক্তন আইডিএফ চিফস অফ স্টাফ মোশে ইয়া’আলন এবং ড্যান হালুটজ; প্রাক্তন শিন বেট ডিরেক্টর নাদব আর্গামান, ইওরাম কোহেন, অ্যামি আইয়ালন, ইয়াকভ পেরি এবং কারমি গিলন; প্রাক্তন মোসাদ চিফস তামির পার্দো, ইফ্রাইম হ্যালেভি এবং ড্যানি ইয়াতম; এবং প্রাক্তন ইস্রায়েল পুলিশ কমিশনার ডুডি কোহেন, মোশে করাদি, রাফি পেল এবং আসফ হেফেটজ। ভিডিওতে প্রদর্শিত তাদের মধ্যে অনেকেই এর আগে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং জোটের যুদ্ধ পরিচালনার সমালোচনা করেছিলেন।
ভিডিওর শুরুতে একটি ভয়েসওভার পরিচিতির মাধ্যমে বলেছে, “এই প্রতিটি লোক মন্ত্রিপরিষদের সভায় বসেছিল, অভ্যন্তরীণ চেনাশোনাগুলিতে পরিচালিত, সমস্ত সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে অংশ নিয়েছিল,” ভিডিওর শুরুতে একটি ভয়েসওভার পরিচিতির মাধ্যমে বলেছে। “একসাথে, জাতীয় সুরক্ষা এবং কূটনীতিতে তাদের এক হাজার বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।”
সরকারী সমালোচকরা বলছেন যে নেতানিয়াহু তার জোট সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধের স্থায়ী অবসান এবং 50 জিম্মিদের এখনও বন্দীদশায় ফিরে আসার বিষয়ে একমত হওয়া এড়িয়ে যাচ্ছেন, যা লড়াই অব্যাহত রাখার জন্য জোর দেয় এবং যার নেতারা গাজা স্থায়ীভাবে জয়লাভ করার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এবং ইহুদিদের সাথে এটি পুনর্বাসিত করার জন্য তাদের আকাঙ্ক্ষাকে কণ্ঠ দিয়েছেন।
ইংরেজী-সাবটাইটেলযুক্ত ভিডিওতে পুরুষরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে গাজায় লড়াই অনেক আগেই শেষ হতে পারত এবং দাবি করেছিল যে ইস্রায়েল একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ব্যাপক জিম্মি চুক্তির সাথে যুদ্ধ শেষ করে যা একের মধ্যে বাকি সমস্ত জিম্মিদের মুক্তি দেখতে পাবে।
প্রাক্তন শিন বেটের পরিচালক অ্যামি আইয়ালন বলেছেন, “আমাদের কাছে দাঁড়ানো এবং আমাদের যা বলার দরকার তা বলার একটি কর্তব্য আছে।” “এই যুদ্ধটি ন্যায়বিচার হিসাবে শুরু হয়েছিল। এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ ছিল।
প্রাক্তন সামরিক গোয়েন্দা চিফ আমোস মালকা পোস্ট করেছিলেন যে ইস্রায়েল “এক বছর ধরে বেশ এক বছর ধরে যেখানে আমরা যথেষ্ট অপারেশনাল কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারতাম।”
পরিবর্তে, প্রাক্তন-শিন বেটের পরিচালক নাদব আর্গানকে ঘোষণা করলেন, “আমরা এখন বেশিরভাগ লোকসানকেই অফসেটিং করছি।”
“আমরা পরাজয়ের প্রচ্ছদে রয়েছি,” মোসাদের প্রাক্তন পরিচালক তামির পার্দো বলেছিলেন।
গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ যা দেখছে তা আমাদের নিজস্ব সৃষ্টির।” “আমরা যে মিথ্যা কথা বলেছিলাম তার পিছনে আমরা লুকিয়ে আছি This এই মিথ্যাটি ইস্রায়েলি জনসাধারণের কাছে বিক্রি হয়েছিল এবং বিশ্ব দীর্ঘকাল ধরে বুঝতে পেরেছে যে এটি আসল চিত্রটি প্রতিফলিত করে না।
“এমন কিছু মুহুর্ত রয়েছে যা একটি ‘কালো পতাকা’ উপস্থাপন করে যাতে একজনকে দৃ firm ়ভাবে দাঁড়াতে হবে এবং বলতে হবে: এ পর্যন্ত এবং আর কিছু নেই,” ইয়ালন ঘোষণা করেছিলেন। “এই মুহুর্তে, আমাদের একটি সরকার রয়েছে যে মেসিয়ানিক জিলিওরা একটি নির্দিষ্ট অযৌক্তিক দিকনির্দেশনা টানেছে।”
ইয়ালন আপাতদৃষ্টিতে সুদূর ধর্মীয় জায়নিজম এবং ওটজমা ইহুদিত দলগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন, উভয়ই যুদ্ধকে থামিয়ে দেওয়ার অর্থ যদি অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার একটি চুক্তির বিরোধিতা করে। দলগুলির নেতৃত্বে যথাক্রমে অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন গিভির।
কোহেন বলেছিলেন, “তারা সংখ্যালঘু, তবে সমস্যাটি হ’ল সংখ্যালঘু নীতিটি নিয়ন্ত্রণ করে।”
তিনি বলেছিলেন যে যে কেউ বিশ্বাস করে যে ইস্রায়েল “প্রতিটি সন্ত্রাসী এবং প্রতিটি গর্ত এবং প্রতিটি অস্ত্রের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং একই সাথে আমাদের জিম্মিদের বাড়িতে নিয়ে আসে,” একটি কল্পনা বিনোদন দিচ্ছে।
কোহেন বলেছিলেন, “আইডিএফ, এর সমস্ত ক্ষমতা সহ, মন্ত্রিসভায় বসে থাকা কারও কল্পনা বুঝতে পারে না, যিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর কল্পনা অর্জন করা যেতে পারে,” কোহেন বলেছিলেন।
নিরাপত্তা কর্মকর্তারা বর্তমানে যে পদগুলিতে ছিলেন তাদের যুদ্ধের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য যারা বর্তমানে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের আহ্বান জানিয়েছেন।
তাদের অবশ্যই “সাহসের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সামনে এবং মন্ত্রিসভার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের অংশটি বলতে হবে … এই যুদ্ধ এবং এর নিরর্থকতা সম্পর্কে,” আর্গান বলেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “তারা কী করতে পারে এবং কী করা যায় না তা বলা তাদের কর্তব্য।”
ভিডিওটি আনসেপটেবলের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল, যা নিজেকে “একটি ডেমোক্র্যাটিক ইস্রায়েলের সমর্থনে সান ফ্রান্সিসকো – বে এরিয়ায় বসবাসকারী একদল ইস্রায়েলিদের দ্বারা চালু করা তৃণমূল আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করে।”
শুক্রবার, পাঁচজন প্রাক্তন সুরক্ষা কর্মকর্তার একটি দল, তাদের মধ্যে আইয়ালন, পার্ডো এবং হেফেটজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যাতে তাকে যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানানো হয়।
ইস্রায়েলের সুরক্ষা লবি গ্রুপের কমান্ডারদের কাছ থেকে স্বাক্ষরকারীরা ট্রাম্পকে রেখেছিলেন যে ইস্রায়েল যুদ্ধের দুটি উদ্দেশ্যকে “দীর্ঘকাল অর্জন” করেছে যা বল দ্বারা অর্জন করা যায় – হামাসের সামরিক গঠনগুলি ভেঙে দেওয়া এবং এর প্রশাসনকে ভেঙে দেওয়া। তৃতীয় উদ্দেশ্য, জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন, তারা বলেছিল, “কেবল একটি চুক্তির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়।”
তারা দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে তাদের পেশাদার মতামত অনুসারে, হামাস আর ইস্রায়েলের কাছে কৌশলগত হুমকি ছিল না এবং বলেছিল যে সন্ত্রাস গোষ্ঠীর যে কোনও অবশিষ্ট ক্ষমতা মোকাবেলা করার দেশটি ছিল।
তারা লিখেছেন, “ইস্রায়েলিদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এবং তাঁর সরকারকে সঠিক দিকে পরিচালিত করার আপনার দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে,” তারা লিখেছিল। “যুদ্ধ শেষ করুন, জিম্মিদের ফিরিয়ে দিন, দুর্ভোগ বন্ধ করুন।”
এই চিঠিতে ট্রাম্পকে একটি “আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক জোট” তৈরি করার আহ্বান জানানো হয়েছে যা একটি সংস্কারকৃত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে হামাসের জায়গায় গাজানদের বিকল্প প্রস্তাব দিতে সহায়তা করবে “এবং এর জঘন্য আদর্শ”।
অন্য দু’জন স্বাক্ষরকারী হলেন মেজর জেনারেল (অব।
হিব্রু গণমাধ্যমের রবিবার উদ্ধৃত কূটনৈতিক সূত্রে বলা হয়েছে, অন্য যুদ্ধের জন্য স্থগিত আলোচনার মধ্যে নেতানিয়াহু যুদ্ধ সম্প্রসারণের পক্ষে রয়েছেন। যদিও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তাঁর কিছু মন্ত্রীর সমর্থন রয়েছে, তবুও তিনি আইডিএফ চিফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল আইয়াল জমির, পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা’র, শাস নেতা আরেহ ডেরি, জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা তাজচি হানেগবি এবং মোসাদ প্রধান ডেভিড বার্নিয়া, পাশাপাশি শিনের আলোচনার দ্বারা পরিচিত ছিলেন, যিনি মেমি এবং মেমি -র সাথে পরিচিত। সামরিক বাহিনীর জন্য জিম্মি ফাইলের তদারকি করা।
নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার খবর অনুসরণ করে, জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম জানিয়েছেন, প্রিমিয়ার “ইস্রায়েল এবং জিম্মিদেরকে অতল গহ্বরের কাছে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।”
ফোরামটি বলেছে, “এই আলাপটি বারবার শোনা গেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে একটি জালিয়াতি,” ফোরাম বলেছে, যা বাকি 50 জন জিম্মির পরিবারের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করে।
হামাস 2023 সালের অক্টোবরে আক্রমণে 1,200 জন, বেশিরভাগ বেসামরিক মানুষ মারা গিয়েছিল। বন্দীদশায় এখনও 50 জন জিম্মিদের মধ্যে বেশিরভাগই বেঁচে আছেন বলে বিশ্বাস করা হয় এবং অন্যদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উদ্বেগ রয়েছে, বিশেষত গাজান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সপ্তাহান্তে দুটি বন্দী রম ব্রাস্লাভস্কি, 24, এবং এভায়াতার ডেভিডের ভিডিওগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, যিনি উভয়ই ফ্যাকাশে এবং ইম্যাকিয়েটেড উপস্থিত ছিলেন।