You are Here
পরিবেশগত উগ্রবাদ কীভাবে ইএসএকে হাইজ্যাক করেছে – এবং ট্রাম্প কীভাবে এটি ঠিক করতে পারেন
News

পরিবেশগত উগ্রবাদ কীভাবে ইএসএকে হাইজ্যাক করেছে – এবং ট্রাম্প কীভাবে এটি ঠিক করতে পারেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

মঙ্গলবার “মর্নিং গ্লোরি” কলামে, আমি ফেডারেল বিপন্ন প্রজাতি আইন (ইএসএ) এর প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষক, পালক এবং ভূমি মালিকদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিসের 9,000 আমলাদের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে (ইউএসএফডাব্লু।

জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন (এনওএএ) এর আরও ১২,০০০ আমলা রয়েছে এবং তারা সামুদ্রিক প্রজাতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইউএসএফডাব্লুএস এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সবচেয়ে খারাপ অপরাধী, তবে এনওএএ পাশাপাশি ইউএস আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইউএসএসিওই) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (ইপিএ) এছাড়াও প্রবিধান, বিধি, “গাইডেন্স,” গাইডেন্স, “গাইডেন্স এবং পরিবেশগত চরমপন্থা যা বড় ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাক্টে রয়েছে তা উপশমকে অবিচ্ছিন্নভাবে অবদান রাখে।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের তিনটি কার্যনির্বাহী আদেশে কৃষক, পালক এবং ভূমি মালিকদের যারা ইউএসএফডাব্লুএস এবং এনওএএর দ্বারা “বিপন্ন” বা “হুমকি” হিসাবে তালিকাভুক্ত 1,300 প্রজাতি এবং উপ -প্রজাতির তালিকাভুক্ত করার কারণে তাদের জমি পুরো বা অংশে ব্যবহার করা থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপক সহায়তা করবে।

মর্নিং গ্লোরি: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, সেক্রেটারি বার্গাম এবং পরিচালক নেসভিকের জন্য মেমো

প্রথম ইও “বিপন্ন” বা “হুমকী” প্রজাতির তালিকা থেকে অবিলম্বে সরানোর জন্য সেক্রেটারি বার্গামকে প্রত্যক্ষ করবে এবং সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, ক্রাস্টেসিয়ান এবং পোকামাকড় যা তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল যেগুলি “সমালোচনামূলক আবাস” বা “সম্ভাব্যভাবে দখল করেছে বা” সম্ভাব্যভাবে দখল করেছে “এর দিকে নজর রাখে এমন মানদণ্ডের প্রয়োগের কারণে তালিকায় যুক্ত হয়েছিল।” তার আবাসস্থলের “অনুমানিত পতন” এর ভিত্তিতে একটি প্রজাতি বা উপ -প্রজাতির ঘোষণার জন্য এই মানদণ্ডটি “বিজ্ঞান” নয়, অনুমানের কাজ এবং এই মানদণ্ডের প্রয়োগটি গত তিন দশক ধরে আমলারা বারবার নির্যাতন করেছে।

একটি প্রজাতি বা উপ -প্রজাতিগুলি “বিপন্ন” হিসাবে বিবেচিত হয় যখন এটি সমস্ত বা তার পরিসীমাটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে বিলুপ্তির বিপদে থাকে। একটি “হুমকী প্রজাতি” হ’ল যা অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। “আসন্ন” এবং “প্রত্যাশিত” শব্দগুলি উভয়ই অ্যাকর্ডিয়ান পদ যা অযৌক্তিক সীমাতে প্রসারিত হতে পারে। ইউএসএফডাব্লুএস বার বার এটি করেছে।

1973 সালে যখন ইএসএ পাস করেছিল তখন 78 টি প্রজাতি বা উপ -প্রজাতিগুলি “বিপন্ন” বা “হুমকি” হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এখন 1,300 আছে। “সুরক্ষিত” প্রজাতির সংখ্যার এই অসাধারণ বৃদ্ধি হ’ল কারণ পরিষেবাটি একটি প্রজাতিতে “প্রাক্কলিত ভবিষ্যতের পতন” ব্যবহার শুরু করে ‘বা উপ -প্রজাতির পরিসীমা ব্যবহার করে। আবাসস্থল হ্রাসের কারণে তালিকায় থাকা প্রতিটি প্রজাতি বা উপ -প্রজাতিগুলি তাত্ক্ষণিকভাবে তালিকা থেকে সরানো উচিত। এই জাতীয় “অনুমানগুলি” “বিজ্ঞান” নয় এবং প্রকৃতপক্ষে তালিকার স্থিতি অর্জনের জন্য প্রায়শই অযৌক্তিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। খুব প্রায়শই ইউএসএফডাব্লুএস এমনকি “অনুমানিত আবাসস্থল ক্ষতি” এর গণনায় পার্ক এবং খোলা জায়গাগুলি স্থায়ীভাবে আলাদা করে রাখার জন্যও অ্যাকাউন্ট করে না।

যদি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইএসএ তালিকা থেকে এই অপসারণগুলি অবিলম্বে সম্পন্ন করার আদেশ দেন, তবে তিনি আমলাতন্ত্রের শক্তি এবং বাজেটকে সত্যিকারের বিপন্ন ও হুমকী প্রজাতির দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং ইউএসএফডাব্লু এবং এনওএএর মধ্যে পরিবেশগত চরমপন্থীদের এবং এই এজেন্সিগুলির বাইরে তালিকাটি পরিচালনা করতে বাধা দেবেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় নির্বাহী আদেশে ঘোষণা করা উচিত যে ইএসএ তালিকা দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফেডারেল সরকার “নেওয়া” করেছে এবং মালিককে এইভাবে প্রশ্নে জমির ন্যায্য বাজার মূল্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংবিধানটি বেসরকারী সম্পত্তিটিকে অসম্পূর্ণ “টাক্স” থেকে রক্ষা করে এবং ইএসএ দ্বারা আরোপিত বিশাল ব্যয়টি সমস্ত করদাতাদের দ্বারা জন্মগ্রহণ করা উচিত, এই আইন দ্বারা নিন্দিত কয়েক হাজার ভূমি মালিক নয়।

আরও ফক্স নিউজ মতামতের জন্য এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

শেষ অবধি, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের উচিত সচিব বার্গাম এবং ইউএসএফডাব্লুএসের পরিচালক ব্রায়ান নেসভিককে ইউএসএফডাব্লু এবং এনওএএ উভয়কেই হ্রাস করার জন্য এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এটি করার জন্য। অনেক কর্মী এই এজেন্সিগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং প্রজাতি রক্ষা করে না, উন্নয়নকে অবরুদ্ধ করতে ইএসএ ব্যবহার করে। তারা ফেডারেল কর্মী বাহিনীর সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াশীল এবং সবচেয়ে অদক্ষ সদস্যদের মধ্যেও রয়েছে। সংবিধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুস্পষ্ট সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নতুন আঞ্চলিক ও অঞ্চল পরিচালকদের সাথে শুরু করে বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য এটি অনেক দীর্ঘ সময়, তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত এজেন্ডা বা বন্ধ করা উন্নয়ন বন্ধ করে দেওয়া।

প্যাসিফিক লিগ্যাল ফাউন্ডেশন ইয়োম্যানের কাজ করে, পালক, কৃষক এবং বিকাশকারী সহ সমস্ত জমির মালিকদের অধিকার রক্ষার জন্য, তবে এই সমস্যার স্কেল কয়েক দশক ধরে তাত্পর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্রেটারি বার্গাম এবং পরিচালক নেসভিক তাদের প্রবীণ কর্মীদের জন্য প্যাসিফিক লিগ্যাল ফাউন্ডেশনের মধ্যে থেকে ভাড়া নেওয়া ভাল করবেন। এইভাবে সত্যিকারের বিপন্ন বা হুমকী প্রজাতির বৃদ্ধি এবং সত্য সুরক্ষা রয়েছে। এবং যদি সেই সুরক্ষার জন্য কয়েক মাস বা বছর ধরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সিকোয়েস্টেশন প্রয়োজন হয়, তবে পঞ্চম সংশোধনীর প্রয়োজন হিসাবে জমির মালিককে তাদের জমির হারানো অর্থনৈতিক মূল্যের জন্য অবিলম্বে প্রদান করা উচিত।

হিউ হিউট হলেন ফক্স নিউজের অবদানকারী, এবং “দ্য হিউ হিউট শো” এর হোস্ট, স্যালেম রেডিও নেটওয়ার্কের সন্ধ্যা 3 টা থেকে সন্ধ্যা 6 টা পর্যন্ত ইটি, এবং সালেম নিউজ চ্যানেলে সিমুলকাস্টের সপ্তাহের দিন শুনেছেন। হিউ আমেরিকাটিকে পূর্ব উপকূলে এবং দেশব্যাপী 400 টিরও বেশি সহযোগী সংস্থাগুলিতে এবং সমস্ত স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে যেখানে এসএনসি দেখা যায় সেখানে মধ্যাহ্নভোজনে আমেরিকা চালিত করে। তিনি ফক্স নিউজ চ্যানেলের নিউজ রাউন্ডটেবলের ব্রেট বায়ার সপ্তাহের দিনগুলি সন্ধ্যা 6 টায় ইটি -তে আয়োজিত ঘন ঘন অতিথি। ওহিওর এক পুত্র এবং হার্ভার্ড কলেজের স্নাতক এবং মিশিগান আইন স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, হুইট ১৯৯ 1996 সাল থেকে চ্যাপম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোলার স্কুল অফ ল -এ আইন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন যেখানে তিনি সাংবিধানিক আইন পড়ান। হুইট ১৯৯০ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে তাঁর এপিমনাস রেডিও শো চালু করেছিলেন। হিউট প্রায়শই প্রতিটি বড় জাতীয় নিউজ টেলিভিশন নেটওয়ার্কে হাজির হয়েছেন, পিবিএস এবং এমএসএনবিসি-র জন্য হোস্ট টেলিভিশন শো, প্রতিটি বড় আমেরিকান পেপারের জন্য লিখিত, এক ডজন বই এবং মডারেটেড রিপাবলিকান প্রার্থী ডেবিট-এর একটি স্কোর, সম্প্রতি 2023 সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্সে মোডের প্রেসিডেন্টে। হিউট তার রেডিও শো এবং সংবিধান, জাতীয় সুরক্ষা, আমেরিকান রাজনীতি এবং ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনস এবং অভিভাবকদের উপর তার কলামকে কেন্দ্র করে। হুইট ডেমোক্র্যাটস হিলারি ক্লিনটন এবং জন কেরির কাছ থেকে কয়েক হাজার অতিথির সাক্ষাত্কার নিয়েছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তাঁর 40 বছর ধরে সম্প্রচারে, এবং এই কলামটি শীর্ষস্থানীয় গল্পটির পূর্বরূপ দেখায় যা আজ তার রেডিও/ টিভি শোকে চালিত করবে।

হিউ হুইট থেকে আরও পড়তে এখানে ক্লিক করুন

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts