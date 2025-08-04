পরিবেশ মন্ত্রক নর্থভোল্টকে জরিমানা করেছে

(মন্ট্রিল) পরিবেশের কুইবেক মন্ত্রক নর্থভোল্টের উপর জরিমানা জারি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে যে তার মন্টারেগি সাইটে অ্যালুমিনিয়াম এবং ক্রোমের উচ্চ ঘনত্বযুক্ত বর্জ্য জল প্রত্যাখ্যান করেছে।
কর্তৃপক্ষ জুনে 10,000 ডলার আর্থিক প্রশাসনিক অনুমোদন আরোপ করে বলেছিল যে বর্জ্য জল এই ধাতুগুলির আইনী সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
মন্ত্রণালয় দাবি করেছে যে সুইডিশ ব্যাটারি প্রস্তুতকারকের উত্তর আমেরিকার সহায়ক সংস্থা ডিসেম্বর মাসে তার সাইটে রানঅফ প্রত্যাখ্যান করেছে।
সেন্ট-বেসাইল-লে-গ্র্যান্ড সাইটে বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ব্যাটারি প্ল্যান্ট প্রকল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চিত, তার মূল সংস্থা সুইডেনে তার দেউলিয়া দায়ের করার পরে।
এই তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রণালয়টি সংস্থাটি অনুমোদন করেছে।
অনুমোদন ছাড়াই কোনও মার্শ সাফ করার জন্য এবং প্রতিবেশী জলাভূমি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাধাগুলি ইনস্টল করার অভিযোগ বাদ দেওয়ার অভিযোগে তিনি ইতিমধ্যে নর্থভোল্টের উপর জরিমানা জারি করেছিলেন।