পরিবারের জন্য 6টি ক্রিয়াকলাপ, সিনেমার জাদু থেকে প্যালেস রিডলস পর্যন্ত | অবসর

ইন্ডি জুনিয়র পোর্তো

27শে জানুয়ারী থেকে 2শে ফেব্রুয়ারি

IndieJúnior-এর নবম সংস্করণ, IndieLisboa ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের একটি শিশুদের মাঙ্গা, সপ্তম শিল্পের জাদুতে নির্মিত সেতুর মাধ্যমে কল্পনার পথ প্রশস্ত করার মিশন অব্যাহত রেখেছে।

এই বছর, অনুষ্ঠানটি উদযাপনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্প্রদায় প্রতিফলনের জন্য দরজা খোলা যা অভিবাসন, যুদ্ধ বা শৈশব এবং যৌবনের চ্যালেঞ্জগুলির মতো থিমগুলিকে একই টেবিলে একত্রিত করে এবং “ইতিবাচক, বিকল্প এবং সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি যা পারস্পরিক সাহায্যের চেতনা এবং সমষ্টির শক্তি প্রকাশ করার লক্ষ্যে”, সংস্থাটি বলছে।

ও পোস্টার শহরের সাতটি স্থানের মধ্য দিয়ে যায় পোর্তো: Batalha Cinema Center, Common House of the Rectory of Porto University, Maus Hábitos, Almeida Garrett Municipal Library, Coliseu Porto Ageas, Soares dos Reis National Museum এবং Biodiversity Gallery.

প্রদর্শনীতে ৫৭টি চলচ্চিত্রের পাশাপাশি রয়েছে কর্মশালা, বিতর্ক, সভা কমিউনিটিতে তৈরি চলচ্চিত্র এবং সাধারণ সিনেমা কনসার্ট এবং ম্যাটিনি নাচছে. দেখার জন্য, আপনাকে প্রতি সেশনে €5 দিতে হবে (সিনেকনসার্টের জন্য €7)।

Amadeo(গুলি)

24 থেকে 26 জানুয়ারী

পর্তুগিজ চিত্রশিল্পী আমাদেও দে সুজা-কার্ডোসো (1887-1918) এর জীবন এবং কাজ টেট্রো আর্ট’ইমেজেমের নতুন সৃষ্টির জন্য সুর সেট করে, যা এখানে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি “খণ্ডিত জীবনী” আকারে, যা ভাষার চেয়ে প্রপস এবং শরীরের অভিব্যক্তির মাধ্যমে বেশি বলা হয়েছে, আধুনিকতাবাদী শিল্পীর প্রতীকী কাজের সাথে কথোপকথনে তার চিত্রকর্ম, অঙ্কন এবং ব্যঙ্গচিত্রগুলির একটি প্রাকৃতিক পাঠ ঘটে, যেমন মিছিল, ঘোড়া/স্যালামান্ডার, দ্য গ্রেহাউন্ডস, দ্য বার্থ অফ ভায়োলা, ডন কুইক্সোট, মিল, দ্য চালুপা বা কার্নেশন গার্ল.

হোসে লেইতাও দ্বারা মঞ্চস্থ এবং ড্যানিয়েলা পেগো, ফ্লাভিও হ্যামিল্টন এবং পেদ্রো কারভালহো দ্বারা পরিবেশিত, এটি কুইন্টা দা ক্যাভার্নিরা অডিটোরিয়ামে প্রদর্শিত হয় (মাইয়া), শুক্রবার, রাত 9:30 টায়, শনিবার এবং রবিবার, বিকাল 4 টায়, €5 এর টিকিট সহ। M/6.

ডন কুইক্সোট

24 এবং 25 জানুয়ারী

“আমরা সবাই ডন কুইক্সোট হতে পারি। শুধু বিশ্বাস করুন, আপনার হৃদয় আপনাকে যা বলে তা শুনুন এবং বিশ্বাস করুন।” GATEM – Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico 400 বছরেরও বেশি আগে মিগুয়েল দে সার্ভান্তেসের লেখা সাহিত্যের ক্লাসিকের অভিযোজনে এই পাঠটি মনে রাখতে হবে।

সর্বকনিষ্ঠকে লক্ষ্য করে এবং মিগুয়েল অ্যাসিস দ্বারা মঞ্চস্থ করা, এটি লুইসা টোডি মিউনিসিপ্যাল ​​ফোরামে নাইট-ভ্রান্তদের দুঃসাহসিক কাজকে নিয়ে যায় (সেটুবাল), শুক্রবার, রাত 9 টায়, এবং শনিবার, বিকাল 5 টায়, টিকিটের মূল্য €7.50।



ডন কুইক্সোট

দ্য ট্রি অফ সাউন্ডস

25শে জানুয়ারী

Calouste Gulbenkian ফাউন্ডেশনে (লিসবোয়া), ক্যারোলিনা গ্যাসপার একটি মিউজিক্যাল ট্যুর গাইড করে যা একটি ইনস্টলেশন অবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় – “এটি একটি বাক্স নাকি একটি গাছ?” – এবং সাউন্ডস্কেপ, শ্রবণ এবং কণ্ঠ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে শহরের গাছের চারপাশে থাকা শব্দগুলিতে পৌঁছানোর জন্য চলতে থাকে। 3 থেকে 6 বছর বয়সী শিশুদের জন্য (এবং পরিবার), বিকাল 3pm এবং 4pm এর জন্য নির্ধারিত সেশন রয়েছে, এবং R$10 থেকে R$14 পর্যন্ত টিকেট।







পরিবার হিসাবে চলচ্চিত্রে যাওয়া অমূল্য

25 এবং 26 জানুয়ারী

এম ব্রাগানোভা আর্কাডা শপিং সেন্টার সিনেমা সিনেপ্লেসের সাথে তার অংশীদারিত্ব পুনর্নবীকরণ করেছে, যার লক্ষ্য তরুণদের সপ্তম শিল্পের কাছাকাছি নিয়ে আসা।

Paw Patrol: সুপার মুভি শিশুদের সিনেমা চক্রের পর্দা খুলে দেয় যা বছরের শেষ অবধি চলে, সর্বদা প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহান্তে, সকাল ১১টায় এবং বিনামূল্যে প্রবেশের সাথে। যারা আগ্রহী তাদের জন্য, কেবল কেন্দ্রের তথ্য ডেস্কে যান এবং প্রদর্শনীর তারিখের দেড় সপ্তাহ আগে থেকে টিকিট সংগ্রহ করুন, যা 3 থেকে 12 বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য এবং দুই সহকারী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বৈধ। . পোস্টার উপলব্ধ করা হবে এখানে.

প্রাসাদ ধাঁধা

25শে জানুয়ারী থেকে

কুইলুজের জাতীয় প্রাসাদে ঐতিহাসিক পুনর্বিন্যাস সহ একটি পরিদর্শন (সিন্ট্রা) অন্যান্য সময়ের পরিসংখ্যান দ্বারা নির্দেশিত এবং 19 শতকের সাংস্কৃতিক নোটগুলির সাথে অ্যানিমেটেড, এটি অংশগ্রহণকারীদের সেই সময়ের আদালতের জীবন (“আকর্ষণীয় কৌতূহল অন্তর্ভুক্ত”) সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যাত্রার দিক নির্বাচন করতে এবং পথ নির্দেশ করতে। আবিষ্কার

ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর জন্য একচেটিয়া (12 জনেরও বেশি লোক), এবং 5 বছর বা তার বেশি বয়সী বাচ্চাদের পরিবারকে লক্ষ্য করে, এর দাম R$14 (R$12.50 পর্যন্ত 17 বছর বয়সী)। এটি প্রতি মাসের শেষ শনিবারে হয়, সর্বদা সকাল 10 টায়, এবং একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়োজন হয়৷ এখানে.