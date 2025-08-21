পুরানো অবস্থায় বনাম এই পিএস সবার জন্য!
জনসাধারণের দুর্দান্ত পাঠ্যের জন্য জা ভিয়েরা দা সিলভা ধন্যবাদ। আমি স্বীকার করি যে এটি বিরক্ত করা হচ্ছে যে আপনি উক্ত কৌশলগত কাউন্সিলের “পুরানো” এর কোনও প্রতিক্রিয়া দেখেন নি সমাজতান্ত্রিক দল (পিএস), এমনকি “নতুন “ও নয় যা ভাল সময়ে, এর অংশ। আমি ভেবেছিলাম এটি আমি, আমি পিএসের অংশ নই, “বেদনাগুলি” গ্রহণ করার জন্য, তবে আমি সাংবাদিকের লেখা এবং তার মতামতের বিষয়ে অনেকবার করেছি, আমার সম্পর্কে সর্বদা বিচ্ছিন্ন, সম্ভবত আমি (এখনও!) বড় কারণ।
আমি ভেবেছিলাম এটি হ্রাস পেয়েছে, যে সাংবাদিকের “ভবিষ্যতের স্মৃতি” কেটে যায় নি, যে তিনি কেবল নয় বছর স্বৈরশাসনে বাস করেছিলেন, যিনি জানেন না যে “জুনিয়র ফিশ”, দারিদ্র্য, বিদেশের যুদ্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন আমি ভেবেছিলাম যে জনসাধারণের পরিচালক যে কেউ তার মতামত রাখেন, এমনকি যদি তার পক্ষপাতদুষ্ট, এমনকি তাঁর লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে।
আমি এমনকি এটি ভেবেছিলাম, 24 এপ্রিল সাংবাদিক যা লিখেছিলেন তার পরে (সংকট পিএস যাত্রায় মুহুর্তগুলিতে অনুসরণ করে), এটা বোঝায়! আমার বিনয়ী, এবং পুরানো (76 বছর বয়সী!) মতামত অনুসারে, ম্যানুয়েল কারভালহো যা করেছিলেন তা হ’ল স্বীকৃত যোগ্যতার লোকদের একটি তারিখকে অপমান করা হয়েছিল, সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় অঞ্চলে, যারা এখনও একটি উন্নত দেশ হতে অবদান রাখছেন এবং ভিয়েরা দা সিলভার মতো “এত তাড়াহুড়ো বিচারের প্রাপ্য ছিলেন না।
অ্যাডো সোয়ারেস লুজ, লিসবন
আগুনে আলগারভে পৌঁছায়নি
এটা সত্য যে রাজনীতিবিদ এবং শাসকরা অবকাশের অধিকারী। এটা সত্য যে তারা সম্ভবত লিসবনের একটি পরিচর্যায় বা অ্যালগারভের বালিতে রয়েছে, আগুনের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াইয়ে কিছু সরাসরি প্রভাব ফেলবে। এটি সত্য যে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী অন্যান্য কার্যক্রমে খুব দক্ষ হতে পারে বা খুব দক্ষ হতে পারে তবে বর্তমানে এটি যখন কথা বলে, মনে হয় এটি “আমাকে এখানে নিয়ে যান!” পরিবর্তে “আমি এখানে আছি!”
অবশ্যই, বিরোধীরা লভ্যাংশ গ্রহণের সুযোগ নেয় এবং অতীতে পূর্ববর্তী শাসকদের উপস্থিতির সাথে অনুরূপ প্রেক্ষাগৃহে (আগস্টে নয়) তুলনা করার সুযোগ নেয়। অবশেষে, উদ্দেশ্যমূলক সমস্যা এবং দায়িত্ব নির্ধারণের বাইরে, সেই চিত্রগুলি সুন্দর মানুষ সৈকত উপভোগ করার জন্য, ধ্বংসাত্মক আতশবাজিগুলির মুখে হতাশা এবং পুরুষত্বহীনতার সাথে ছেদ করা রেকর্ড করা হবে। পিএসডি একটি “তারিখ” তৈরি করতে পারত, তবে কোনও পার্টি নয়। এবং অনেক উত্সাহী দ্বারা যে গাড়িটি সাধারণভাবে এবং এফ 1 দেশে রয়েছে, তাদের উত্সাহ প্রচারের সময় ছিল না, এগুলি বা অন্যরাও নয়। সংবেদনশীলতা এবং দেশের বাকি অংশগুলির ভীতিজনক বিচ্ছিন্নতা, “বাস্তব”।
কার্লোস জেএফ সাম্পাইও, এস্পোসেন্ডে
উদার উদ্যোগ প্রস্তাব
লিবারেল ইনিশিয়েটিভ (আইএল) তাদের সর্বগ্রাসী প্রতীক বিবেচনা করে “জেড” এবং সেন্ট জর্জের টেপটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়ে আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। আমরা কি একটি (ডিস) বর্ণমালা চুক্তির মুখোমুখি হব? সেন্ট জর্জের চিত্রটি কি নিষিদ্ধ করা হবে? আমার মনে আছে নতুন উদার নেতা মারিয়ানা লেইটোও “মোট চুক্তির স্বাধীনতা” রক্ষা করেছেন। সংসদীয় অনাক্রম্যতা, প্রজাতন্ত্রের সমাবেশের ক্যান্টিনের একটি ভাল মেনু এবং আইনসভা অধিবেশন স্থায়ী হওয়ার সময় তাঁর চাকরি রাখার গ্যারান্টির জন্য এটি এখনও অদ্ভুত। এবং যদি যুদ্ধের প্রতীক হিসাবে “এম” চিঠিটি গৃহীত হয় তবে মারিয়ানা লেইটো কী করবে?
অ্যাডেমার কোস্টা, পাভোয়া দে ভার্জিম
ডেয়ারডেভিল ইউফেমিস্ট এবং অস্বাভাবিক নারকিসিস্ট
আমরা প্রত্যেককেই তাদের নিজস্ব উপায়ে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার জন্য জানি, যখন এই বিষয়টির মূলটি শহীদ ইউক্রেন, যা হাজার হাজার বেসামরিক এবং হাজার হাজার হাজার হাজার সৈন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বোমা ফেলা চালিয়ে যাওয়ার কিছুই করেনি। ক্রেমলিন ম্যান, ডেমোলিডোর ইউফেমিস্ট, “স্পষ্ট” বিশেষ সামরিক অভিযানের পরে (চেয়েছিলেন) অতীতের দিকে ফিরে যেতে চান।
পরিবর্তে, অস্বাভাবিক নারকিসিস্ট, যিনি এমনকি নোবেল শান্তি হিসাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন, তিনি যে সমস্ত “অস্পষ্টতা” করেছেন তার জন্য সর্বদা একটি কার্নেশনে এবং অন্যটি ঘোড়ারশোতে খেলেন, তবে, দুটি নটল স্টিক দিয়ে খেলছেন। এবং এই অব্যাহত বিশ্বে সম্মিলিত দুর্ভাগ্য, ইউক্রেনের কাছে, আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন এবং হোয়াইট হাউসে আরও বিস্তৃত বৈঠকের পরে, “উচ্চ” খুব কম ছিল।
কেবল দেখুন: পুতিন এবং ট্রাম্প শান্তির পথে কথা বলার সময়, পুতিন কুশলীভাবে ইউক্রেনীয় মাটিতে আক্রমণ চালিয়ে যান। তাহলে এই স্বৈরশাসক কী শান্তি চান? যাইহোক, পশ্চিমে, যেখানে আমি নিজেকে স্থির করি, আমি আমাকে দেখতে পেয়েছি যে অ্যান্টনি ক্যাসেটের ভোক্তা এবং সাম্প্রদায়িক মন রয়েছে, যেমন তারা ভেঙে দেওয়া প্রাক্তন উরসের সময়ে ছিল।
জোসে অমরাল, ভিলা নোভা দে গাইয়া