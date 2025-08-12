এন্ডোগ্যামি এবং বিশ্ববিদ্যালয়
সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এন্ডোগ্যামিকে মূল্য দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে শিক্ষার্থীদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ডক্টরেট করতে হবে, তবে পর্তুগালে এটি ঘটতে বিরল, এবং কইম্ব্রার উদাহরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।
অধ্যাপক আমিলকার ফ্যালসো এন্ডোগ্যামির বিপক্ষে। আমি নিজেই স্কটল্যান্ডে পিএইচডি করেছি এবং সর্বদা বিভিন্ন স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচার করার চেষ্টা করেছি। আমি সর্বদা ভেবেছিলাম এই অবস্থানটি সবচেয়ে সঠিক কারণ এটি সুরক্ষার বিভ্রান্তি এড়িয়ে গেছে। বৈচিত্র্য একটি উদ্বোধন বজায় রাখা ভাল, এবং বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতেও ভাল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন শিক্ষকদের বৈচিত্র্যের সাথে লাভ করে এবং শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণকে সমৃদ্ধ করে (বেশ কয়েকটি শিক্ষক থাকা আরও শিখতে গুরুত্বপূর্ণ)।
আমি এইভাবে যুক্তি দিয়েছি যে মাস্টার্স এবং ডক্টরাল কোর্সগুলির সাথে দু’জন শিক্ষক রয়েছেন, যারা সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী। প্রশিক্ষণের সময়, বিভিন্ন পরিচিতিগুলি কাঙ্ক্ষিত এবং শিক্ষাদানের (বিভিন্ন দ্বারা) সহায়তা করে।
হেল্ডার ম্যানুয়েল কোয়েলহো, লিসবন
আবাসন সমস্যা
প্রত্যেকে মতামত নির্ধারণ করার সময় এটি তার শান্ত, তার ভেষ্টার বয়স এবং রক্ষণাবেক্ষণের ফলাফলগুলি তিক্ত ফলগুলি কাটা ছিল এমন আবাসন ছিল। প্রোটোফ্যাসিস্ট শাসনকর্তা থেকে পেনশন বাক্সগুলি, মায়ের আশেপাশের অঞ্চলগুলি, খিলান, অবতার, আলভালাদে এবং অলিভাইসের উত্সাহিত করা হয়েছিল, তবে বিষয়গুলি জটিল এবং তাঁবুগুলি বৃদ্ধি পেয়েছিল। 25 শে এপ্রিল এসেছিল সালাল (আমি আমার টুপি উত্তোলন), দুর্দান্ত টেলিভিশন প্রোগ্রামগুলি সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছে, এমনকি জোওও রোচা এবং বড় ঠিকাদাররা সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হয়েছিল। তবে বাজারে একাকী সার্ভারগুলি ছাড়েনি। যাতে তারা জটিল এবং ভিড়যুক্ত জিনিস থেকে যায়। সম্ভবত সংগীত সমাধান করতে সহায়তা করবে। আমি আপনাকে প্রস্তাব দিচ্ছি যে আপনি শোস্টাকোভিচ সেরিজাইসের বেয়ারো দেখতে। সেখানে অনেক কিছু আছে। শোস্টাকোভিচ চেরিওমুশকি এবং ভাল শ্রবণ দ্বারা গবেষণা।
ফার্নান্দো সান্টোস ই সিলভা, লিসবন
আনাস আল-শরীফের হত্যাকাণ্ড
রবিবার ইস্রায়েল সাংবাদিক আনাস আল-শরীফকে হত্যা করেছিল। তাঁর আগে তিনি ইতিমধ্যে তাঁর সহকর্মী ইসমাইল আল-গৌল এবং হোসাম শাব্বতকে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের সাথে আরও ২৩০ জন ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে হত্যা করেছিলেন। এই মৃত্যুর প্রত্যেকটি ইস্রায়েলকে তার গণহত্যা প্রচেষ্টায় আরও শাস্তি দেয়। যাইহোক, ইউরোপীয় রাজ্যগুলি কূটনৈতিক দ্বারা অর্জনের জন্য “স্বীকৃতি” এর চিহ্নের অধীনে প্রস্তুত করছে, ইস্রায়েল যা সামরিকভাবে (নিউইয়র্ক ঘোষণা) পারে না (নিউইয়র্ক ঘোষণা)। এই সমস্ত দায়মুক্তি তৈরি করার জন্য, যাতে এই সমস্ত কিছু কেবল অতীতে স্মরণ করা হয় এবং সমস্ত সহযোগীকে ভুলে যাওয়ার জন্য: “হামাস স্বাস্থ্য মন্ত্রক” লিখেছেন এমন সংবাদপত্রগুলি, যে টেলিভিশনগুলি ইস্রায়েলি নেতাদের কণ্ঠ দিয়েছিল, রাজনীতিবিদরা যারা ইস্রায়েলের দূতাবাসের দলগুলিতে গিয়েছিল, যে সংস্থাগুলি তাদের প্রাপ্যতা বজায় রেখেছিল, এটি রয়েছে। গাজার হলোকাস্টও হয় না। এটি আমাদের বিশ্বের সত্য, আসুন আমরা এটি ভুলে যাব না।
লুইস টলেডো, ইভোরা
হোটেল পার্কের ঘটনা
আমি বহু বছর ধরে অভিবাসী হয়েছি, তবে আমি নিজেকে সংস্কার করার পর থেকে আমি পর্তুগালে গ্রীষ্মটি কাটিয়েছি। আমি সাও মার্টিনহো ডো পোর্তোর কাছেই থাকি এবং আমি একজন দর্শকদের মধ্যে যারা পুরানো পার্ক হোটেলটি দিয়ে যাওয়ার সময় এই বিল্ডিংয়ের অবনতিটি একটি ক্ষত হিসাবে অনুভব করেন, যেমনটি জনসাধারণের মধ্যে 9 আগস্টের নিবন্ধে লেখা হয়েছিল (“সাও মার্টিনহো ডো পোর্তোর হৃদয়ে পার্ক হোটেলের গৌরব বছরগুলি”)। এই বর্বরতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
যাইহোক, নিবন্ধটি আরও না যেতে ব্যর্থ হয়েছে, এমন লোকদের নিন্দা না করে যারা অবনতি অব্যাহত রাখতে দেয় এবং বিকল্পগুলির প্রস্তাব দেয়, যা লোক বা রাজ্য উভয়ই অবনতি আরও যেতে বাধা দিতে এবং পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। সংক্ষেপে, রিয়েল এস্টেট অনুসন্ধান না পাওয়ার জন্য এটি কী করা সম্ভব!? গল্পটি মনে রাখা যথেষ্ট নয়। এটা অভিনয় করা প্রয়োজন।
ইলদা জানুয়ারিও, সাও মার্টিনহো ডু পোর্তো
ফৌজদারি আগুন
এই সমস্ত অপরাধী আগুন দেখে দুর্ভাগ্যজনক এবং সরকার কিছুই করে না। তারা বলে যে তাদের অনেক দুর্দান্ত আর্থিক আগ্রহ রয়েছে। প্রাণী ও মানুষকে হত্যা করা অপরাধ। কিছু সক্ষম শরীর থাকতে হবে যা কিছু করতে পারে। এটি পর্তুগালকে অতিক্রম করা অগ্রহণযোগ্য।
রিকার্ডো মুনহোস ডি ক্যাম্পোস, ব্রাগা