পরিচালক ইউরি বুটুসভ মারা গেছেন, রিপোর্ট তাঁর সহকর্মী আলেকজান্ডার মলোচনিকভ। মেডুসার মতে, অবকাশের সময় বুটাসভ ডুবে গেলেন।
বুটুসভের মৃত্যু সম্পর্কেও রিপোর্ট অভিনেত্রী বারবারা শমিকোভা। পরিচালকের বয়স ছিল 63 বছর।
ইউরি বুটুসভ অন্যতম বিখ্যাত রাশিয়ান থিয়েটার ডিরেক্টর। স্যামুয়েল বেকেটের নাটকটির উপর ভিত্তি করে ১৯৯ 1996 সালের “ওয়েটিং ফর গডো” এর শিক্ষার্থী অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর কেরিয়ার শুরু হয়েছিল, যেখানে ফিউচার মুভি তারকা কনস্ট্যান্টিন খাবেনস্কি, মিখাইল পোরেচেনকভ এবং মিখাইল ট্রুকিন অভিনয় করেছিলেন। 2000 এর দশকে, তিনি মস্কো সত্যিকনে কাজ করেছিলেন, যেখানে তিনি স্থাপন করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, রিচার্ড তৃতীয়, কিং লিয়ার এবং ছাইকা (প্রথম দুটি পারফরম্যান্সে, থিয়েটার কনস্টান্টিন রাইকিনের প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন)।
১৯৯ 1996 সাল থেকে বুটুসভ তার জন্মস্থান পিটার্সবার্গে লেনসোভেট থিয়েটারে কাজ করছেন এবং ২০১১ সাল থেকে তিনি তাঁর প্রধান পরিচালক ছিলেন। মার্চ 2018 এ, তিনি লেনসোভেট থিয়েটার ত্যাগ করেন এবং তারপরে ভখতঙ্গভ থিয়েটারের নেতৃত্ব দেন। বুটাসভ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সাইটগুলিতেও কাজ করেছিলেন – উদাহরণস্বরূপ, চেখভ মস্কো আর্ট থিয়েটারে, মস্কো থিয়েটার পুশকিনের নামে নামকরণ করা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, লাতভিয়ার প্রেক্ষাগৃহে।
২০২২ সালের নভেম্বরে বুটাসভ ছেড়ে চলে যান, কারণ “তিনি প্যারিসে ছিলেন এবং ভখতঙ্গভ থিয়েটারে কাজ চালিয়ে যান।” এর পরে তিনি বিদেশে কাজ করেছিলেন এবং তিনি অভিনয় করেছেন ইউক্রেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ভিলনিয়াসে, বুটাসভ টম স্টপার্ডের নাটকটির উপর ভিত্তি করে “রোজক্র্যান্টজ এবং গিল্ডেনস্টার মারা গেছেন” নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং রিগায় “গোগল। প্রতিকৃতি” নাটকটি।
বুটাসভ ভিজ্যুয়াল রূপকগুলিতে পূর্ণ একটি জটিল, ননলাইনার কাঠামো সহ পারফরম্যান্স তৈরি করেছিলেন। প্রায়শই তারা রিহার্সাল চলাকালীন অভিনয়ের সন্ধানের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং বাস্তবে একটি সাধারণ বিষয় দ্বারা সংযুক্ত স্বতন্ত্র পারফরম্যান্সের একটি সিরিজ ছিল। পরিচালক ক্লাসিক এবং আধুনিক উভয় পাঠ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন, প্লে রাইটস মিখাইল ডার্নেনকভ এবং এস্টার বোলের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। ২০১০ এর দশকের রাশিয়ান থিয়েটারে এটি বার্টল্ড ব্রেচটের মূল দোভাষী হিসাবে বিবেচিত হয়। ইউরি বুটুসভ সিক্স গোল্ডেন মাস্ক থিয়েটার পুরষ্কারের মালিক, তিনি ইবসেনের নাটকের উপর ভিত্তি করে “পার গান্ট” নাটকটির জন্য 2021 সালের এপ্রিল মাসে পেয়েছিলেন।