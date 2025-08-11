পরিচালককে চিঠি | মতামত

You are Here
ইস্রায়েল ইতিমধ্যে হারিয়েছে

এবং সবচেয়ে বিরক্ত আত্মাকে আশ্বস্ত করুন, যখন আমি এটি বলি তখন আমি বলতে চাই না যে যুদ্ধটি কে জিতেছিল তা হামাস। নেতানিয়াহু সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতি অস্বীকার করেছেন যে নাৎসি হলোকাস্ট, বিপর্যয় মোডে ইহুদি জনগণকে স্বাগত জানিয়েছে। ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের অনুভূতির কথা বলেছিলেন, তাকে চিরন্তন বিচার করে, দুটি মারাত্মক ত্রুটি যা একটি সম্প্রদায়কে দুর্ভাগ্যতে টেনে নিয়ে যায় যে, আমরা ভুলে যাই না, বেশ কয়েকটি ভুল করেছি, যার মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন তাঁর শাসকের জন্য একজন অন্ধকার প্রধান নির্বাচিত করা।

বেশিরভাগ ইহুদিরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে এটি তাদের God শ্বরের দ্বারা নির্বাচিত লোকেরা, স্বাচ্ছন্দ্যে এই ধারণাটি গ্রহণ করে যে এটি “আলাদা”, অন্য সমস্ত লোকের চেয়ে উচ্চতর, সমতার নীতিটির অবনমিতভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে, সর্বদা ভণ্ডামি ছাড়া নয়, উন্নত দেশগুলি তাদের সংবিধানে স্বাগত জানায়। স্পষ্টতই এই আদর্শের নামে, মানবতার অনেক কিছুই, অপরাধবোধ প্রত্যাহার করে – প্রত্যেকে নয়, প্রায় প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছে – কেবল ইহুদিদের “হাত” দেয়নি, এটি তাদের কখনও কখনও অযৌক্তিক সুরক্ষিত করেছিল।

ইস্রায়েলকে আরবদের সহ অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশি অধিকার না থাকার সাথে মানিয়ে নিতে হবে। কেবলমাত্র জাতিগতভাবে প্রাপ্ত বিশেষ প্রিবেন্ডাস বা সিনসিগুলি আমরা চাই পৃথিবী থেকে নয়। আমরা অ্যান্টি-সাইকোও নই, আমরা বিরোধী বিরোধী।

জোসে এ। রদ্রিগস, ভিলা নোভা ডি গাইয়া

কনস্ট্যান্টাইন প্রথম খ্রিস্টান সম্রাট

কনস্টানটাইন প্রথম সম্রাট যিনি (একেশ্বরবাদ) খ্রিস্টানকে রোমান সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পিছনে একটি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

বহুবিবাদে ধর্ম -ভিত্তিক মতামত জারি করার জন্য অনেক লোক ছিল যারা সাধারণ এবং সম্রাট নিজেই জীবনের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলেছিল। সুতরাং, সমস্ত ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধ না হওয়ার জন্য, তিনি তাঁর ধর্মীয় পরামর্শদাতাদের দ্বারা শুনে বা প্রশ্ন না করে সরাসরি God শ্বরের উত্তর দিতে বেছে নিয়েছিলেন।

পর্তুগাল বর্তমানে একটি ধর্মনিরপেক্ষ তবে বহুবিবাদী অবস্থা।

লুয়েস রোক, সের্ট

টুইচ

আজ 128 বছর উদযাপিত! আমাদের আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, আপনি মানবতার কাছে যা কিছু অবিরত রাখছেন তা আবারও।

ম্যানুয়েল আলেগ্রে বলেছিলেন, “কেউ এতটা দৃশ্যমান এবং একই সাথে এত সুন্দরভাবে পর্তুগিজ ছিল না।” পর্তুগিজরা কি আলেগ্রি অনুসারে পর্তুগালকে ভালবাসে? এবং বিশেষত রাষ্ট্রপতি প্রার্থীরা কী ভাববেন?

এটি আপনি যা প্রশংসনীয়, অরফিউ রেবেল্ডেধর্ম/ত্রিদা (প্রেম, সত্য এবং স্বাধীনতা), শৈশব, উন্মাদনা, জয়, কারাগার, পর্তুগাল, লিসবন, সংস্কৃতি, ইউনিভার্সাল, স্থানীয়, অভিবাসন, সীমান্ত, ইন্দ্রিয় এবং সমুদ্র সম্পর্কে বলুন।

দুটি উদাহরণ:

1 ম। জন্মের দৃশ্যটি কোনও ক্র্যাডল/যেখানে বিশ্বের নগ্নতার তাপ/এবং ভালবাসা/শুরু হয় (প্রতিদিনক্রিসমাস 1959);

২ য়। পর্তুগাল, আপনার প্রাণীর প্রাণী/ আপনি সর্বদা আমি যা হব/ এবং আমি সমুদ্রের মধ্যে একটি প্রোফাইল/ আঁকা স্বাধীনতা/ (…) এবং আমি ব্রুমাতে আমার গন্তব্যটি আবিষ্কার করি/ যা আমি আগাম/ (…) নির্বাসিত/ ভবিষ্যতের চেয়ে বেশি অতীতের চেয়ে বেশি জানি। (প্রতিদিন16-12-1963)।

আমি নিশ্চিত যে “ভবিষ্যতের গাভিয়া” থেকে সর্বদা আপনার কাজ হবে!

জোসে ম্যানুয়েল সাইম্ব্রন, লিসবন

আলেক্সি নাভাল্নির স্মরণে

আমার বয়স থেকে আমার বয়স থেকেই নিজেকে স্মরণ করুন যে আমি সাধারণভাবে সংগীত দ্বারা মুগ্ধ বোধ করেছি, তবে বিশেষত অ্যাংলো-আমেরিকান পপ/ রক সংগীত দ্বারা। আমার শৈশবে যে প্রথম দলগুলি আমাকে লাইভ ইমপ্রেশন করেছিল তা হ’ল ছায়া, ক্লিফ রিচার্ড এবং চিরন্তন বিটলস। তারপরে এবং আমি কৈশোরে প্রবেশের সাথে সাথে আমি রোলিং স্টোনস, এলভিস প্রিসলি, ম্যানফ্রেড মান, হোলিজ, বাইার্ডস, স্তন এবং পোপস, প্রোকোল হারুম, জেথ্রো টুল, বি গিজ, দরজা, গভীর বেগুনি, ডাস্টি স্প্রিংফিল্ড, সিমোন এবং গারফানকে এর সাথে উল্লেখ করি না, স্থান।

আমি সম্প্রতি ইউটিউবে আবিষ্কার করেছি, পোষা শপের একটি সংগীত থিম, 80 এর দশকের গোড়ার দিকে একটি দল – ইতিমধ্যে তার কিছু বাদ্যযন্ত্রের অংশগুলি জানত – এটি একটি থিম যা আলেক্সি নাভালিকে উত্সর্গীকৃত। এটি দৃ strong ় সংবেদনশীল প্রভাবের একটি গান যা রাশিয়ান জনগণকে সম্বোধন করে নাবালিকে সম্বোধন করার চিত্রগুলির চিত্রগুলির সাথে, পুতিন ন্যাভালনির বার্তাটিকে স্বাগত জানিয়েছেন এমন প্রতিবাদকারীদের সম্পর্কে যে ম্যালফিজেন্স এবং দৃ strong ় দমনকে ব্যবহার করেছিলেন তা নিন্দা করে। পোষা প্রাণীর শপ বয়েজদের দুর্দান্ত সংগীত প্রসারিত শোনার সময়, আমি এখনও ভাবছিলাম যে রক্তপিপাসু স্ট্র্যাপ কীভাবে অবাধে নাভালনি থেকে মুক্তি পেল।

আজ যেমন রাশিয়ার কাছে আলাদা হবে যদি জো বিডেন তাকে ডাব করার কারণে “কার্নেজ” পুতিনের পরিবর্তে ক্ষমতায় থাকা একজন ভাল মানুষ-একজন ভাল মানুষ-একজন ভাল মানুষ। আমরা নিশ্চিত হব না, ইউক্রেন এবং ইউরোপে যুদ্ধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সভ্য বিজয়ের সুযোগ হিসাবে রাজত্ব করবে।

আন্তোনিও কান্ডিডো মিগুয়েস, ভিলা রিয়েল

