‘পরিবার পি। লুচ’ সম্পর্কে ডালিলা পোলানকো – এল ফিনান্সিরো
‘পরিবার পি। লুচ’ সম্পর্কে ডালিলা পোলানকো – এল ফিনান্সিরো

ডালিলা পোলানকো, অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত মেক্সিকো হাউসএটি লিঙ্কযুক্ত ছিল ইউজেনিও ডারবেজ কেবল তাঁর সাথে রোম্যান্স বজায় রাখার জন্যই নয়, তিনি প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন বলেও পরিবার পি লুচ

কৌতুক প্রযোজনার মধ্যে অভিনেত্রীর চরিত্রটি ছিল মার্টিনাফেডারিকার বন্ধু, কনসুয়েলো ডুভাল অভিনয় করেছেন।

পোলানকো যখন ইউজেনিও ডারবেজের সাথে দেখা করেছিলেন এবং কীভাবে তাঁর সাথে কাজ করবেন তার বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন পরিবার পি লুচযেখানে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে দৃশ্যগুলি পুনরাবৃত্তি করা উচিত কারণ তারা বেরিয়ে আসে নি এবং তা “এটা খুব চাপ ছিল“।

ইউজেনিও ডারবেজ ‘দ্য পি। (বিশেষ ছবি/চতুর্থ) (কুয়ার্টোস্কুরো)

ইউজেনিও ডারবেজের সাথে কাজ করার বিষয়ে ডালিলা পোলানকো কী বলেছিলেন?

ডালিলা পোলানকো প্রোগ্রামে ইউজিনিওর সাথে একটি কর্মসংস্থান সম্পর্ক শুরু করেছিলেন নর্তকীতবে এটি এমনকি ছিল পি লুচ পরিবার যখন তিনি অভিনেতার সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিখ্যাত মেক্সিকো 2025 এর বাড়ি বিবেচনা করা হয়েছে যে টিভি প্রোগ্রামের রেকর্ডিংগুলি দাবির কারণে কঠিন ছিল আলেসান্দ্রা রোজালদোর স্বামী

“শোটি কীভাবে চালাবেন তার গাণিতিক সূত্র রয়েছে, তিনি দৃশ্যটি তাঁর মাথায় দেখেছিলেন এবং তাই তারা চেয়েছিলেন যে সেগুলি ঠিক হোক, কখনও কখনও তাদের বারবার পুনরাবৃত্তি করা হতকিছু দিন সারা দিন কেবল তিনটি দৃশ্য তৈরি হয়েছিল কারণ তারা তাদের পছন্দ করে না বলে তারা যায়নি, “তিনি ২০২১ সালে ইর্ডি গোলাপী ইউটিউব চ্যানেলের জন্য একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

তা সত্ত্বেও, কমেডি প্রোডাকশন বিতরণের মধ্যে সহাবস্থান রেকর্ডিংগুলিকে আরও হালকা করে কারণ তারা সেটে মজা করেছিল।

যদিও ভয়ানক দিন ছিলক্লান্ত, তবে অনেক মজা নিয়ে আমার দুর্দান্ত সময় ছিল (…) এটি একটি অবিশ্বাস্য দল ছিল, আমরা ইতিমধ্যে একটি দুর্দান্ত পরিবার তৈরি করেছি, আমরা ড্রেসিংরুমের সমস্ত কিছু নিয়ে কথা বলেছি। ”

কনসুয়েলো ডুভাল ছিলেন অন্যতম নায়ক পরিবার পি লুচ y ডালিলা পোলানকো তিনি বলেছিলেন যে তিনি অভিনেতাদের মধ্যে কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন যে তিনি আইসলিন ডারবেজের বাবার অনুরোধগুলি প্রায় পুরোপুরি প্রতিলিপি করতে পারেন কারণ তিনি “একজন অসাধারণ শিল্পী” ছিলেন।

অবশেষে, অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তিনি সেটটিতে উত্তাপের কারণে যে পোশাক রেখেছিলেন তা রেকর্ড করা কঠিন ছিল।

“এটি ভয়াবহ ছিল কারণ আমরা ল্যাম্প, ফোকি এবং অনেক লাইটের নিচে আছি, আমি ভাগ্যবান কারণ আমি ছোট ছোট পোশাক পরেছিলাম, তবে অন্যরা পুরো পোশাক নিয়ে এসেছিল এবং আমরা খুব খারাপভাবে ব্যয় করেছি।”

ডালিলা পোলানকো ছিলেন ইউজেনিও ডারবেজের দু’জন। (ছবি: কুয়ার্টোস্কুরো/এডগার নেগ্রেট লিরা) (এডগার নেগ্রেট লিরা)

ডালিলা পোলানকো এর সাথে ইউজেনিও ডারবেজের সম্পর্ক কেমন ছিল?

ডালিলা পোলানকো এবং ইউজেনিও ডারবেজ 80 এর দশকে প্রোগ্রামটির রেকর্ডিংয়ে মিলিত হয়েছিল আনাবেলএনরিক সেগোভিয়ান প্রযোজনা।

“তিনি আমাদের সম্পর্ক শুরু করার 15 বছর আগে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, যখন তার প্রথম মেয়ে ছিল, যাকে আইসলিন বলা হয়, তখন দ্বিতীয়টি এসেছিল যে ভধুর, প্রথমে আমরা কম্পাস ছিলাম, আমি তখন তার সাথে কিছু থাকার কথা ভাবিনি,” তিনি ভিতরে বলেছিলেন বিখ্যাত মেক্সিকো হাউস যখন সে গিয়েছিল নিনেল কনডে সহ নেতার স্যুট

পোলানকো ইয়োর্দিকে বলেছিলেন যে ডারবেজের সাথে তাঁর রোম্যান্সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়া চাপ ছিল, যা তাকে “জটিল” বলে বিবেচনা করেছিল।

“আমরা যখন ছেড়ে যেতে শুরু করি তখন আমরা আমাদের অংশীদারদের অন্যদিকে ছেড়ে যাই না (…) এটা অনেক আঘাতক্যানিয়ন, সেখানে প্রচুর প্রেস এবং মিডিয়া ছিল যা বিতর্ক এবং শব্দ করে তোলে, এটি খুব শক্তিশালী কিছু ছিল (…) এটি কাটিয়ে উঠতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল, আমি লোকদের কথা শুনেছিলাম যে এটি ‘ডার্বেনেস’ ছিল, এটি আমাকে অনেক বিরক্ত করেছিল। ”

এবং যদিও তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে রোম্যান্সটি কঠিন ছিল, অবশেষে তিনি মেক্সিকান প্রযোজকের সাথে একসাথে থাকা শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

“এটি একটি কঠিন সম্পর্ক ছিল, দুর্দান্ত শিক্ষার, অনেক দায়িত্ব ছিল কারণ আমি একজন অভিনেতা, পরিচালক বা প্রযোজক ছিলাম, আমার একটি খুব বড় ছায়া পর্যন্ত বেঁচে থাকার দরকার ছিল এবং এর নীচে থাকা দুর্দান্ত, তবে এটি লুকানোও ছিল।”

