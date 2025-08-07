পরিকল্পিত পিতৃত্বের শেষ লুইসিয়ানা ক্লিনিকগুলি বন্ধ করার জন্য

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এক্সক্লুসিভ: পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড পরের মাসে তার শেষ দুটি লুইসিয়ানা সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেবে, একটি পদক্ষেপের প্রো-লাইফ অ্যাডভোকেটরা বলেছেন যে সংগঠনটি বন্ধ করার প্রচেষ্টার মধ্যে “সাফল্য” প্রতিনিধিত্ব করে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে, 40 দিনের জন্য লাইফ সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা শন কার্নি বলেছিলেন যে ক্লিনিকগুলি বন্ধ করা পুরো জীবনপন্থী আন্দোলন এবং তাঁর সংস্থার জন্য একটি “বিশাল বিজয়”, যা প্রায় 20 বছর ধরে পরিকল্পিত পিতৃত্বের সুবিধার বাইরে প্রার্থনা করেছে এবং জাগ্রত করেছে।
কার্নি বলেছিলেন, “ব্যাটন রাউজ এবং নিউ অরলিন্সের লুইসিয়ানা রাজ্যের একমাত্র অবশিষ্ট পরিকল্পনাকারী পিতৃত্বগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ তারা সেখানে গর্ভপাত করতে পারে না,” কার্নি বলেছিলেন। “পরিকল্পিত পিতৃত্ব গর্ভপাতের বিষয়ে আর্থিকভাবে বেঁচে থাকে এবং তারা আমেরিকান করদাতার উপর আর্থিকভাবে বেঁচে থাকে। জীবনপন্থী আন্দোলনের পক্ষে এটি একটি বিশাল সাফল্য।”
প্ল্যানড প্যারেন্টহুড গাল্ফ কোস্ট – যা হিউস্টন, টেক্সাস, অঞ্চল এবং লুইসিয়ানাতে দুটিতে ছয়টি ক্লিনিক পরিচালনা করে – ঘোষণা করেছে যে এটি 30 সেপ্টেম্বর তার ব্যাটন রুজ এবং নিউ অরলিন্স ক্লিনিকগুলি বন্ধ করবে।
প্রো-লাইফ গ্রুপ ‘প্ল্যানড প্যারেন্টহুড শাটার হিউস্টন সুবিধার পরে’ আনন্দিত ‘:’ অসাধারণ বিজয় ‘
পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড এর আগে হিউস্টন অঞ্চলের প্রতিরোধ পার্ক এবং দক্ষিণ -পশ্চিম কেন্দ্রগুলি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল, যার মধ্যে একটি ছিল বৃহত্তম গর্ভপাত সুবিধা পশ্চিম গোলার্ধে। বাকি হিউস্টন সুবিধাগুলি সংস্থার বৃহত্তম টেক্সাসের অনুমোদিত দ্বারা অধিগ্রহণ করা হবে।
পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড গাল্ফ কোস্টের সভাপতি মেলানি লিন্টন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে লুইসিয়ানাতে বন্ধ হওয়া “নিরলস রাজনৈতিক হামলার প্রত্যক্ষ ফলাফল”।
তিনি লিখেছিলেন, “এটি আমরা যে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছিলাম তা নয়; এটি এমন একটি যা আমরা রাজনৈতিক যুদ্ধের দ্বারা বাধ্য করা হয়েছিল,” তিনি লিখেছিলেন। “শক্তি ও নিয়ন্ত্রণে আচ্ছন্ন বিরোধী স্বাস্থ্য আইন প্রণেতারা কয়েক দশক ধরে এই ধারণাটি নিয়ে লড়াই করেছেন যে লোকেরা তাদের নিজস্ব দেহ নিয়ন্ত্রণের যোগ্য।”
লিন্টন বলেছিলেন যে “চরমপন্থী” রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা পরিকল্পিত পিতৃত্বকে হ্রাস করার জন্য তাদের ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন: “প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ, প্রতিটি রোগী যিনি যত্ন ছাড়াই চলে যান, প্রতিটি অনির্ধারিত ক্যান্সার এবং চিকিত্সা না করা সংক্রমণ সেই আইনজীবিদের হাতে রয়েছে।”
লুইসিয়ানা এবং টেক্সাস সহ গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞার সাথে জিওপি-নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলির সুবিধাগুলিও ২০২২ সালের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরে পদ্ধতিগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে যা রো ভি ওয়েডকে উল্টে দিয়েছে এবং রাজ্যগুলিতে গর্ভপাত সম্পর্কিত আইন তৈরির ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জিওপি কর্মকর্তারা লুইসিয়ানা এবং টেক্সাসে রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে প্রায় সমস্ত গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার পরেও রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য রাজ্যগুলির পরেও পরিকল্পিত পিতৃত্ব বন্ধ করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন।
লুইসিয়ানা রিপাবলিকান গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রি এক্স-তে লিখেছেন যে তার রাজ্যে পরিকল্পিত পিতামাতার বন্ধগুলি তার রাজ্যে “জীবনপন্থী আন্দোলনের জন্য প্রধান জয়” হিসাবে চিহ্নিত করে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি “আমাদের এই ব্যর্থ সংগঠনটি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য” লড়াই করেছেন এবং সেই গর্ভপাত “কখনই স্বাস্থ্যসেবা হিসাবে বিবেচিত হবে না।”
রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লিজ মুরিল, একজন রিপাবলিকানও লিখেছেন যে পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড ক্লিনিক বন্ধগুলি “স্বাগত সংবাদ”।
“পরিকল্পিত পিতৃত্ব মৃত্যুর প্রচারের আশেপাশে তার ব্যবসা তৈরি করেছিল। লুইসিয়ানা জীবন বেছে নেয়। আমরা সর্বদা নারী ও শিশুদের রক্ষা করব,” তিনি লিখেছিলেন।
যদিও পরিকল্পিত পিতামাতাকে লুইসিয়ায় গর্ভপাতের পদ্ধতি সরবরাহ করার অনুমতি নেই, এটি মহিলাদের রাষ্ট্রের বাইরে গর্ভপাত অ্যাক্সেসে সহায়তা করেছে।
প্রাক্তন পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড ডিরেক্টর হিউস্টন সুবিধাগুলি বন্ধ করে উদযাপন করেছেন: ‘হতবাক নয়’
ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউইয়র্ক সহ সারাদেশে বিভিন্ন রাজ্যে পরিকল্পিত পিতামাতার সুবিধাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে সংস্থাটি তার একমাত্র ম্যানহাটান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিল্ডিং $ 39 মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করছে।
কার্নি বলেছিলেন, “এটি 2025 সালে 40 তম পরিকল্পিত পিতামাতাকে বন্ধ করে দেবে।” আমি 30 সেপ্টেম্বরের আগে সন্দেহ করি, যা তাদের অর্থবছরের শেষ, আমরা প্রায় 25 থেকে 30 টি আরও পরিকল্পিত পিতামাতার কাছাকাছি দেখতে পাব, সম্ভবত আরও বেশি। “
দ্য ট্রাম্প প্রশাসন পরিকল্পিত পিতৃত্বের জন্য তহবিল কাট চাপানোর চেষ্টা করেছে যা অতিরিক্ত সুবিধাগুলি বন্ধ করতে পারে। জিওপি-ব্যাকড ব্যয়ের বিলে একটি বিধান ২০২৩ সালে এই প্রোগ্রাম থেকে $ ৮০০,০০০ ডলারেরও বেশি প্রাপ্ত গর্ভপাত সরবরাহকারীদের এক বছরের জন্য মেডিকেড পেমেন্ট শেষ করবে, যদিও এই বিধানটি আইনী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে এবং কমপক্ষে একটি ফেডারেল বিচারক কর্তৃক অবরুদ্ধ করা হয়েছে।
কার্নি বলেছিলেন, “পরিকল্পিত পিতৃত্ব তাদের পুরো ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ আকারে রয়েছে এবং তারা রো ভি ওয়েডের পতনের আগে এবং তাদের অপমানের আগে ছিল,” কার্নি বলেছিলেন।
কার্নি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে দেশজুড়ে পরিকল্পিত পিতামাতার অধিভুক্ত সংস্থাগুলি মার্জ করতে থাকবে, ঠিক যেমন পরিকল্পনা করা প্যারেন্টহুড উপসাগরীয় উপকূলীয় উপকূলটি করা হয়েছে। প্রাক্তন পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড ক্লিনিক ডিরেক্টর ফক্স নিউজ ডিজিটালকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে সম্প্রতি জীবনপন্থী কর্মী পদপ্রার্থী অ্যাবি জনসন অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
কার্নি বলেছিলেন, “পরিকল্পিত প্যারেন্টহুড উপসাগরীয় উপকূলের মতো দুর্ভোগগুলি এই অন্যান্য সহযোগীগুলির সাথে একীভূত হবে যা তারা কেবল গর্ভপাত সংখ্যার জন্য প্রতিযোগিতা করত,” কার্নি বলেছিলেন। “আমি মনে করি আপনি দেখতে পাবেন যে এই বন্ধগুলি তাদের পুনর্নির্মাণের দিকে পরিচালিত করবে না, তবে কেবল দেশের কিছু জায়গায় চলে গেছে এবং আমেরিকার বাকী অংশে অন্যান্য সহযোগী সংস্থাগুলির সাথে মিশে যাবে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“যদি তারা অলাভজনক হয় তবে তারা বাইরে গিয়ে সমস্ত অলাভজনক যা করে, আমরা যা করি এবং গীর্জা করি তা করতে পারে এবং এটি বাইরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এবং লোকেরা যদি আপনার মিশনকে সমর্থন করতে চায় তবে তারা তা করবে You আপনার উপর নির্ভর করা উচিত নয় ফেডারেল সরকার, এবং এটি কেবল তারা কতটা নির্ভরশীল তা হাইলাইট করেছে “”
কার্নি আরও উল্লেখ করেছেন যে পরিকল্পনাকারী পিতৃত্ব গত বছর, 000৮,০০০ স্বতন্ত্র দাতাকে হারিয়েছে, জোর দিয়ে বলেছিল যে সংস্থাটি কেবল জনসাধারণের তহবিল হারানোর ঝুঁকিতেই নয়।
পরিকল্পিত প্যারেন্টহুডের দাবিতে যে অভিযোগ করা হয়েছে যে গর্ভপাতগুলি তার পরিষেবাগুলির মাত্র 3% আপ করে, কার্নি বলেছিলেন যে এটি “সম্পূর্ণ আবর্জনা” এবং গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞার সাথে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে সুবিধাগুলি শাটারিংয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছে।
“এটি ম্যাকডোনাল্ডের এই কথাটির মতো যে তাদের ব্যবসায়ের মাত্র 3% ফরাসি ফ্রাই বিক্রি করছে,” তিনি বলেছিলেন। “যদি এটি সত্য হয় তবে তারা জীবনপন্থী রাষ্ট্রগুলিতে এই সমস্ত সুবিধাগুলি বন্ধ করে দেবে না যেখানে আপনি গর্ভপাত করতে পারবেন না। সুতরাং এটি 2025 সালে আর বিশ্বাসযোগ্য নয়” “